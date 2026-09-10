Tecno

Usuarios reportan desaparición del velocímetro de Google Maps en Android Auto

Junto a esta función, también dejaron de mostrarse en pantalla semáforos y señales de stop

Android Auto
Usuarios de Reddit reportan la desaparición del velocímetro semanas después de su lanzamiento. (Google)
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Miles de conductores que utilizan Android Auto han detectado la desaparición repentina del velocímetro de Google Maps, una función que la compañía había incorporado apenas hace un mes tras años de espera. Junto con este indicador, también se dejaron de mostrar en pantalla elementos como la ubicación de semáforos y las señales de stop en ciudad.

El fallo cobra especial relevancia por lo reciente de la función afectada. Google comenzó a desplegar el velocímetro de forma escalonada a finales de julio, después de un largo retraso respecto a aplicaciones de la competencia como Waze, que ya ofrecían esta prestación desde hace años. La herramienta permitía visualizar la velocidad exacta medida por GPS tanto durante la navegación guiada como en el modo de conducción libre, sin necesidad de activar una ruta.

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El velocímetro servía como alerta ante radares y límites de velocidad

Para muchos usuarios, el velocímetro no era un simple añadido estético, sino una referencia rápida en pantalla que permitía seguir la ruta y controlar la velocidad de forma simultánea en tramos vigilados por radar. La función no solo mostraba el ritmo de circulación, sino que alertaba visualmente cuando el conductor superaba el límite legal de la vía.

La función permitía ver la velocidad medida por GPS incluso sin activar una ruta guiada. (EFE)
La función permitía ver la velocidad medida por GPS incluso sin activar una ruta guiada. (EFE)

Existe, además, un consenso extendido entre los usuarios que sostiene que la triangulación por GPS del teléfono ofrece una medición más exacta que el propio cuadro de instrumentos del vehículo. Por ese motivo, su desaparición representa para muchos conductores una pérdida de una capa adicional de asistencia y seguridad vial que ya se daba por adquirida.

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Un conflicto de caché

Las quejas se multiplicaron en foros de soporte y en comunidades de Reddit, donde un número creciente de conductores comenzó a reportar la anomalía. El portal especializado Android Authority recogió estos testimonios y difundió el problema.

Según la información recabada por los propios usuarios, el fallo no responde a una decisión de Google de retirar la función ni a cambios en sus servidores, como llegó a especularse en un primer momento. La raíz del problema está en una desincronización interna provocada por la acumulación de datos temporales entre Google Maps y los servicios del sistema del coche, un conflicto de caché que termina por ocultar la capa visual del velocímetro en la interfaz de la pantalla.

Velocímetro de Google Maps en Android Auto
Google Maps incorporó el velocímetro en Android Auto a finales de julio, tras años de retraso frente a Waze. (Reddit)

Google aún no ha emitido un comunicado oficial que reconozca la magnitud del problema, aunque se prevé que el equipo de desarrollo prepare un parche remoto para restaurar la función.

El método casero para recuperar la información en pantalla

Mientras llega una solución oficial, la comunidad de usuarios encontró un procedimiento manual que, en varios casos, logró forzar la reaparición del velocímetro sin necesidad de esperar una actualización. Los pasos recomendados son los siguientes:

  • Desconectar el teléfono del coche y desactivar temporalmente el Bluetooth para que Android Auto deje de ejecutarse.
  • Acceder a los ajustes del móvil, entrar en el listado de aplicaciones, buscar Google Maps y, dentro del apartado de almacenamiento, borrar tanto la caché como los datos.
  • Repetir el mismo proceso con Android Auto (o Servicios de Android Auto, según la capa de personalización del dispositivo), eliminando también su caché y sus datos almacenados.
  • Volver a conectar el teléfono al vehículo.
  • Iniciar una ruta en Google Maps y comprobar que el velocímetro vuelve a aparecer en la pantalla de Android Auto.
El fallo se origina en un conflicto de caché entre Google Maps y los servicios del sistema del coche. (Europa Press)
El fallo se origina en un conflicto de caché entre Google Maps y los servicios del sistema del coche. (Europa Press)

Este reseteo suele resolver desajustes menores de sincronización entre el teléfono y la pantalla del coche, aunque no garantiza una solución permanente. Si el velocímetro vuelve a desaparecer tras aplicar este método, la recomendación de la comunidad es repetir el proceso o recurrir de forma temporal a Waze hasta que Google publique una corrección oficial que devuelva la normalidad al sistema.

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