Femicidio en Ituzaingó: detuvieron al principal acusado y a otros dos hombres por encubrimiento

Junto a él se encontraban dos hombres, quienes fueron detenidos por encubrimiento

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Luego de haber permanecido prófugo por un día, la Policía Bonaerense detuvo a Elías Barrionuevo (19), el principal acusado por el crimen de Camila Marful Castro, la joven de 18 años que fue asesinada de un disparo en el cuello en Ituzaingó. En ese hecho, también fue baleado su padrastro, Jorge González (35), quien había intentado protegerla del ataque.

Después de que se confirmara la muerte de la víctima, se desplegó un operativo que se extendió en las localidades de Ituzaingó, Merlo y General Rodríguez. En medio de la búsqueda, los investigadores lograron identificarlo mientras circulaba por la intersección de Bolivia y Mercedes, en General Rodríguez.

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El procedimiento fue realizado por el personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón junto con efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Ituzaingó 4ª, que avanzaron sobre la pista construida a partir de testimonios, registros de cámaras e intervenciones telefónicas ordenadas en la causa.

Según indicaron fuentes oficiales de la investigación a Infobae, el análisis de las comunicaciones y de las imágenes resultó clave para establecer el circuito de fuga. De esta manera, la ruta reveló que el joven se había dirigido desde Merlo con destino a Libertad poco después de que cometiera el homicidio.

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El joven fue capturado mientras circulaba por la localidad de General Rodríguez

Con esos elementos, los agentes llevaron adelante cuatro allanamientos en Merlo y luego desplegaron un cerco operativo que terminó con la captura del acusado en la vía pública. Además de la detención de Barrionuevo, la causa derivó en la aprehensión de otros dos hombres acusados de haber colaborado con su ocultamiento y evasión.

Uno de ellos fue identificado como Lobo, de 28 años, señalado por haber resguardado al sospechoso en su vivienda durante la noche posterior al crimen. El segundo de ellos se trata de Míguez, de 34 años, quien quedó vinculado a las mismas maniobras de encubrimiento, de acuerdo con la imputación inicial.

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Tras haber sido detenidos, los tres quedaron a disposición de la Fiscalía de turno del Departamento Judicial de Morón. Mientras que Barrionuevo está imputado como presunto autor material del homicidio, los otros dos detenidos enfrentan cargos por encubrimiento.

El pedido de captura se activó ayer, martes 8 de septiembre, después de que el joven fuera señalado como el responsable de la muerte de su novia y las lesiones contra el padrastro de la joven. La balacera que terminó con la vida de la joven ocurrió en la calle Almagro al 2500, ubicada en Ituzaingó.

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La víctima murió poco después de haber sido ingresada al Hospital Bicentenario de Ituzaingó (Captura de Google Maps)

Luego de que el hecho fuera denunciado al 911, el personal policial encontró a la joven herida de bala en el cuello, tendida en la vía pública. Aunque fue trasladada de urgencia al Hospital Bicentenario, murió poco después. En el caso de su padrastro, quien recibió disparos en las piernas, quedó fuera de peligro.

A partir de los testimonios de testigos y del padrastro de la joven, los investigadores reconstruyeron la secuencia del ataque y señalaron a Barrionuevo como presunto autor. Según esa versión, el sospechoso sacó un arma de fuego de entre la ropa después de que González interviniera para defender a su hijastra.

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Mientras que fuentes judiciales indicaron a este medio que en la escena fueron secuestradas tres vainas y dos casquillos de una pistola calibre .380, señalaron que el arma utilizada en el hecho todavía no fue localizada.

En medio de la conmoción por el crimen, Mónica, abuela de Ruth, habló con la prensa en la zona y describió la relación de su nieta con el acusado como conflictiva. “Ella era una chica muy bonita, pero no la dejaba vivir. Era muy celoso”, describió.

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Así fue la fuga del femicida de Ituzaingó

“Nunca pensé que por celos iba a llegar a hacer algo así. Porque ellos se piensan que tienen la vida comprada de las chicas, y no es así”, dijo la mujer en declaraciones al canal TN. Asimismo, afirmó que las discusiones entre ambos eran habituales y sostuvo que la joven solía mostrarse afectada por esa situación.

Al recordar a su nieta, Mónica contó que Ruth soñaba con ser modelo, que había retomado sus estudios y que mantenía una vida social activa. También señaló que su padrastro solía acompañarla a castings. “Había empezado de nuevo la escuela, salía a bailar y tenía muchas amistades”, relató.

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Actualmente, la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial Morón, encabezada por los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro, quienes ordenaron medidas para encontrar el arma empleada en el ataque. Entre las diligencias en curso, se realiza el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para incorporar pruebas al expediente.