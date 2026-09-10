Preguntó dónde podía comprar drogas, no obtuvo respuesta y atacó a golpes a un hombre: fue condenado

Una cámara de seguridad de la zona captó el momento de la agresión

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La Justicia porteña condenó a un hombre que atacó por la espalda a una persona en plena calle, luego de que este se negará a decirle dónde podía comprar droga. Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia completa del ataque.

El hecho ocurrió el domingo pasado. De acuerdo a la reconstrucción judicial, todo comenzó cuando el agresor le preguntó a la víctima dónde podía comprar estupefacientes. Sin embargo, el hombre no le contestó. Fue la falta de respuestas lo que desató la furia del atacante.

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Según se observa en el video que encabeza la nota, el condenado, quien vestía un pantalón y un buzo celeste, se acercó a un árbol y habría agarrado un elemento, el cual no se llega a distinguir en las imágenes. Luego, se cruzó de vereda, persiguió a la víctima, que llevaba un pantalón y un buzo de color negro, y lo atacó.

Producto de la agresión, comenzó un enfrentamiento entre ambos en la vereda que posteriormente continuó en plena calle. En un momento, la víctima logró zafarse, pero segundos después el agresor comenzó a correrlo y lo agarró del buzo.

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La pelea fue advertida por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano

Tras el forcejeó, ambos terminaron en el piso. Pero esto no frenó la locura del atacante, quien ante la mirada de testigos volvió a golpear al damnificado.

La pelea fue advertida por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU). Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes en el lugar y aprehendieron al sospechoso.

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El hombre quedó imputado por el delito de lesiones leves

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo del auxiliar fiscal Pablo Vidal Alemán, que ordenó la detención del sujeto y lo imputó por el delito de lesiones leves. Fuentes judiciales detallaron que el aprehendido contaba con antecedentes por robo.

Este martes, tan solo 72 horas después del incidente, la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°31, Susana Parada, mediante un juicio abreviado, logró condenarlo a prisión de cumplimiento efectivo.

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El fin de semana pasado, otro episodio de violencia tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El domingo por la noche ,alrededor de las 20.13, un hombre de 36 años fue detenido acusado de apuñalar a un padre y a su hijo en una estación de servicio de Recoleta, luego de una discusión con un playero porque tenía vencida la oblea de GNC de su auto. Las víctimas, de 61 y 28 años, habían llegado al lugar a bordo de un Chevrolet Agile para cargar combustible. Mientras esperaban, observaron un conflicto entre el empleado y otro cliente, un ciudadano venezolano que circulaba en un Volkswagen Voyage.

La discusión escaló a una pelea a golpes de puño entre el playero y el conductor. Padre e hijo intervinieron para separarlos, pero el hombre de 36 años sacó un cuchillo y los atacó. El joven sufrió una herida cortopunzante en el cuello, mientras que su papá recibió otra en el muslo izquierdo. Tras la agresión, el acusado intentó descartar el arma en un cesto de residuos de la isla de surtidores. La Policía de la Ciudad encontró allí un cuchillo tipo tramontina y lo detuvo. El SAME trasladó a los heridos al Hospital Fernández. Ambos se encuentran fuera de peligro. El sospechoso tenía antecedentes por daños, de mayo de 2026, y por una riña registrada en noviembre de 2024.

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