Golpes y patadas: la batalla campal que se desató en un amistoso entre las selecciones femeninas Sub 20 de Chile y Uruguay

Chile y Uruguay Sub 20 femenino protagonizaron una disputa inesperada entre futbolistas

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La selección chilena femenina Sub-20 derrotó por 2-1 a Uruguay en su último amistoso antes de los Juegos Suramericanos Rosario 2026. El encuentro se disputó este jueves en el CAR José Sulantay y terminó con tensión dentro del campo de juego, después de una pelea entre futbolistas de ambos equipos tras el gol que definió el resultado.

El equipo dirigido por Luis Mena se impuso con un tanto en el tiempo añadido, en un partido que sirvió como la última prueba antes del debut en la competencia sudamericana. Chile y Uruguay ya se habían enfrentado el martes, cuando La Roja consiguió una victoria por 3-0.

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El segundo cruce tuvo un desarrollo más equilibrado y un desenlace que excedió lo estrictamente deportivo. Chile abrió el marcador a los 62 minutos a través de Natsumy Millones, quien puso en ventaja al conjunto local después de un primer tramo sin goles.

Uruguay buscó la igualdad durante la segunda parte y la consiguió a los 89 minutos. Oriana Tolá convirtió el 1-1 cuando el partido parecía encaminado a una definición sin ganador. El tanto modificó el cierre del amistoso y dejó a ambos equipos con pocos minutos para intentar imponerse antes del final.

Chile venció a Uruguay Sub 20 femenino en un amistoso que quedó envuelto en una disputa en el final (@AUFfemenino)

Cuando el empate parecía definitivo, Chile encontró el gol de la victoria a los 96 minutos. Antonella Martínez, delantera de Everton, aprovechó un rebote que dejó la arquera uruguaya dentro del área y definió para establecer el 2-1 definitivo. La jugada fue protestada por las futbolistas de Uruguay, que reclamaron una posición adelantada y pidieron que se detuviera el juego.

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La celebración chilena quedó rápidamente desplazada por un altercado entre las jugadoras. La uruguaya Antonella Cordero protagonizó un cruce con una rival chilena, que terminó en el césped, mientras varias futbolistas se acercaban al lugar. La discusión escaló en pocos segundos y derivó en empujones, manotazos y patadas en medio de un tumulto que obligó a intervenir a integrantes de ambos cuerpos técnicos.

Cordero quedó en el centro de la situación y, según se observó en las imágenes, intentó apartarse entre los empujones mientras otras futbolistas buscaban contener la confrontación. La tensión se extendió durante algunos instantes, con jugadoras de Chile y Uruguay reunidas cerca del área donde se produjo el gol.

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Chile y Uruguay se cruzarán en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los integrantes de los equipos ingresaron al campo para separar a las futbolistas y evitar que el incidente continuara. Tras la pelea, Cordero abandonó la cancha. Del lado chileno, Maite Avello también debió ser contenida por una persona del cuerpo técnico, que intervino para calmarla después de la discusión.

El video del enfrentamiento se difundió en redes sociales y generó comentarios sobre la reacción de las futbolistas de ambos seleccionados. Parte de las publicaciones cuestionó la actitud de Cordero, mientras otros mensajes destacaron la respuesta inmediata de las chilenas en defensa de sus compañeras.

Más allá del incidente, Chile cerró su serie de amistosos ante Uruguay con dos triunfos. El martes, el seleccionado de Mena había vencido por 3-0 con goles de Vaitiare Pardo, Anaís Álvarez y Vaythiare Ríos. Ambos equipos volverán a enfrentarse en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El conjunto chileno debutará ante las Charrúas el miércoles 16 de septiembre, en la competencia de fútbol que tendrá sede en Rosario.

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