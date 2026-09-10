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El elogio de Simeone a Julián Álvarez y el enfático pedido de un referente del Atlético de Madrid: “Estamos muy cansados”

El delantero argentino fue titular por primera vez desde su conflicto con el club: regaló una asistencia en la caída 2-1 ante el Liverpool por la Champions League

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Julián Álvarez fue de los mejores del Atlético de Madrid en la derrota ante Liverpool en Anfield y se ganó el elogio expreso de Diego Simeone, quien apenas 24 horas antes había dudado de incluirlo en el once inicial. El delantero argentino respondió dentro de la cancha al largo verano de turbulencia que lo tuvo en el centro de la escena por su deseo de fichar por el Barcelona.

El partido no terminó bien para el conjunto colchonero, que cayó 2-1 ante el Liverpool en uno de los estadios más exigentes de Europa. Pero en ese resultado adverso, la Araña dejó una imagen que contrastó con todo lo que había rodeado a su nombre en los últimos meses. Desde la primera pelota hasta la última, Álvarez se movió con criterio, pidió el balón, aguantó la marca rival y funcionó como punto de referencia permanente para un equipo que necesitaba algo a qué aferrarse en Anfield. Además, entregó una brillante asistencia para Marcos Llorente en el gol del Colchonero.

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Simeone no tardó en reconocerlo. “Levantarme, pensar y esperar que hiciera un partido como el que ha hecho”, dijo el entrenador al repasar lo que había imaginado para su delantero luego de haberlo dejado fuera del once en el encuentro anterior. La valoración del Cholo fue directa: “El partido de Julián fue muy bueno, se hizo cargo de la pelota todo el partido, del primer minuto al último”.

Simeone, durante el encuentro en Anfield (REUTERS/Phil Noble)
Simeone, durante el encuentro en Anfield (REUTERS/Phil Noble)

Koke pidió que le den tranquilidad a Julián

Quien también habló fue Koke, referente histórico del club y uno de los líderes del vestuario. El capitán madrileño no se guardó nada y fue contundente al pedir que se le quite presión al delantero, de 26 años: “Estamos muy cansados, sobre todo él. Al chico hay que dejarle que juegue, que disfrute y que haga su trabajo, que es jugar al fútbol.” Y agregó, sin rodeos: “Entre todos tenéis que dejarle un poquito en paz, porque lleváis un verano un poco… cansino. Que dé lo mejor que tiene”.

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Las palabras del mediocampista apuntaron directamente a la cobertura mediática que rodeó a Álvarez durante el mercado de pases, cuando su voluntad de sumarse al Barcelona dominó la agenda futbolística por semanas. El conflicto entre clubes, las negociaciones frustradas y la exposición constante dejaron al jugador en una posición incómoda. Hasta fue silbado y hostigado por todo el estadio en el empate ante el Villarreal por la Liga de España, duelo en el que ingresó desde el banco.

Koke también describió cómo vivió el equipo el partido desde adentro. “Hicimos un primer tiempo muy completo. El equipo hizo el gol y supo mantener el partido. Nos hicieron el empate, nos fuimos al descanso y ellos entraron un poco mejor. Nos hicieron el segundo gol y luego ha sido difícil entrar”, analizó el mediocampista.

Más allá del rendimiento individual de Álvarez, Simeone dejó en claro que el equipo tiene una deuda pendiente con la solidez defensiva. “El equipo necesita ajustar detalles importantes. Son muchos goles, muchos goles”, insistió el entrenador, quien enumeró los tantos recibidos en las últimas fechas: tres ante el Athletic de Bilbao, dos frente al Liverpool, uno contra el Sevilla y otros dos ante el Villarreal. Para un club que aspira a pelear en lo más alto, esa cuenta resulta difícil de ignorar.

Koke le brindó su respaldo a Julián (Reuters/Ed Sykes)
Koke le brindó su respaldo a Julián (Reuters/Ed Sykes)

El análisis del Cholo fue equilibrado pero exigente. “El equipo jugó el partido que necesitaba jugar, pero necesitamos interpretarlo mejor en la segunda parte. El equipo lo dio todo, hizo un partido importante y necesita crecer”, señaló. Y reconoció que la derrota opacó parte de lo positivo: “Tenemos que ajustar los detalles, la derrota anula las cosas positivas que tuvo”.

El otro argentino que dejó buena impresión fue Cristian Cuti Romero, también titular en Anfield. Simeone lo valoró con precisión: “El partido de Cuti me gustó, correcto, fuerte, con jerarquía y resolviendo situaciones”.

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