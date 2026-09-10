Deportes

Golpes y patadas: la batalla campal que se desató en un amistoso entre las selecciones femeninas Sub 20 de Chile y Uruguay

La Roja se impuso por 2-1 sobre el final y la polémica por el tanto decisivo disparó la tensión entre las dos delegaciones

Chile y Uruguay Sub 20 femenino protagonizaron una disputa inesperada entre futbolistas
Guardar

La selección chilena femenina Sub-20 derrotó por 2-1 a Uruguay en su último amistoso antes de los Juegos Suramericanos Rosario 2026. El encuentro se disputó este jueves en el CAR José Sulantay y terminó con tensión dentro del campo de juego, después de una pelea entre futbolistas de ambos equipos tras el gol que definió el resultado.

El equipo dirigido por Luis Mena se impuso con un tanto en el tiempo añadido, en un partido que sirvió como la última prueba antes del debut en la competencia sudamericana. Chile y Uruguay ya se habían enfrentado el martes, cuando La Roja consiguió una victoria por 3-0.

PUBLICIDAD

El segundo cruce tuvo un desarrollo más equilibrado y un desenlace que excedió lo estrictamente deportivo. Chile abrió el marcador a los 62 minutos a través de Natsumy Millones, quien puso en ventaja al conjunto local después de un primer tramo sin goles.

Uruguay buscó la igualdad durante la segunda parte y la consiguió a los 89 minutos. Oriana Tolá convirtió el 1-1 cuando el partido parecía encaminado a una definición sin ganador. El tanto modificó el cierre del amistoso y dejó a ambos equipos con pocos minutos para intentar imponerse antes del final.

Chile venció a Uruguay Sub 20 femenino en un amistoso que quedó envuelto en una disputa en el final (@AUFfemenino)
Chile venció a Uruguay Sub 20 femenino en un amistoso que quedó envuelto en una disputa en el final (@AUFfemenino)

Cuando el empate parecía definitivo, Chile encontró el gol de la victoria a los 96 minutos. Antonella Martínez, delantera de Everton, aprovechó un rebote que dejó la arquera uruguaya dentro del área y definió para establecer el 2-1 definitivo. La jugada fue protestada por las futbolistas de Uruguay, que reclamaron una posición adelantada y pidieron que se detuviera el juego.

PUBLICIDAD

La celebración chilena quedó rápidamente desplazada por un altercado entre las jugadoras. La uruguaya Antonella Cordero protagonizó un cruce con una rival chilena, que terminó en el césped, mientras varias futbolistas se acercaban al lugar. La discusión escaló en pocos segundos y derivó en empujones, manotazos y patadas en medio de un tumulto que obligó a intervenir a integrantes de ambos cuerpos técnicos.

Cordero quedó en el centro de la situación y, según se observó en las imágenes, intentó apartarse entre los empujones mientras otras futbolistas buscaban contener la confrontación. La tensión se extendió durante algunos instantes, con jugadoras de Chile y Uruguay reunidas cerca del área donde se produjo el gol.

Chile y Uruguay se cruzarán en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Chile y Uruguay se cruzarán en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los integrantes de los equipos ingresaron al campo para separar a las futbolistas y evitar que el incidente continuara. Tras la pelea, Cordero abandonó la cancha. Del lado chileno, Maite Avello también debió ser contenida por una persona del cuerpo técnico, que intervino para calmarla después de la discusión.

El video del enfrentamiento se difundió en redes sociales y generó comentarios sobre la reacción de las futbolistas de ambos seleccionados. Parte de las publicaciones cuestionó la actitud de Cordero, mientras otros mensajes destacaron la respuesta inmediata de las chilenas en defensa de sus compañeras.

Más allá del incidente, Chile cerró su serie de amistosos ante Uruguay con dos triunfos. El martes, el seleccionado de Mena había vencido por 3-0 con goles de Vaitiare Pardo, Anaís Álvarez y Vaythiare Ríos. Ambos equipos volverán a enfrentarse en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El conjunto chileno debutará ante las Charrúas el miércoles 16 de septiembre, en la competencia de fútbol que tendrá sede en Rosario.

Temas Relacionados

Selección chilena femenina Sub-20Selección uruguaya femenina Sub 20Fútbol femeninaDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con asistencia de Nico Paz, Como vence al RB Leipzig de Demichelis en su debut en la Champions League: la agenda completa

Además del conjunto de Cesc Fábregas, el Bayern Múnich y Manchester United también van en búsqueda de su primera victoria en la competencia

Con asistencia de Nico Paz, Como vence al RB Leipzig de Demichelis en su debut en la Champions League: la agenda completa

El concluyente respaldo de Lautaro Martínez a Messi al hablar sobre las chances que tiene de ganar el Balón de Oro 2026

El delantero del Inter de Milán y el astro rosarino son los únicos argentinos nominados en la lista de 30 futbolistas aspirantes al galardón

El concluyente respaldo de Lautaro Martínez a Messi al hablar sobre las chances que tiene de ganar el Balón de Oro 2026

"Fue una ejecución": el contundente relato del investigador sobre el crimen del Puma Federico Aramburu

Se llevó adelante el cuarto día del juicio por la muerte del ex jugador de la selección argentina de rugby en París

"Fue una ejecución": el contundente relato del investigador sobre el crimen del Puma Federico Aramburu

El dato sobre el extremo despiste de Franco Colapinto en Monza que destaca más su remontada: “Pensé que iba a tener que retirarme”

El argentino reconoció que pensó que debían frenar el auto por los daños, pero detalló cómo modificaron la configuración del A526 para ser competitivos y recuperar nueve puestos

El dato sobre el extremo despiste de Franco Colapinto en Monza que destaca más su remontada: “Pensé que iba a tener que retirarme”

El desafío de Max Verstappen en un videojuego que despertó dudas sobre el circuito de Madrid en la Fórmula 1: “Es terrible”

El tetracampeón mundial expuso las dificultades que deberá sortear este fin de semana en el Gran Premio de España

El desafío de Max Verstappen en un videojuego que despertó dudas sobre el circuito de Madrid en la Fórmula 1: “Es terrible”

MALDITOS NERDS

Shift Up llevará Stellar Blade completo en cartucho a Nintendo Switch 2

Shift Up llevará Stellar Blade completo en cartucho a Nintendo Switch 2

Stage Fright mezcla el caos de Overcooked! con terror y acertijos

REVIEW | Hechizo de Amor: La magia continúa - El regreso las hermanas Owens

Nintendo muestra la isla Wuhu de ‘Nintendo Switch Sports Resort’ en un nuevo tráiler

Sonic Pico Park confirma su fecha y llegará en noviembre a consolas y PC

ENTRETENIMIENTO

Así retrató Hollywood el 11-S: 10 películas sobre los atentados y dónde verlas en streaming

Así retrató Hollywood el 11-S: 10 películas sobre los atentados y dónde verlas en streaming

El polémico boleto de Harry Styles en Nueva York que generó críticas por su relación con el 11 de septiembre

Ruby Rose se suma a las acusaciones de abuso contra Noel Clarke, actor de ‘Doctor Who’: “Lo reporté y a nadie le importó”

“Avatar: Los Siete Refugios”: así se luce Pavi, la nueva Avatar, en el primer tráiler oficial

Se reveló el tráiler oficial de la temporada 13 de “American Horror Story”

INFOBAE AMÉRICA

Estudio detecta los mayores niveles de mercurio en sedimentos costeros de Cuba en la Bahía de La Habana y el río Sagua la Grande

Estudio detecta los mayores niveles de mercurio en sedimentos costeros de Cuba en la Bahía de La Habana y el río Sagua la Grande

Irán capturó un submarino autónomo de Estados Unidos en Ormuz: qué revela sobre la nueva guerra tecnológica

Rocky Balboa, una superestrella del K-Pop y el regreso de Zack Snyder: lo que hay que saber el Festival de Cine de Toronto

Operativo antinarcótico en Guatemala deja un soldado muerto, dos heridos y dos agentes retenidos al norte del país

Italia se convierte en el sexto país de Migración Laboral: Casi 100 salvadoreños viajarán para ejercer sus carreras