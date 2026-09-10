Tecno

Así es la función del iPhone 18 Pro y Pro Max que detecta fotografías auténticas

Apple Reference Image firma los datos del sensor al momento de tomar la fotografía y genera una versión inalterable de la imagen

iPhone 18 Pro - Apple - Siri AI - Siri IA - Apple Intelligence - tecnología - 9 de septiembre
La función convierte los datos capturados en un "negativo digital" a través del servicio Private Cloud Compute. (Apple)
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Apple presentó Apple Reference Image (imagen de referencia), una función que permite comprobar si una fotografía capturada con el iPhone 18 Pro es auténtica o fue alterada.

La herramienta llega en medio de la proliferación de imágenes generadas por inteligencia artificial y busca ofrecer una garantía de autenticidad a fotoperiodistas, fotógrafos y usuarios en general. El anuncio se realizó durante el evento Surprise and Shine, donde Apple presentó su nueva línea de dispositivos.

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Cómo funciona el sistema de verificación

La función se apoya en un nuevo sensor de la cámara principal capaz de firmar cada píxel que detecta. Cuando el usuario activa el modo de referencia y toma una fotografía, el sensor captura datos firmados que el servicio Private Cloud Compute convierte en una imagen de referencia inalterable. Apple describe este archivo como un “negativo digital”: una versión de la escena que no puede modificarse y que sirve como punto de comparación.

La aplicación Fotos muestra esa imagen de referencia junto a la fotografía principal. De esta manera, el usuario puede cotejar ambas versiones y determinar si se realizó algún tipo de edición posterior. Apple Reference Image apareció por primera vez en código beta en agosto, antes de su presentación oficial.

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La aplicación Fotos exhibe la imagen de referencia junto a la fotografía original para permitir su comparación. (Reuters)
La aplicación Fotos exhibe la imagen de referencia junto a la fotografía original para permitir su comparación. (Reuters)

Disponibilidad para desarrolladores externos

Por el momento, las imágenes de referencia solo pueden visualizarse dentro de la aplicación Fotos del iPhone. Sin embargo, Apple confirmó que pondrá a disposición de los desarrolladores las API necesarias para que aplicaciones de terceros también puedan mostrar estas imágenes. Esta compatibilidad llegará con iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27.

Además de la firma del sensor, Apple anunció que sumará soporte para el estándar SynthID, desarrollado por Google, que ayuda a identificar si una imagen fue creada o editada mediante inteligencia artificial. Esta compatibilidad se implementará a través de una actualización de software prevista para fines de año y se aplicará a la mayoría de las imágenes que hayan sido editadas.

Apple aclaró que la función de imagen de referencia muestra lo que el sensor captó en el momento exacto en que se presionó el obturador, pero no puede certificar que la escena fotografiada no haya sido manipulada de otras formas ni que la imagen se presente sin descontextualizar. En otras palabras, la herramienta ofrece evidencia del historial de captura y edición del archivo, aunque no constituye una prueba de la veracidad de todas las afirmaciones que puedan asociarse a una fotografía.

Los desarrolladores externos podrán integrar la función mediante nuevas API disponibles en iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27. (Reuters)
Los desarrolladores externos podrán integrar la función mediante nuevas API disponibles en iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27. (Reuters)

Apple Reference Image no estará disponible inicialmente en los modelos iPhone 18 Pro de la Unión Europea, aunque los dispositivos con iOS 27 sí podrán generar y visualizar imágenes de referencia.

Mejoras adicionales en la cámara del iPhone 18 Pro

Apple Reference Image forma parte de un conjunto más amplio de actualizaciones de hardware y software centradas en la cámara del nuevo dispositivo. La compañía señaló que el iPhone 18 Pro incorpora la mejora de cámara más significativa en varios años, entre las que se destaca la apertura variable de la nueva cámara principal fusion de 48 megapíxeles.

La apertura variable permite a los usuarios controlar con mayor precisión la cantidad de luz que ingresa al lente, lo que impacta de forma directa en el resultado final de cada imagen, en particular en condiciones de poca luz.

Los nuevos iPhone de Apple llegarán en cuatro colores, siendo el borgoña el color diferente para este año. (Apple)
El iPhone 18 Pro suma una cámara principal fusion de 48 megapíxeles con apertura variable, la mejora más relevante en años según Apple. (Apple)

Para lograrlo, Apple desarrolló un sistema de seis cuchillas cortadas con láser, cada una más delgada que un cabello humano y fabricada con un compuesto polimérico especializado, junto con un nuevo mecanismo de rotor para controlar los movimientos y un lente diseñado a medida.

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