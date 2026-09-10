Qué teléfonos Moto G podrán actualizar su sistema a Android 17

Motorola confirmó los modelos Moto G que actualizarán a Android 17. (Europa Press)

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Motorola confirmó la lista de dispositivos Moto G que recibirán la actualización a Android 17, un despliegue que la compañía ha comenzado a distribuir con una anticipación inusual respecto a generaciones anteriores del sistema operativo. El plan abarca modelos lanzados en 2026 y también varias generaciones previas, lo que permite que buena parte del catálogo de gama media de la marca continúe con soporte activo.

Los modelos confirmados para recibir la actualización

La lista oficial publicada por la compañía incluye los siguientes equipos:

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Moto G 2026

Moto G Play 2026

Moto G Power 2026

Moto G Stylus 2026

Moto G 2025

Moto G Power 2025

Moto G Stylus 2025

Moto G Max

Moto G87

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G77

Moto G77 Power

Moto G67

Moto G57

Moto G57 Power

Moto G47

Moto G37

Moto G37 Power

La actualización incluye una renovación completa de la interfaz HelloUI. (Europa Press)

La presencia de modelos muy recientes junto a varias generaciones anteriores consolida a la gama Moto G como una de las prioridades dentro de la estrategia de actualizaciones de la firma propiedad de Lenovo.

Cambios visuales y de interfaz en Android 17

Uno de los cambios más visibles de esta versión es la evolución de Live Updates. Esta función deja su ubicación tradicional en el lateral de la barra de estado para situarse alrededor del recorte de la cámara frontal, un comportamiento que recuerda propuestas ya vistas en otros fabricantes y que agiliza el acceso a información en tiempo real de aplicaciones compatibles.

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La interfaz HelloUI recibe también una renovación completa, con la que Motorola busca acercar su experiencia de uso a la estética que ofrece Google en los teléfonos Pixel. El menú de ajustes adopta un diseño más limpio, aparecen controles de volumen inspirados en Material Design y se renuevan los iconos de conectividad, batería y señal móvil.

Live Updates cambia de ubicación y ahora rodea el recorte de la cámara frontal. (Europa Press)

El cajón de aplicaciones también se transforma: Motorola apuesta por una cuadrícula de 3x3 con iconos tintados y añade un botón específico para crear carpetas. El efecto de desenfoque del fondo se mejora para dar una apariencia más cuidada, mientras que la pantalla de bloqueo gana opciones de personalización a través de nuevos relojes, estilos tipográficos y configuraciones visuales adicionales.

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Nuevos gestos y funciones de productividad

La multitarea incorpora gestos inéditos en esta actualización. Un deslizamiento hacia abajo con tres dedos permite tomar capturas de pantalla de forma inmediata, mientras que un gesto ascendente con tres dedos activa el modo de pantalla dividida para trabajar con dos aplicaciones simultáneamente.

Android 17 también incorpora Qira AI, una herramienta que centraliza varias funciones basadas en inteligencia artificial dentro de una misma experiencia. A esto se suman mejoras en el sonido cuando el teléfono se utiliza en formato horizontal, una gestión más avanzada del brillo HDR y un monitor nativo de salud de la batería, pensado para que los usuarios controlen mejor el estado de su dispositivo.

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Motorola despliega Android 17 por fases y sin fecha exacta para cada modelo. (Europa Press)

Motorola no confirma fechas exactas por modelo

La compañía no ha publicado un calendario completo con fechas concretas para cada dispositivo. El despliegue de la actualización se realiza por fases y varía según la región, por lo que la disponibilidad puede diferir entre países.

La referencia más fiable hasta el momento indica que los equipos que participaron en programas beta suelen recibir antes la versión estable de Android 17 respecto al resto de modelos incluidos en la lista de actualización.

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