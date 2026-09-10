El dolor de Baby Etchecopar por la muerte de su perra Alma, que adoptó tras enviudar: “Me salvaste la vida”

El periodista compartió su dolor por la muerte de su perra (Video: Instagram)

Guardar

Baby Etchecopar atraviesa un profundo momento de tristeza luego de la muerte de Alma, su perra y compañera durante los últimos diez años. El periodista compartió una emotiva despedida en sus redes sociales y contó que el vínculo con el animal fue fundamental para poder atravesar uno de los períodos más dolorosos de su vida.

Alejado de las discusiones políticas, la agenda de la actualidad y los reflectores, el conductor volcó todo su dolor en las redes sociales para despedir a quien fue una figura fundamental en su proceso de reconstrucción personal y que lo acompañó en cada paso que dio a lo largo de los últimos 10 años de su vida. Se trara de Alma, la perrita que se convirtió en una parte fundamental de su día a día y del duelo que estaba llevando adelante.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta oficial de Instagram, Etchecopar compartió una fotografía en la que se lo ve abrazado a su mascota y acompañó la imagen con una carta abierta que conmovió a sus seguidores. “Llegaste a mi vida en mi peor momento, cuando me sentía perdido. Te amé desde que te vi y no me separé más de vos. Me levanté de mi soledad por vos, seguí adelante por vos, me reconstruí por vos... me salvaste la vida”, escribió.

Baby encontró a Alma luego de perder a su esposa

En el texto, el periodista reflexionó sobre el peso del aislamiento y el consuelo que encontró en el afecto de su compañera de cuatro patas: “Fuiste mi anclaje y te integraste feliz a la nueva vida que logré por vos. La soledad es terrible, y más cuando no la querés. Llegaste como un ángel y nadie tiene idea de lo que me pasa hoy al despedirte. Fuiste tanto y tan importante”.

PUBLICIDAD

El mensaje concluyó con una promesa cargada de amor y dolor: “Seguramente nos volveremos a ver. Quiero volver a verte; me hacés falta a mi lado apoyándome con tu mirada. Te amé, te amo y te voy a amar siempre. Hoy mi corazón está partido y no puedo pensar en no verte. Simplemente gracias por estos diez años, mi linda”.

La publicación rápidamente se llenó de miles de “me gusta” y mensajes de aliento por parte de colegas, amigos y seguidores del conductor, quienes le brindaron su apoyo y condolencias ante la partida de quien fuera su pilar y sostén incondicional.

PUBLICIDAD

"Te amé, te amo y te voy a amar siempre", escribió el periodista en el pie de foto

Alma había llegado a la vida de Etchecopar después de la muerte de su esposa, en 2016, cuando el periodista atravesaba un momento de profunda soledad. Fue al recordar ese período cuando dejó en claro la dimensión que tuvo la compañía del animal: “Estoy vacío. No me pegué un tiro en la cabeza cuando enviudé porque estaba ella, estaba en un pozo depresivo tremendo y ella me levantaba, se me fue mi amiga”.

La despedida también tuvo lugar al aire de su programa en Radio Rivadavia, donde Baby habló con crudeza sobre el lugar que Alma ocupó durante una década. “Lloré toda la mañana. Fue la razón de mi vida”, confesó ante sus oyentes.

PUBLICIDAD

Sobre los primeros años de convivencia con la perra, el conductor evocó: “Alma fue espectacular. Vivió conmigo dos años solos, éramos hermanos. Todos los que venían a la casa la amaban, me duele como un ser humano y la voy a extrañar hasta que muera”.

Alma llegó a la vida del conductor en un momento de gran dolor (Instagram)

La muerte de Alma cierra un capítulo que Etchecopar describió en repetidas ocasiones como el más importante de su reconstrucción personal. Diez años después de que el animal llegara a su vida en el peor momento, el conductor se despide de quien, según sus propias palabras, fue la razón por la que decidió seguir adelante.

PUBLICIDAD