Cuándo lanzará Apple el iPhone 18 y por qué no se mostró hoy en el Apple Event

Los nuevos iPhone de Apple llegarán en cuatro colores, siendo el borgoña el color diferente para este año. (Apple)

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Apple ya anunció la línea iPhone 18 Pro, así como su primer plegable, el iPhone Duo, sin anunciar el dispositivo base de la serie: el iPhone 18.

De acuerdo con filtraciones de Apple First Leaks, la empresa estaría evaluando que el iPhone Air 2 reemplace al próximo “iPhone 18” en primavera, es decir, entre febrero, marzo y abril de 2026.

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El próximo iPhone Air 2 simplemente cambiaría de nombre y pasaría a llamarse “iPhone 18”, con un precio de USD 999.

El iPhone 18 estándar se lanzaría en el primer trimestre de 2027. (X: earlyappleleaks)

Qué se conoce del iPhone 18

De momento, no hay información oficial relacionada con el iPhone 18 base, solo filtraciones y rumores.

Qué características tiene el iPhone 18 Pro

Apple presentó los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, dos modelos centrados en la fotografía, el rendimiento sostenido, la autonomía y las nuevas funciones de inteligencia artificial.

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Ambos incorporan el procesador A20 Pro, una Dynamic Island más compacta y acabados en negro, plata, azul y borgoña.

La línea Pro integra una nueva generación de cámara de vapor y controles Pro para cámara (Apple)

La principal novedad es su sistema de cámaras. Los equipos integran una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable, una función que permite ajustar manualmente la entrada de luz y el nivel de desenfoque.

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La aplicación Cámara suma controles profesionales para modificar apertura, velocidad de obturación y balance de blancos, además de un histograma para revisar la exposición. También permite aplicar efectos Cinematic después de grabar videos de hasta 60 cuadros por segundo.

Apple agregó Apple Reference Image, una herramienta diseñada para comprobar la autenticidad de las fotografías. El sistema conserva datos firmados del sensor y genera una imagen de referencia que permite comparar el archivo original con la versión final.

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Una de los nuevos colores es el azul claro. (Apple)

Además, los modelos incorporan mejoras en Estilos Fotográficos, controles de textura y grano, grabación en 4K con Dolby Vision HDR en modo time-lapse y nuevos ajustes de Audio Mix.

El chip A20 Pro, fabricado con tecnología de dos nanómetros, incluye una CPU de seis núcleos, una GPU de siete núcleos y un motor neuronal dual de 16 núcleos. Apple aseguró que la GPU ofrece hasta un 40% más de rendimiento que la generación anterior.

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El sistema de refrigeración incorpora una cámara de vapor rediseñada, con tres veces más superficie, para mejorar el desempeño durante tareas exigentes.

En autonomía, los modelos solo con eSIM alcanzan hasta 36 horas de reproducción de video en el iPhone 18 Pro y hasta 45 horas de reproducción en el iPhone 18 Pro Max. El modelo Pro puede cargar hasta el 50% en unos 15 minutos mediante cable. Ambos incluyen WiFi 7, Bluetooth 6, Thread, el módem C2 y iOS 27 con Apple Intelligence y Siri AI.

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La novedad es la primera versión plegable del iPhone. REUTERS/Carlos Barria

Cómo es el iPhone Duo

El iPhone Duo es el primer plegable de Apple y combina una pantalla exterior de 5,4 pulgadas con un panel interno de 7,6 pulgadas. Cerrado, mantiene un formato compacto para usar con una mano; abierto, ofrece una superficie más amplia para mirar contenidos, jugar y trabajar con varias aplicaciones a la vez.

Ambos paneles Super Retina XDR tienen ProMotion, pantalla siempre activa y un brillo máximo de 3.000 nits en exteriores.

El dispositivo está fabricado en titanio de grado cinco e incorpora una bisagra compuesta por más de 100 piezas, diseñada para controlar el movimiento de apertura y cierre.

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Cuenta con protección Ceramic Shield en la parte trasera y Ceramic Shield 2 en el frente, con una resistencia a los rayones tres veces superior a la generación previa.

Ambos paneles Super Retina XDR tienen ProMotion. REUTERS/Carlos Barria

Tiene certificación IP68 contra el agua y el polvo, Touch ID integrado en el botón lateral y compatibilidad con el Apple Watch para desbloquearlo.

En el apartado fotográfico, el iPhone Duo incluye una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 48 megapíxeles y una cámara frontal Center Stage.

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Puede grabar video en 4K a 120 cuadros por segundo con Dolby Vision. Su diseño permite apoyar el equipo sin trípode para filmar videos o realizar videollamadas.

El iPhone Duo incorpora el chip A20 Pro, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 y conectividad eSIM. Según Apple, ofrece hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interna y hasta 44 horas con el panel externo. Estará disponible en blanco estrella y cielo nocturno.