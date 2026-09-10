Hasta nuevo aviso, EE.UU. posterga la derogación del TPS que beneficia a unos 170,000 salvadoreños

Manifestantes sostienen banderas de Estados Unidos y El Salvador junto a un cartel para pedir la continuidad del Estatus de Protección Temporal frente a la Casa Blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos decidió no dejar expirar, al menos por ahora, el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a unos 170,000 salvadoreños.

La fecha de vigencia terminaba este 9 de septiembre de 2026, pero el organismo emitió este miércoles una declaración que congela el reloj sin precisar cuánto tiempo más durará esa protección migratoria.

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“Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento apropiado. Hasta que se haga ese anuncio, los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos bajo el TPS mantienen su protección, incluidos los permisos para trabajar”, señala un comunicado emitido esta noche por el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security ) de los Estados Unidos.

El comunicado emitida en días previos, incluyó una aclaración donde se indica que hasta que no haya un anuncio de cancelación, los salvadoreños siguen protegidos con el TPS.

El programa lleva vigente desde 2001, cuando la administración del presidente George W. Bush lo otorgó tras dos devastadores terremotos que sacudieron El Salvador el 13 de enero y el 13 de febrero de ese año.

Un día antes del vencimiento de la vigencia del TPS, el zar de la frontera, Tom Homan, resumió la lógica de la administración el día anterior al vencimiento: “El estatus de protección temporal significa que es algo temporal”, dijo, y añadió que El Salvador “es mucho más seguro” desde que Bukele asumió la presidencia.

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El vínculo Bukele-Trump, el factor que diferencia a El Salvador

La pregunta que recorre los consultorios de abogados migratorios y las vigilias de doce horas organizadas en Los Ángeles es por qué El Salvador sigue en pie mientras decenas de miles de haitianos, hondureños, sirios y yemeníes ya perdieron sus protecciones.

La respuesta apunta, en buena medida, a la relación entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el estadounidense Donald Trump.

Bukele ha sido uno de los aliados más activos de la política migratoria de Trump: aceptó deportados llegados desde Estados Unidos y los alojó en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad.

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En abril de 2025, Trump lo recibió en la Casa Blanca y lo incorporó a una coalición militar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ambos mandatarios volvieron a reunirse en Washington en julio de 2026.

ARCHIVO – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, izquierda, en la cumbre Escudo de las Américas, el 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami en Doral, Florida. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Más de un millón de personas ya perdieron el TPS en otros países

El caso salvadoreño es la excepción dentro de un desmantelamiento sistemático. Desde enero de 2025, la administración Trump terminó o inició el proceso de terminación del TPS para 13 países, con un impacto estimado en más de un millón de personas, según datos del Pew Research Center.

Los países cuyas designaciones ya fueron formalmente eliminadas son: Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen. Las terminaciones de Etiopía y Somalia permanecen en disputa judicial.

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Un fallo de la Corte Suprema de junio de 2026, en el caso Mullin v. Doe, despejó el camino legal para estas cancelaciones al determinar que los tribunales federales no pueden revisar la mayoría de los desafíos a una terminación del TPS, porque el Congreso prohibió expresamente ese control judicial en la ley original de 1990.

A principios de septiembre de 2026, solo Líbano, Sudán y Ucrania mantenían designaciones activas, aunque la situación de algunos países permanece sujeta a litigios en curso.

Los salvadoreños con Estatus de Protección Temporal generan 5.400 millones de dólares anuales y concentran su empleo en la construcción en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa perder el TPS en la práctica

Perder el TPS no implica una deportación automática al día siguiente, pero sus consecuencias son inmediatas y graves. Cuando una designación se termina formalmente, el titular pierde dos cosas al mismo tiempo: la protección contra la deportación y el permiso de trabajo.

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Los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) emitidos bajo el TPS dejan de ser válidos en la fecha efectiva de terminación, independientemente de la fecha impresa en la tarjeta física.

Los empleadores están obligados por ley a reverificar a sus trabajadores o prescindir de ellos, lo que expulsa a miles de personas del mercado laboral formal de un día para el otro.

Para los 170,000 beneficiarios salvadoreños, el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional alivió la presión inmediata pero no resolvió el fondo del problema. La agencia no especificó si habrá una extensión formal ni por cuánto tiempo se mantendrá el limbo actual.

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Hijos de salvadoreños se reúnen en Washington para pedir extender el TPS y protección a sus familias. (Cortesía: Redes sociales)

Un proyecto de ley presentado por el congresista demócrata Eugene Vindman en los días previos al vencimiento proponía prorrogar la protección por 18 meses, pero no avanzó. Una carta firmada por 80 legisladores del mismo partido y dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, tampoco recibió respuesta.

La última extensión formal del TPS salvadoreño la firmó el presidente Joe Biden antes de dejar la Casa Blanca: amplió el programa por 18 meses hasta el 9 de septiembre de 2026. Ese plazo venció la noche de este miércoles, pero al postergar su cancelación, millares de familias recobran la esperanza.

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