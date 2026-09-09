Flavia Miller despidió a Chiche Gelblung y recordó su entrevista sin anteojos en Memoria: “Nunca le podía decir que no”

La exvedette recordó el vínculo que mantuvo con el periodista y la entrevista viral junto a Jaime Bayly (Video: X/ Nahuel Saa)

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Flavia Miller recordó con profunda emoción a Chiche Gelblung, quien murió este miércoles 9 de septiembre de 2026, a los 82 años. En diálogo con el periodista Nahuel Saa, la exvedette habló sobre el vínculo personal que mantuvo con el conductor y explicó por qué nunca rechazaba sus pedidos de entrevistas. También rememoró el episodio de los anteojos de sol junto a Chiche en Memoria, uno de los célebres momentos del periodista.

“Lo de Chiche Gelblung realmente me tiene shockeada, conmocionada, mal”, expresó Flavia, quien hoy está alejada de los escenarios y de los escándalos. La mediática aseguró que el periodista ocupaba un lugar distinto al de otros profesionales de los medios y que con él aceptaba situaciones que no permitía con nadie más.

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“Él era una de las personas con las que yo tenía algo especial, a las que no les podía decir que no a ninguna nota, a nada”, afirmó la exvedette. “Nunca le podía decir que no, nunca”, enfatizó. “Él me supo apoyar en un momento muy difícil de mi vida”, recordó la también actriz.

Con Flavia Miller y Jaime Baily

Entre los episodios que mencionó, Miller destacó la cobertura de su casamiento. La exvedette señaló que no quería entregar los detalles de la boda a ningún medio, pero que hizo una excepción con Gelblung. “Él obtuvo la exclusiva de mi casamiento, que yo no se la quería dar a nadie. Y a él sí”, relató. La boda de Miller se celebró en 2002 y fue transmitida por televisión. Durante la fiesta ocurrió una tragedia familiar: su primo hermano Miguel Ángel, padrino del casamiento, sufrió una descompensación cardíaca y murió poco después en el Hospital Fernández.

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Otro recuerdo asociado a Gelblung fue la entrevista en la que la puso en contacto con Jaime Bayly en un móvil de Memoria, el recordado ciclo de Chiche en Canal 9. El periodista peruano había sido invitado a su programa y, durante la conversación, Gelblung realizó un móvil con Flavia. El conductor le formuló entonces un pedido que quedó registrado en la televisión de los años 90. “¿Te podés sacar un minuto los anteojos, por favor, que Bayly quiere verte los ojos?”, le preguntó. Miller accedió a quitarse los lentes. En ese momento mostró su rostro sin maquillaje y expuso una imagen diferente de la que el público conocía a través de sus apariciones televisivas. La escena fue retomada por distintos programas de la época, entre ellos PNP, y quedó vinculada a la exposición pública que atravesó la exvedette durante aquellos años.

El recordado momento de Flavia Miller en el Memoria, el recordado programa de Chiche Gelblung (Memoria, Telefe)

Para Miller, el episodio también representó una muestra de la confianza que tenía con Gelblung. “La clásica escena de los anteojos”, recordó con humor al referirse a aquella entrevista. La actriz remarcó que nunca había aceptado sacarse los anteojos frente a otras personas. “Jamás con nadie me saqué los anteojos y con él sí”, afirmó. “Se lo va a extrañar muchísimo a Chiche, realmente”, afirmó, sensibilizada.

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En una entrevista con Teleshow realizada en 2023, la exvedette había reconstruido la fatídica muerte de su padrino en su casamiento. Contó que su primo estaba feliz, que disfrutaba de la celebración y que ambos tenían una relación muy cercana desde la infancia.

El hombre tenía antecedentes cardíacos y atravesaba problemas de salud. Sin embargo, sus familiares no imaginaron que pudiera producirse un desenlace fatal durante la celebración. La fiesta se interrumpió después de la emergencia. Miller se dirigió al hospital con el vestido de novia para conocer el estado de su familiar y recibió allí la noticia de su muerte.

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Flavia Miller en la peluquería en la que trabajaba en 2023 (Foto: Franco Fafasuli)

“Estaba tan feliz, tan alegre, disfrutando porque me quería mucho desde chiquita; éramos muy compinches”, aseguró la mediática. “Siempre pienso que quizá revivió tantos sentimientos y eso le afectó, pero lo cierto es que tenía antecedentes de otros episodios de salud. Lo recuerdo con mucho amor”, expresó.

Alejandra Olga Suárez, conocida públicamente como Flavia Miller, se hizo conocida en la televisión y en el mundo del espectáculo durante la década del 90. Sus primeras apariciones estuvieron relacionadas con el llamado corte de corpiños de Moria Casán en Playa Franka. Después desarrolló trabajos como vedette, actriz, conductora y panelista.

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Flavia Miller en el corte de corpiño de Playa Franka con Moria Casán

Sin embargo, su gran exposición fue por su vínculo con Huberto Roviralta durante su matrimonio con Susana Giménez. Miller terminó declarando a favor de la conductora durante el juicio de divorcio entre ambos. Ese hecho hizo despegar su carrera con participaciones en televisión, teatro y cine. Solo en la pantalla grande fue parte de películas XXX del director Victor Maytland como Susy, Humberto y Gladiolo (1997) y Trampa para gatos 3: El regreso de Jacobo (1999), aunque en su rol no tenía escenas de sexo explícito. También participó en Verano maldito (2011) de Luis Ortega, en TV en Rompeportones y llegó a incursionar en la música con su disco Soy tuya con el hit “Me está pegando el trópico”.

En 2023, Miller contó que se había alejado por completo de los medios. En ese momento trabajaba como recepcionista en una peluquería de Recoleta y continuaba en pareja con Charly, el hombre con el que compartía su vida durante más de dos décadas.

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