República Dominicana

Los precios del trigo y aceite de soya suben más de 36% hasta agosto en República Dominicana

Los registros del Ministerio de Agricultura muestran que el trigo llegó a USD 330.98 por tonelada métrica y el aceite de soya a USD 1,519, en un contexto de alta dependencia dominicana de las importaciones

Los precios internacionales del trigo, el aceite de soya, la soya y otras materias primas subieron en 2026 y presionan los costos de los alimentos en República Dominicana. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los precios internacionales del trigo, el aceite de soya, la soya y otras materias primas subieron en 2026 y presionan los costos de los alimentos en República Dominicana. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los precios internacionales del trigo y el aceite soya, entre otras materias primas que usa la producción agropecuaria de República Dominicana, subieron en los primeros ocho meses de 2026, un movimiento que gana relevancia por la dependencia del país de las importaciones y por el efecto que puede tener sobre la disponibilidad y el costo de los alimentos para consumo humano y animal.

Según Acento, con datos del Ministerio de Agricultura, el trigo cerró agosto en USD 330,98 por tonelada métrica, con un alza de 36.5 % frente a diciembre de 2025. El aceite de soya llegó a USD 1,519 por tonelada métrica y acumuló un aumento de 37.8 % en el mismo período.

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El resto de los insumos también mostró incrementos, aunque más moderados. El maíz terminó agosto en USD 231.60 por tonelada métrica, un 8.7 % por encima del nivel de diciembre de 2025, mientras la soya alcanzó USD 440.53 por tonelada métrica, con una subida de 11.4 %.

El arroz registró un aumento de 2.16 % y se situó en USD 573 por tonelada métrica. El aceite de maíz fue la excepción dentro del grupo seguido por las autoridades agrícolas: su precio se mantuvo estable alrededor de USD 1,212.54 por tonelada métrica.

Aceite de maíz (AdobeStock)
El aceite de maíz es el único que mantuvo su precio estable./ (AdobeStock)

El comportamiento de esas materias primas coincidió con una subida del Índice de Precios de los Alimentos establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés). De acuerdo con Agricultura, el indicador llegó en agosto a 133.3 puntos, unos 2.5 puntos por encima de julio.

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El aumento estuvo vinculado a los cinco grupos de productos que componen el índice: cereales, aceites, azúcar, carnes y productos lácteos. Ese dato refuerza que la presión no se concentró en un solo mercado, sino que abarcó varios componentes de la canasta alimentaria internacional.

La publicación señala que este seguimiento resulta especialmente relevante para República Dominicana por su importante demanda de trigo, maíz, arroz y soya, insumos usados en la elaboración de harina, aceites, alimentos para animales y otros productos destinados al consumo interno.

Los registros del Ministerio de Agricultura también incluyen la evolución del volumen importado de trigo, maíz, arroz y soya entre 2021 y 2025. El texto no detalla esas cantidades, pero las incorpora como parte del monitoreo oficial sobre materias primas con peso en la cadena agroalimentaria dominicana.

Las perspectivas mundiales de granos anticipan menor producción de trigo, arroz y maíz

De acuerdo con el medio, las proyecciones sobre la producción y exportación mundial de granos apuntan a una reducción en las perspectivas de producción de trigo, arroz y maíz. Para la soya, en cambio, se prevé un ligero incremento.

El maíz subió a USD 231.60 por tonelada métrica, la soya a USD 440.53 y el arroz a USD 573, mientras el aceite de maíz se mantuvo estable. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
El maíz subió a USD 231.60 por tonelada métrica, la soya a USD 440.53 y el arroz a USD 573, mientras el aceite de maíz se mantuvo estable. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese cambio en las expectativas puede afectar la disponibilidad internacional de las materias primas y, por esa vía, influir en el comportamiento de sus cotizaciones. Para un país que depende de compras externas para abastecer distintas ramas de la producción agropecuaria, esa relación entre oferta global y precios tiene impacto directo sobre los costos.

Los fertilizantes aparecen en el mismo seguimiento como otro componente de peso para el sector. El Índice de Precios de los Fertilizantes llegó a 787.81 puntos, con un incremento de 4.5 % respecto de la fecha de referencia utilizada por Agricultura, fijada al inicio de la guerra en el Golfo Pérsico.

El comportamiento de los principales fertilizantes forma parte del monitoreo de las autoridades por su incidencia en los costos de producción de los cultivos, un factor que se suma al encarecimiento de granos y aceites seguido por el Ministerio de Agricultura.

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