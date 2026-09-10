Usuario encuentra 2 TB de memoria RAM en su garaje: esta es la fortuna que vale

El servidor fue retirado de una empresa y entregado a un empleado antes de acabar en desuso. (Reddit)

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La comunidad tecnológica sigue navegando en la escasez de memoria RAM causada por el desvío de la producción de chips hacia la infraestructura de inteligencia artificial. Por ello, un servidor olvidado durante años en un garaje australiano ha resultado ser una pequeña fortuna tecnológica.

Un usuario, identificado en Reddit bajo el alias VastOption8705, descubrió que el equipo, heredado de su antiguo trabajo, contenía 30 módulos de memoria RAM de 64 GB cada uno, un conjunto que suma casi 2 TB y que podría alcanzar un valor cercano a los 10.000 dólares en el mercado actual.

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El propietario relató en la plataforma que el servidor procedía de la empresa donde trabajaba. Cuando la compañía decidió reemplazar el hardware por equipos más modernos, le permitieron quedarse con la máquina descartada. El servidor terminó almacenado en su garaje, donde permaneció sin uso durante años, sin que su dueño reparara en el valor de los componentes que contenía en su interior.

Cada módulo, de tipo ECC y fabricado por Samsung, puede valer alrededor de 400 euros en el mercado actual. (Reddit)

Memoria de uso profesional

Se trata de unidades DDR4-2666 de 64 GB, fabricadas por Samsung, del tipo ECC (siglas de Error-Correcting Code), diseñadas para detectar y corregir determinados errores de forma automática. Este tipo de memoria se emplea en servidores y estaciones de trabajo profesionales compatibles con procesadores como Intel Xeon o AMD EPYC, y no en equipos convencionales de uso doméstico o gaming.

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La cantidad total ronda los 2 TB de RAM, un volumen que no tendría aplicación práctica en una computadora personal, pero que resultaba habitual en la configuración de servidores empresariales. Esta característica técnica limita también el número de compradores potenciales, dado que se trata de un producto orientado a un nicho específico del mercado.

El precio actual del mercado impulsa la valorización

Tomando como referencia un valor aproximado de 400 euros por módulo, el conjunto completo de los 30 DIMM alcanzaría los 10.000 euros, cifra equivalente a la estimación en dólares mencionada por el usuario. El valor podría ser incluso mayor si las especificaciones concretas de los módulos corresponden a memoria ECC de doble rango, una variante también frecuente en entornos de servidores y estaciones de trabajo profesionales.

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La memoria ECC de doble rango, si corresponde a estos módulos, podría elevar aún más su valor de reventa. (Europa Press)

El propio usuario reconoció que la estimación de 10.000 dólares no garantiza que vaya a recibir exactamente esa cifra si decide vender el conjunto. Una alternativa consiste en comercializar los módulos por separado, lo que facilitaría encontrar compradores, aunque extendería el tiempo necesario para completar la venta de la totalidad del lote.

El caso despertó testimonios similares. Otro miembro de la misma comunidad de Reddit explicó que adquirió tres servidores con 512 GB de RAM DDR4 por 400 dólares en 2023 y vendió dicho hardware recientemente por 6.000 dólares.

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La demanda de centros de datos

El hallazgo se produce en un contexto particular para el mercado de memoria RAM. La transición hacia el estándar DDR5 y el aumento de la demanda vinculada a centros de datos e inteligencia artificial provocaron que módulos considerados antiguos, como los DDR4, recuperaran interés comercial.

El auge de los centros de datos y la inteligencia artificial reactivó la demanda de memoria DDR4. (Reuters)

Esta tecnología, que durante años parecía destinada a un declive progresivo, volvió a cobrar protagonismo en el mercado, al punto de que empresas del sector recurren a existencias antiguas de este tipo de memoria para contener costes operativos.

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El caso expuesto en Reddit ilustra ese fenómeno: componentes que en su momento fueron descartados por una empresa, y que permanecieron años sin utilizarse, adquirieron un valor de mercado que supera con creces el que tenían al momento de ser retirados de servicio. Sin duda, puede convertirse en una oportunidad de negocio para todo aquel que posee hardware antiguo.