Teleshow

Kelci Rose mostró su rutina de entrenamiento y lanzó un guiño para Marcos Senesi: “Él nunca quiso una chica pilates”

La modelo compartió en redes una exigente sesión de ejercicios y acompañó el video con una frase que muchos interpretaron como una indirecta a su pareja

Kelci Rose mostró su duro entrenamiento
Guardar

A poco de empezar una nueva etapa en su carrera al firmar con Hashtag United, club londinense que compite en la FAWNL Southern Premier Division, Kelci Rose sorprendió a sus seguidores al mostrar su dura rutina de entrenamiento. Como si fuera poco, la futbolista también compartió imágenes de su trabajo en la cancha y lanzó una divertida indirecta a su pareja, Marcos Senesi.

En las imágenes, la modelo e influencer aparece realizando una rutina dividida por bloques, con foco en el tren inferior, el empuje de brazos y la resistencia muscular. Uno de los ejercicios que más llamó la atención fue el hip thrust con barra en series de 3x12, planteado como remate de la sesión, con una carga importante y ejecución controlada.

PUBLICIDAD

El circuito incluyó también renegade push ups (3x10), zancadas laterales, face pulls con banda, peso muerto rumano a una pierna y sentadillas con mancuerna. A eso se sumaron flexiones declinadas, en una planificación orientada a sostener intensidad y variedad dentro del entrenamiento.

Las secuencias mostraron a Kelci Rose trabajando con elementos habituales de gimnasio, como barra, discos, mancuernas, bandas de resistencia y banco, en una rutina que combinó movimientos de fuerza con otros de control corporal y coordinación.

PUBLICIDAD

Kelci Rose mostró su entrenamiento futbolístico y lanzó una frase para Marcos Senesi

Además de exhibir los ejercicios, la influencer sumó subtítulos en español en distintos fragmentos del video. En uno de ellos, mientras realizaba hip thrusts, escribió: “Que siento que este es un buen rematador”. En otra parte de la rutina también agregó comentarios sobre cada bloque del entrenamiento, en línea con el tono descontracturado del posteo.

Como si fuera poco, en su TikTok Rose también compartió imágenes de su entrenamiento en la cancha donde escribió la frase: “Ganando, porque a él nunca quiso una chica pilates”.

Actualemente, la defensora, de 22 años, ya empezó a demostrar su valía en su nuevo club. En el primer amistoso, marcó un golazo de volea, luego de tomar de aire un centro desde el sector izquierdo del campo y pisar el área como delantera.

La deportista compartió la secuencia en un video. “Me subí al auto, logré llegar a tiempo, entré al campo y, chicos, de hecho recibí una asistencia y luego marqué un gol en mi debut, así que me fue bastante bien en realidad, estaba bastante emocionada con eso. Fue un poco de volea, con la zurda, aunque lo que importa es que hice el gol, por supuesto”, narró.

Bowers llegó a Hashtag United procedente de Bournemouth, donde acumuló 70 partidos y marcó 11 goles. Con ese club conquistó la FA Women’s National League Division One South West, la National League Plate y la FAWNL Cup. El propio Hashtag United recordó, con tono irónico, que la jugadora les anotó el gol de la victoria en tiempo de descuento la temporada anterior.

Kelci Rose mostró su exigente rutina de entrenamiento y lanzó una divertida indirecta para su novio
Kelci Rose mostró su exigente rutina de entrenamiento y lanzó una divertida indirecta para su novio

Días atrás, Marcos Senesi compartió un momento descontracturado en la intimidad de su casa junto a Kelci-Rose Bowers. Luego de su participación en el Mundial 2026, el defensor del Tottenham Hotspur aprovechó parte de su tiempo libre para enseñarle español a su novia.

La joven inglesa, exintegrante del plantel femenino de Bournemouth, mostró el divertido intercambio en su cuenta de TikTok. Antes de comenzar, organizó una lista de palabras para poner a prueba sus conocimientos y se preparó para el desafío, en una escena cotidiana que volvió a reflejar la complicidad de la pareja, cuyo romance comenzó en Inglaterra durante su etapa como futbolistas.

“Marcos me va a poner a prueba, ¡vamos!”, lanzó Kelci-Rose al iniciar el juego. Durante la dinámica, respondió correctamente términos sencillos como “mesa”, “silla” y “basura”. Sin embargo, cuando Senesi elevó la dificultad con palabras como “piña” y “ventana”, aparecieron algunas dudas.

Más adelante, el futbolista le pidió la traducción de “vino” y ella acertó con una simpática frase en español: “Me gusta vino”. Luego siguieron con otras palabras vinculadas a frutas, como “frutilla” y “manzana”, aunque volvió a trabarse cuando tuvo que identificar “piña”.

El episodio dejó ver, una vez más, el interés de Bowers por incorporar el idioma y las costumbres argentinas a su vida cotidiana, siempre con humor y naturalidad.

Temas Relacionados

EntrenamientoKelci Rose BowersMarcos SenesiKelci Rose

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yanina Latorre despidió a Chiche Gelblung y recordó sus momentos juntos: "Yo estaba enamorada de él"

La panelista homenajeó al periodista tras su muerte a los 82 años, repasó anécdotas de trabajo y contó la admiración personal que sintió por él desde antes de conocerlo

Yanina Latorre despidió a Chiche Gelblung y recordó sus momentos juntos: "Yo estaba enamorada de él"

Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski de Gran Hermano anunciaron su separación: el mensaje que él borro y el rumor de infidelidad

Los exparticipantes del reality, a tres meses de comenzar su romance en la casa, comunicaron su ruptura en las redes

Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski de Gran Hermano anunciaron su separación: el mensaje que él borro y el rumor de infidelidad

Juan Leyrado invita a ver su obra “Sarmiento, la clase” y el viernes le pone voz al corto de Infobae hecho con IA sobre el prócer

El actor convocó a docentes de todos los niveles a ver su obra teatral este próximo fin de semana con la modalidad de 2X1. El viernes, además, se estrena el corto hecho por Infobae con Inteligencia Artificial sobre el educador sanjuanino, que protagoniza junto a Carla Peterson

Juan Leyrado invita a ver su obra “Sarmiento, la clase” y el viernes le pone voz al corto de Infobae hecho con IA sobre el prócer

Laura Ubfal reveló un sorpresivo detalle de cara a la final de Gran Hermano: Generación Dorada

La periodista contó que la producción evalúa una definición inédita y dejó abierta la expectativa por el anuncio oficial de Santiago del Moro

Laura Ubfal reveló un sorpresivo detalle de cara a la final de Gran Hermano: Generación Dorada

Cachete Sierra respondió con enojo a las declaraciones de su ex, Fio Giménez: “Es culpa de ustedes”

El actor se explayó en Puro Show sobre los rumores de romance con la influencer Mar Cosca tras el testimonio de la bailarina

Cachete Sierra respondió con enojo a las declaraciones de su ex, Fio Giménez: “Es culpa de ustedes”

AMÉRICA

El legendario rapero Snoop Dogg llegará por primera vez a Costa Rica con su gira mundial

El legendario rapero Snoop Dogg llegará por primera vez a Costa Rica con su gira mundial

Hasta nuevo aviso, EE.UU. posterga la derogación del TPS que beneficia a unos 170,000 salvadoreños

Llaman como falsos policías y exigen transferencias para evitar un supuesto arresto en Guatemala

Cooperación regional del FMI apoya a fortalecer las estadísticas fiscales de Panamá y de la región

Los precios del trigo y aceite de soya suben más de 36% hasta agosto en República Dominicana

MALDITOS NERDS

Nintendo revela Metroid Ravenous, el nuevo metroidvania de MercurySteam

Nintendo revela Metroid Ravenous, el nuevo metroidvania de MercurySteam

‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ confirma su temporada final para 2027

‘El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor’ sale en diciembre para Switch 2, PS5 y PC

Nintendo anuncia ‘Kirby and the World Beyond’ para Nintendo Switch 2

Andrew Garfield interpreta a Sam Altman en el primer avance de ‘Artificial’

DEPORTES

Con asistencia de Lionel Messi, Inter Miami empata contra Chicago Fire por la MLS

Con asistencia de Lionel Messi, Inter Miami empata contra Chicago Fire por la MLS

El elogio de Simeone a Julián Álvarez y el enfático pedido de un referente del Atlético de Madrid: “Estamos muy cansados”

“Lo quiso mirar”: Alexis Mac Allister reveló el curioso cruce con Julián Álvarez durante el duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid

Banfield eliminó por penales a Riestra y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Cómo los Philadelphia 76ers lograron reunir a LeBron James y Jaylen Brown para cambiar su futuro