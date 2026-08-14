La expansión de los data centers: qué hay detrás de la infraestructura que sostiene a la inteligencia artificial

Los data centers se expanden en Estados Unidos, Europa y otros continentes como infraestructura clave para la inteligencia artificial

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Los data centers se multiplican en ciudades de Estados Unidos, Europa y otros continentes, con efectos directos sobre el consumo de energía, el uso del agua y el entorno urbano. El debate sobre su expansión involucra a gobiernos, empresas y vecinos.

Emmanuel Ferrario, columnista de Infobae en Vivo, contó que los espacios definen no solo la gestión de los datos, sino también el futuro de la inteligencia artificial y la vida cotidiana. El crecimiento de estas infraestructuras enfrenta regulaciones, moratorias y una creciente oposición social.

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Ferrario describió a los data centers como “fábricas donde está lleno de computadoras, servidores, discos, cables de red, donde se guarda y se genera la información de básicamente todo lo que sucede en tu celular”.

Según el columnista, estos centros resultan “el motor de lo que probablemente cambie la humanidad como nunca nada antes lo cambió, que es la inteligencia artificial”. La importancia de su desarrollo trasciende el ámbito tecnológico y afecta a millones de personas.

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La expansión de los data centers enfrenta cuestionamientos por su consumo de electricidad, uso de agua y efectos sobre el entorno urbano ECONOMIA OCEANÍA AUSTRALIA CIMIC

El columnista resaltó que la resistencia a los data centers se incrementa en diferentes regiones. “Está generando mucha resistencia en distintas partes del mundo, particularmente Estados Unidos y Europa”, advirtió Ferrario. El fenómeno involucra factores como el consumo eléctrico, el uso de agua, el ruido y la disposición de residuos electrónicos.

Resistencia social y nuevas regulaciones

En Estados Unidos existen 5.500 data centers. Ferrario indicó que el país planeaba agregar casi 4.000 centros en los próximos tres años. Sin embargo, la construcción avanza a un ritmo menor. “Están construyendo el 40% de lo que tendrían que construir”, afirmó. El columnista identificó varias causas de esta desaceleración: falta de mano de obra, dificultades para obtener chips, problemas de suministro eléctrico y, principalmente, el rechazo social.

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La resistencia ciudadana se expresa en encuestas y en políticas públicas. Un informe realizado por The Economist en Estados Unidos mostró que “el 23% dijo que le parecía que estaban bien, el 48% dijo que estaba mal”, y más del 60% de los encuestados rechazó la posibilidad de instalar un data center en su ciudad.

El avance de las restricciones resulta notorio: “Nueva York prohibió los data centers y pidió una moratoria para que durante doce meses no se autorice ni se expanda ningún data center actual. Texas también lo hizo”, destacó Ferrario. Además, “42 de los 50 estados de Estados Unidos tienen restricciones a los data centers”.

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Las encuestas en Estados Unidos reflejan oposición a los data centers y varios estados impulsan restricciones, moratorias y prohibiciones REUTERS/Leah Millis/File Photo

Europa enfrenta debates similares. Ferrario mencionó que países como Francia, con excedente de energía nuclear, adoptan enfoques más flexibles, mientras otros priorizan regulaciones ambientales estrictas.

Consumo de energía y recursos

El consumo energético y de recursos representa uno de los mayores desafíos para los data centers. Ferrario explicó: “Un data center intermedio, mediano, consume por día lo mismo que consume una ciudad de treinta a cincuenta mil habitantes de agua y de luz”. Este gasto genera preocupación en comunidades locales, sobre todo cuando los incentivos a empresas terminan trasladando costos a los vecinos.

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“Las empresas eléctricas le dan incentivos a los data centers para que vengan a ese lugar. Ese costo de ese incentivo que le están dando se lo terminan cargando al resto de los vecinos”, advirtió el columnista.

El uso del agua también genera debate. Los data centers emplean sistemas de enfriamiento que requieren grandes volúmenes de agua. Ferrario mencionó que países como Alemania obligan a reutilizar parte del calor generado por el agua en los sistemas de calefacción urbana.

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Soberanía digital y concentración de datos

El avance de los data centers plantea cuestionamientos sobre la soberanía digital y el control de la información. Ferrario alertó sobre la concentración de datos sensibles en pocos espacios. “El debate sobre quién regula y administra estos datos adquiere relevancia para los estados y las comunidades”, indicó.

Al mismo tiempo, el fenómeno conocido como NIMBY (“not in my backyard”, no en mi patio trasero) se repite en distintas ciudades. Según Ferrario, la oposición a los data centers se asemeja a la que ocurre con otras infraestructuras. “Cada uno protege el lugar donde uno vive y siempre cree que eso se puede de alguna manera compartir con el resto y que el resto asuma más costo”, describió.

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Un data center mediano consume por día agua y luz en niveles comparables a los de una ciudad de entre 30.000 y 50.000 habitantes REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Situación en Argentina y proyectos en debate

En Argentina, la cantidad de data centers resulta baja en comparación internacional. Ferrario precisó: “En la ciudad de Buenos Aires hay varios. Según la Cámara de Internet, casi el 60% está en la ciudad de Buenos Aires. Hay otro en Córdoba”. La mayoría son de menor tamaño en relación con los grandes centros internacionales.

Ferrario remarca la importancia de definir criterios sostenibles para el desarrollo de data centers y evitar conflictos con las comunidades. “Lo importante es saber qué necesitamos para que esto sea de una manera que sea sostenible y no que te genere este nivel de resistencia también en las ciudades o en los lugares donde los ponés”.

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Perspectivas y desafíos de la expansión global

El futuro de los data centers estará ligado al desarrollo de la inteligencia artificial y la competencia global entre países. Ferrario sostiene: “No hay que pelear con los hechos, esto es inevitable. El tema es cómo te preparás para esto”. La demanda de espacios, energía y recursos seguirá en aumento, mientras gobiernos y empresas buscan fórmulas para compatibilizar innovación tecnológica y aceptación social.

La discusión sobre el modelo de desarrollo de los data centers continúa abierta, con enfoques que van desde la prohibición total hasta la regulación ambiental estricta o la promoción mediante incentivos. Ferrario concluyó que el desafío radica en garantizar un crecimiento sostenible y evitar impactos negativos en el entorno y en la vida de las personas.

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