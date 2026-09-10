La Broma Maestra de Betty La Fea en Prime Video: la serie que engañó a su propio protagonista

Se dio a conocer el tráiler de La Broma Maestra de Betty La Fea, una serie de comedia con formato documental que propone un giro poco visto en la televisión latinoamericana. (Prime Video)

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Prime Video confirmó el tráiler y el arte principal de La Broma Maestra de Betty La Fea, una serie colombiana de comedia con formato documental que propone un giro poco visto en la televisión latinoamericana: el protagonista ignora que protagoniza su propio programa. La producción se estrena el 18 de septiembre de 2026 en más de 240 países y territorios a través de la plataforma.

Cómo funciona el montaje detrás de la serie La Broma Maestra de Betty La Fea

El elenco de Betty La Fea: La Historia Continúa, junto a 14 actores especializados en improvisación, orquesta una puesta en escena que involucra a Diego Caicedo, un actor con trayectoria en papeles secundarios y teatro independiente.

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Caicedo había sido rechazado en un casting real de la serie y, tiempo después, acepta sumarse al “Taller de Actores de Betty La Fea” sin sospechar que se trata de una ficción construida a su alrededor.

En la serie, el elenco de Betty La Fea: La Historia Continúa y 14 actores expertos en improvisación montan una maniobra de comedia ambiciosa. (Amazon Prime)

Lo que Diego interpreta como una segunda oportunidad profesional termina siendo una producción diseñada para ponerlo a prueba. El montaje lo convierte, sin saberlo, en el centro de un formato que combina cámara oculta y comedia estructurada.

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Para sostener la ilusión, un equipo de más de 80 personas trabajó detrás de cámaras con más de 30 cámaras ocultas distribuidas en distintos escenarios. Parte del elenco original de Betty La Fea participó activamente en las situaciones que Diego enfrenta a lo largo del taller, pensadas para escalar de lo incómodo a lo absurdo y exponer sus reacciones espontáneas.

Qué dice Prime Video sobre esta apuesta original en Latinoamérica

Mario Almeida, Head of International Originals, Emerging Latin America de Prime Video & Amazon MGM Studios, definió el proyecto como una apuesta por la innovación en el entretenimiento regional. “La Broma Maestra de Betty La Fea es una apuesta audaz por la innovación en el entretenimiento latinoamericano. Como IP original de Amazon MGM Studios, nos propusimos crear una serie con comedia, corazón y algunas grandes lecciones para actores aspirantes”, explicó Almeida.

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Diego Caicedo es el protagonista principal de La Broma Maestra de: Betty La Fea. (Captura YouTube Prime Video Latinoamérica)

El directivo agregó que integrar a un protagonista desprevenido con el universo y el elenco querido de Betty La Fea permitió lograr una propuesta que busca generar empatía con la audiencia hacia el desenlace de Diego.

Quiénes están detrás de la creación y quiénes integran el elenco

La serie fue creada y dirigida por los mexicanos Raúl Campos y Félix de Valdivia, mientras que la producción estuvo a cargo de Camilo Herrera Triana, Juan Pablo Posada Fernández, Andrés Posadas Fernández y Ana María Londoño.

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Del elenco original de Betty La Fea: La Historia Continúa participan Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Julián Arango, Lorna Cepeda y Julio César Herrera. Se suman Diego Caicedo, Alberto Rodríguez, Felipe Garay, Gabriela Galindo, Giovanni Cardozo, Isabella Arias, Karen Lizardi, Bito Quevedo, Vanna Del Toro, Camila Vallejo, Daniela Camacho, Ana Nieto de Gamboa, Gabriel Camero, Cristina Restrepo, Giovanni Almonacid y Thalía Mendoza.

Lo que Diego interpreta como una segunda oportunidad profesional termina siendo una producción diseñada para ponerlo a prueba. (Captura YouTube Prime Video Latinoamérica)

La producción fue seleccionada para recibir el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), otorgado por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes Colombia, un descuento fiscal equivalente al 35 por ciento del gasto en servicios audiovisuales realizado en el país.

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Qué lugar ocupa esta serie dentro del catálogo latinoamericano de Prime Video

La Broma Maestra de Betty La Fea se suma a un catálogo de producciones originales latinoamericanas de Prime Video que incluye La Casa de los Espíritus, Pimpinero: Sangre y Gasolina, Betty la Fea: la Historia Continúa, COPES: Comandos de élite, Los Billis, Los Iniciados, LOL: Last One Laughing Colombia, Manes, Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, A Grito Herido, Perder es Ganar un Poco, Gospel, La Vida Después del Reality, El Niño de Medellín, Primate y Mi Selección Colombia.

El catálogo internacional de la plataforma también reúne títulos como Off Campus, Elle, Fallout, Spider-Noir, The Lord of the Rings: The Rings of Power, El Duro, Reacher, The Boys y The Summer I Turned Pretty.

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