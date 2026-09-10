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“Lo quiso mirar”: Alexis Mac Allister reveló el curioso cruce con Julián Álvarez durante el duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid

El volante se refirió al particular episodio con su compañero de la selección argentina en el encuentro por la Champions League

Alexis Mac Allister habló sobre la reacción de Julián Álvarez para ver el machete
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Alexis Mac Allister protagonizó un episodio inesperado durante el triunfo del Liverpool por 2-1 sobre el Atlético de Madrid, en el debut de ambos equipos en la fase de liga de la Champions League. El mediocampista argentino recibió un papel con instrucciones desde el banco de suplentes y, en medio de la jugada, Julián Álvarez intentó espiar el contenido del apunte.

Durante el encuentro, el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, le entregó a Mac Allister un papel con indicaciones tácticas, conocido en la jerga futbolística como “machete”. El delantero del Atlético de Madrid, que comparte plantel con Mac Allister en la selección argentina, se acercó para intentar leer el contenido de la hoja antes de que su compañero pudiera esconderla.

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El cruce entre los dos futbolistas de la selección argentina se viralizó en redes sociales y terminó con una anécdota que Mac Allister relató con humor tras el partido, disputado en Anfield.

“Me sorprendió un poco que llegó el machete ahí. No sé, me lo puse en el pantalón, después se me cayó y me parece que lo agarró alguien”, relató Mac Allister en una entrevista con ESPN. Sobre el intento de Álvarez de espiar el papel, agregó: “Juli lo quiso mirar, lo escondí un poquito, ja”.

alexis julian alvarez
El momento en el que Julián Álvarez le mira el machete a Alexis Mac Allister (AP Photo/Dave Thompson)

El volante campeón del mundo restó importancia al contenido de las instrucciones tácticas y cerró la anécdota con una frase que reflejó la naturaleza del episodio: “Tampoco hay mucha ciencia. Está todo inventado en el fútbol”.

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El cruce con Álvarez no fue el único protagonismo de Mac Allister en la jornada. El mediocampista convirtió el segundo gol del Liverpool en el triunfo por 2-1, con un remate desde media distancia que llegó a los 50 minutos, apenas iniciado el segundo tiempo.

El Atlético de Madrid abrió el marcador a los 17 minutos con un tanto de Marcos Llorente, pero el Liverpool reaccionó antes del final de la primera etapa a través de Dominik Szoboszlai, quien puso el empate transitorio. El gol de Mac Allister completó la remontada y desató la celebración de los hinchas en Anfield.

El tanto de Mac Allister llegó en un contexto particular para el jugador. Antes del partido, el mediocampista generó repercusión al confirmar que el club le comunicó que no está en condiciones de ofrecerle una renovación de contrato, pese a que su vínculo actual se extiende hasta junio de 2028.

Recibí la noticia de que el club no está en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual me pone muy, muy triste”, expresó el volante de 27 años en la conferencia de prensa previa al encuentro.

El entrenador del equipo inglés, Andoni Iraola, respaldó públicamente al futbolista y destacó su compromiso diario con el equipo. Mac Allister buscó llevar tranquilidad a los seguidores del club: “Todavía hay tiempo. Los aficionados no tienen de qué preocuparse porque daré el 100% hasta el último día que esté acá”.

El próximo compromiso del Liverpool en la Champions League será ante el LASK de Austria, como visitante en la ciudad de Linz, el miércoles 14 de octubre. Un día antes el Atlético Madrid recibirá al Manchester United.

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