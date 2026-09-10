El legendario rapero Snoop Dogg llegará por primera vez a Costa Rica con su gira mundial

ARCHIVO: Tras más de 30 años dominando la escena mundial del rap y con giras latinoamericanas que históricamente esquivaban a Centroamérica, Snoop Dogg finalmente saldará su deuda con el público costarricense. REUTERS/Daniel Cole

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El rap e hip hop mundial celebrarán una fecha histórica en Costa Rica. El legendario rapero estadounidense Snoop Dogg pisará suelo costarricense por primera vez en su trayectoria, ofreciendo un concierto masivo el próximo jueves 3 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal, ubicado en Belén, Heredia, como parte de su aclamada gira internacional The Next Episode.

Presentado por DAVI BANK y producido por Stockwell Entretenimiento, el evento promete convocar a más de 38,000 fanáticos en lo que se perfila como una de las producciones musicales más grandes del año en el país. El concierto contará con un formato exclusivo de alta escala diseñado únicamente para mayores de 18 años, garantizando una atmósfera cargada de energía urbana, nostalgia y fiesta.

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La representación local estará a la altura del acontecimiento. Para calentar motores, dos de los máximos exponentes de la música urbana y el reggae-dancehall costarricense, Toledo y Banton, serán los artistas invitados encargados de encender al público antes de la llegada de la estrella internacional. Las entradas saldrán a la venta próximamente mediante la plataforma Publitickets.

El ícono mundial del rap, Snoop Dogg, llega para hacer vibrar a Costa Rica con todos sus éxitos. Disfruta de una noche cargada de G-Funk y los clásicos que definieron una generación.

Durante el espectáculo, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido musical por más de tres décadas de éxitos globales. En el repertorio no faltarán himnos generacionales como “Gin and Juice”, “Who Am I (What’s My Name?)”, “Drop It Like It’s Hot”, “Beautiful” y “Young, Wild & Free”, temas que consolidaron la voz y el estilo de Snoop Dogg en las listas de popularidad de todo el planeta.

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Por lo que, los ticos esperan desde ya una presentación audiovisual de primer nivel que transforme el Centro de Eventos Pedregal en una auténtica fiesta de hip hop internacional. Además, la combinación entre el talento nacional de Toledo y Banton y la imponencia del artista norteamericano promete crear una sinergia única que quedará marcada como uno de los hitos de entretenimiento más memorables de la década en Costa Rica.

Tres décadas de legado: La trayectoria de un ícono global

Snoop Dogg (nacido bajo el nombre de Calvin Cordozar Broadus Jr. en Long Beach, California) es hacer referencia a uno de los pilares fundamentales del hip hop y a una de las figuras más influyentes de la cultura popular contemporánea. Su irrupción en la escena pública a principios de la década de 1990 cambió de forma permanente la dirección de la música urbana global.

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Descubierto por el legendario productor Dr. Dre, Snoop alcanzó notoriedad mundial tras su destacada participación en el álbum The Chronic (1992). Su voz pausada, su carisma natural y su característico estilo laid-back redefinieron la estética del West Coast rap.

Un año más tarde, en 1993, publicó su álbum debut Doggystyle, un fenómeno comercial que debutó en el primer lugar del Billboard 200 y estableció las bases del sonido G-funk que dominó toda la época.

Así fue el show de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar

A lo largo de sus más de 30 años de carrera, sus giras latinoamericanas se habían limitado principalmente a países de Sudamérica (como Brasil, Argentina, Chile y Colombia) y múltiples visitas a México, dejando a la fanaticada centroamericana a la espera de un espectáculo propio. La llegada del rapero a Costa Rica marca finalmente el saldado de una deuda histórica con sus seguidores de la región.

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Más allá del ámbito estrictamente musical, Snoop Dogg se ha transformado en un fenómeno empresarial, televisivo y mediático. A lo largo de los años ha incursionado con éxito en la actuación, la producción cinematográfica, el mundo de los negocios y los medios digitales.