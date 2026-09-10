Sociedad

Revelaron un archivo de fotos inéditas de la inauguración del Monumento Nacional a la Bandera en 1957

El ISHIR-CONICET presentó un documento con 104 diapositivas registradas por el fotógrafo alemán Herbert Hirschfeld que llegaron a la institución gracias a una donación de su bisnieto

Orquesta Militar en la explanada del Monumento a la Bandera (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Orquesta Militar en la explanada del Monumento a la Bandera (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
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Hace casi 70 años, un fotógrafo de origen alemán registró con su cámara uno de los momentos más significativos de la historia de Rosario: la inauguración oficial del Monumento Nacional a la Bandera. Esas imágenes, guardadas durante décadas en forma de diapositivas, permanecieron prácticamente desconocidas hasta ahora. El Instituto de Investigaciones Socio-Históricas Regionales (ISHIR-CONICET) acaba de presentar un archivo fotográfico inédito compuesto por 104 imágenes de aquella jornada del 20 de junio de 1957, disponible para la consulta pública y académica tras un proceso de digitalización y catalogación.

El fondo fue bautizado como Fondo Herbert Hirschfeld, en honor al fotógrafo que recorrió ese acontecimiento con su lente. El material llegó al ISHIR de una manera imprevista: Tobías Parry, bisnieto del autor de las fotografías, se contactó de forma espontánea con la institución para ceder el material, que consideraba de valor para el estudio de la historia regional y nacional. Sin intermediarios ni gestiones previas, la donación abrió la puerta a un trabajo de preservación que terminaría por recuperar un testimonio documental de primera mano.

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El Monumento a la Bandera se inaguró el 20 de junio de 1957 (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
El Monumento a la Bandera se inaguró el 20 de junio de 1957 (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)

La presentación oficial del archivo tuvo lugar ayer miércoles 9 de septiembre en la sede del ISHIR. El acto estuvo encabezado por Darío Barriera, director del instituto, junto con Ana Paradiso y Guillermo Ferragutti, ambos integrantes del Laboratorio de Objetos Digitales (LAPRODI). Fue en ese espacio donde se anunció la disponibilidad del material para quienes quieran acceder a él a través del portal del LAPRODI.

Las imágenes que integran el archivo corresponden íntegramente a la jornada del 20 de junio de 1957, día en que se inauguró de manera oficial el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario. Hirschfeld estuvo presente en esa instancia y dejó un registro visual que, desde entonces, no había vuelto a estar disponible para su consulta.

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Exterior de la Cripta de Belgrano y Banderas de América desplegadas en el Patio Cívico (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Exterior de la Cripta de Belgrano y Banderas de América desplegadas en el Patio Cívico (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Desfile militar (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Desfile militar (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)

El proceso de recuperación de las imágenes no fue unilateral. El ISHIR trabajó en colaboración con el Instituto de Investigaciones “Dr. Adolfo Prieto” (IIAP), dependiente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El acuerdo entre ambas instituciones estableció un esquema de intercambio de servicios vinculados con la digitalización y sistematización de archivos. La tarea de escanear las diapositivas estuvo a cargo de Nadina Mottura, responsable del Área de Digitalización del E-Lab IIAP, quien utilizó un escáner EPSON V600 Photo para llevar adelante el trabajo. El resultado fueron 104 imágenes digitalizadas que pasaron luego a la etapa de catalogación.

Como contraparte dentro del mismo acuerdo de cooperación, el ISHIR asumió la digitalización de más de 5.000 microfichas de prensa anarquista y sindicalista correspondientes a las décadas de 1920 y 1930 en Argentina y México. Esa tarea recayó en Ferragutti, quien la realizó en el LAPRODI-ISHIR mediante un equipo Scanpro 2000. El intercambio permitió que ambas instituciones ampliaran sus capacidades de preservación sin que ninguna asumiera el costo de forma unilateral.

Gran afluencia de público en la explanada del Monumento a la Bandera (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Gran afluencia de público en la explanada del Monumento a la Bandera (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)

Una vez concluida la digitalización, el Laboratorio de Objetos Digitales realizó la descripción de cada fotografía siguiendo la norma internacional ISAD(G), el estándar utilizado para la catalogación de archivos a nivel mundial. Esto significa que cada una de las 104 imágenes cuenta con una descripción detallada que permite identificarla, contextualizarla y consultarla de manera ordenada. El archivo, según informó el ISHIR, permanece abierto a futuras precisiones y complementos, lo que indica que la catalogación actual puede enriquecerse en la medida en que se disponga de más información sobre el contexto o los sujetos que aparecen en las fotografías.

El acceso al Fondo Herbert Hirschfeld está habilitado a través del portal del LAPRODI-ISHIR, tanto para la comunidad académica como para cualquier persona interesada en conocer más sobre aquel acontecimiento de 1957. La disponibilidad en línea del material amplía el alcance del archivo más allá de los límites físicos de la institución.

Las mejores fotos:

Fuegos artificiales junto a la Torre iluminada del Monumento (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Fuegos artificiales junto a la Torre iluminada del Monumento (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Vista aérea del Patio Cívico desde arriba del Propileo (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Vista aérea del Patio Cívico desde arriba del Propileo (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Comienzo del izado de la Bandera (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Comienzo del izado de la Bandera (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Mujeres en el acto de inauguración del Monumento Nacional a la Bandera (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Mujeres en el acto de inauguración del Monumento Nacional a la Bandera (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Vista aérea del acto de inauguración del Monumento Nacional a la Bandera, Rosario, 1957 (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Vista aérea del acto de inauguración del Monumento Nacional a la Bandera, Rosario, 1957 (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Autoridades presentes en el acto inaugural (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Autoridades presentes en el acto inaugural (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Silueta del grupo escultórico de bronce recortado contra los fuegos artificiales (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Silueta del grupo escultórico de bronce recortado contra los fuegos artificiales (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Vista lateral del Monumento a la Bandera (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Vista lateral del Monumento a la Bandera (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Alumnos en el Patio Cívico (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Alumnos en el Patio Cívico (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Formación militar y multitud al pie de la escalinata del Monumento (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Formación militar y multitud al pie de la escalinata del Monumento (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Granaderos a caballo en formación (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Granaderos a caballo en formación (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Afiche de la inauguración del Monumento a la Bandera (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Afiche de la inauguración del Monumento a la Bandera (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Bandera Argentina en la Galería de Honor (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Bandera Argentina en la Galería de Honor (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Misa en el acto de inauguración del Monumento Nacional a la Bandera (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)
Misa en el acto de inauguración del Monumento Nacional a la Bandera (Crédito: LAPRODI-ISHIR - Hirschfeld, Herbert)

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