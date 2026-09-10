Panamá

Cooperación regional del FMI apoya a fortalecer las estadísticas fiscales de Panamá y de la región

Las finanzas públicas tienen un impacto concreto en la vida de los países, pues permiten conocer los recursos del Estado, cómo se administran y hacia dónde se destinan

“Nuestra experiencia puede resumirse en tres grandes retos: integrar mejor la información, ampliar nuestra visión del Estado y fortalecer la coordinación institucional”, detalló la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz. (Mef)
“Nuestra experiencia puede resumirse en tres grandes retos: integrar mejor la información, ampliar nuestra visión del Estado y fortalecer la coordinación institucional”, detalló la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz. (Mef)
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Panamá avanza en el desarrollo de sus estadísticas de finanzas públicas como una herramienta para comprender la realidad financiera del Estado.

La viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz, destacó la importancia de contar con información fiscal oportuna, integrada y confiable.

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Sáiz manifestó que, aunque se trata de una agenda técnica, las estadísticas de finanzas públicas tienen un impacto concreto en la vida de los países, pues permiten conocer con qué recursos cuenta el Estado, cómo se administran y hacia dónde se destinan.

La funcionaria intervino en el seminario regional “Estadísticas de Finanzas Públicas”, organizado por el Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR), del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Explicó que durante este 2026 Panamá ha logrado avances a partir de la identificación de brechas relacionadas con la cobertura, la sectorización, la compilación de datos y el tratamiento de determinadas operaciones fiscales y de deuda.

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Datos fiscales más oportunos, integrados y comparables sirven de base para evaluar el tamaño del Estado. (Mef)
Datos fiscales más oportunos, integrados y comparables sirven de base para evaluar el tamaño del Estado. (Mef)

“Nuestra experiencia puede resumirse en tres grandes retos: integrar mejor la información, ampliar nuestra visión del Estado y fortalecer la coordinación institucional”, detalló.

En esa línea, Sáiz indicó que el país amplía su capacidad para observar al sector público de manera integral, incorporando unidades y operaciones que anteriormente no estaban plenamente reflejadas en los registros estadísticos.

La viceministra enfatizó que el encuentro, que reunió a representantes de ministerios de Hacienda y Finanzas, institutos de estadística y otras entidades de la región, constituye un espacio de intercambio técnico y cooperación para desarrollar capacidades en materia de estadísticas de finanzas públicas.

El seminario regional se inscribe en una agenda más amplia de modernización fiscal, transparencia y armonización estadística en la región centroamericana y caribeña.

Su propósito central, de acuerdo a los informes, es fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los países miembros en la compilación, análisis y difusión de estadísticas de finanzas públicas bajo los estándares del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 (MEFP 2014), conocido internacionalmente como Government Finance Statistics Manual 2014.

FOTO DE ARCHIVO: CAPTAC DR fue creado por el FMI como un centro regional de asistencia técnica en diversas áreas de política económica y gestión pública. REUTERS/Benoit Tessier/
FOTO DE ARCHIVO: CAPTAC DR fue creado por el FMI como un centro regional de asistencia técnica en diversas áreas de política económica y gestión pública. REUTERS/Benoit Tessier/

En este marco, el seminario funciona tanto como espacio de formación especializada como de coordinación regional, permitiendo avanzar hacia datos fiscales más oportunos, integrados y comparables que sirvan de base para evaluar el tamaño del Estado, el impacto de la política fiscal, la sostenibilidad de la deuda y la calidad del gasto público.

CAPTAC‑DR es el centro de asistencia técnica regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de sus países miembros mediante programas de capacitación, asesoría y cooperación.

El centro trabaja en siete áreas clave: administración tributaria, administración aduanera, gestión financiera pública, regulación y supervisión financiera, operaciones monetarias y cambiarias, estadísticas del sector real y estadísticas de finanzas públicas

CAPTAC‑DR fue creado por el FMI como un centro regional de asistencia técnica que presta apoyo a los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana en diversas áreas de política económica y gestión pública.

Su mandato incluye el fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales, lo que se traduce en seminarios, talleres, asesorías in situ y programas de formación continua dirigidos a funcionarios de ministerios de Hacienda o Finanzas, bancos centrales, superintendencias financieras y otras entidades clave.

Primer plano de manos adultas contando billetes de cien dólares sobre una mesa de madera, con una calculadora y una libreta de apuntes visibles.
El país ha logrado avances a partir de la identificación de brechas relacionadas con la cobertura, la sectorización, la compilación de datos y el tratamiento de determinadas operaciones fiscales y de deuda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el área de estadísticas de finanzas públicas, CAPTAC‑DR actúa como un puente entre los estándares internacionales definidos por el FMI, especialmente el MEFP 2014, y las realidades institucionales y técnicas de cada país.

El énfasis del FMI en la elaboración de manuales estadísticos se remonta a la década de 1970, cuando comenzó a publicar lineamientos metodológicos para mejorar la comparabilidad y calidad de las estadísticas macroeconómicas.

El Government Finance Statistics Manual forma parte de esta serie de directrices, dedicadas a describir un sistema estadístico especializado que mide las actividades económicas y financieras del gobierno, y que está diseñado para respaldar el análisis fiscal.

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