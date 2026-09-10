Kelci Rose mostró su rutina de entrenamiento y lanzó un guiño para Marcos Senesi: “Él nunca quiso una chica pilates”

Kelci Rose mostró su duro entrenamiento

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A poco de empezar una nueva etapa en su carrera al firmar con Hashtag United, club londinense que compite en la FAWNL Southern Premier Division, Kelci Rose sorprendió a sus seguidores al mostrar su dura rutina de entrenamiento. Como si fuera poco, la futbolista también compartió imágenes de su trabajo en la cancha y lanzó una divertida indirecta a su pareja, Marcos Senesi.

En las imágenes, la modelo e influencer aparece realizando una rutina dividida por bloques, con foco en el tren inferior, el empuje de brazos y la resistencia muscular. Uno de los ejercicios que más llamó la atención fue el hip thrust con barra en series de 3x12, planteado como remate de la sesión, con una carga importante y ejecución controlada.

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El circuito incluyó también renegade push ups (3x10), zancadas laterales, face pulls con banda, peso muerto rumano a una pierna y sentadillas con mancuerna. A eso se sumaron flexiones declinadas, en una planificación orientada a sostener intensidad y variedad dentro del entrenamiento.

Las secuencias mostraron a Kelci Rose trabajando con elementos habituales de gimnasio, como barra, discos, mancuernas, bandas de resistencia y banco, en una rutina que combinó movimientos de fuerza con otros de control corporal y coordinación.

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Kelci Rose mostró su entrenamiento futbolístico y lanzó una frase para Marcos Senesi

Además de exhibir los ejercicios, la influencer sumó subtítulos en español en distintos fragmentos del video. En uno de ellos, mientras realizaba hip thrusts, escribió: “Que siento que este es un buen rematador”. En otra parte de la rutina también agregó comentarios sobre cada bloque del entrenamiento, en línea con el tono descontracturado del posteo.

Como si fuera poco, en su TikTok Rose también compartió imágenes de su entrenamiento en la cancha donde escribió la frase: “Ganando, porque a él nunca quiso una chica pilates”.

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Actualemente, la defensora, de 22 años, ya empezó a demostrar su valía en su nuevo club. En el primer amistoso, marcó un golazo de volea, luego de tomar de aire un centro desde el sector izquierdo del campo y pisar el área como delantera.

La deportista compartió la secuencia en un video. “Me subí al auto, logré llegar a tiempo, entré al campo y, chicos, de hecho recibí una asistencia y luego marqué un gol en mi debut, así que me fue bastante bien en realidad, estaba bastante emocionada con eso. Fue un poco de volea, con la zurda, aunque lo que importa es que hice el gol, por supuesto”, narró.

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Bowers llegó a Hashtag United procedente de Bournemouth, donde acumuló 70 partidos y marcó 11 goles. Con ese club conquistó la FA Women’s National League Division One South West, la National League Plate y la FAWNL Cup. El propio Hashtag United recordó, con tono irónico, que la jugadora les anotó el gol de la victoria en tiempo de descuento la temporada anterior.

Kelci Rose mostró su exigente rutina de entrenamiento y lanzó una divertida indirecta para su novio

Días atrás, Marcos Senesi compartió un momento descontracturado en la intimidad de su casa junto a Kelci-Rose Bowers. Luego de su participación en el Mundial 2026, el defensor del Tottenham Hotspur aprovechó parte de su tiempo libre para enseñarle español a su novia.

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La joven inglesa, exintegrante del plantel femenino de Bournemouth, mostró el divertido intercambio en su cuenta de TikTok. Antes de comenzar, organizó una lista de palabras para poner a prueba sus conocimientos y se preparó para el desafío, en una escena cotidiana que volvió a reflejar la complicidad de la pareja, cuyo romance comenzó en Inglaterra durante su etapa como futbolistas.

“Marcos me va a poner a prueba, ¡vamos!”, lanzó Kelci-Rose al iniciar el juego. Durante la dinámica, respondió correctamente términos sencillos como “mesa”, “silla” y “basura”. Sin embargo, cuando Senesi elevó la dificultad con palabras como “piña” y “ventana”, aparecieron algunas dudas.

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Más adelante, el futbolista le pidió la traducción de “vino” y ella acertó con una simpática frase en español: “Me gusta vino”. Luego siguieron con otras palabras vinculadas a frutas, como “frutilla” y “manzana”, aunque volvió a trabarse cuando tuvo que identificar “piña”.

El episodio dejó ver, una vez más, el interés de Bowers por incorporar el idioma y las costumbres argentinas a su vida cotidiana, siempre con humor y naturalidad.

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