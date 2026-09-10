Catherine Fulop reveló las secuelas que sufre tras años de entrenamientos intensos: “Tengo las rodillas hechas bolsas”

Catherine Fulop contó qué secuelas físicas le dejó el entrenamiento intenso: “Tengo las rodillas hechas bolsas”

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Más allá de mostrar cómo vive sus primeros meses como abuela, en las últimas horas, Catherine Fulop sorprendió a sus seguidores al abrir la puerta de su intimidad y relatar los problemas físicos que padece por el entrenamiento de alta exigencia que ha practicado.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene 4,2 millones de seguidores, la madre de Oriana Sabatini reveló que hoy convive con dolores físicos como consecuencia de haber sometido su cuerpo durante años a rutinas intensas de entrenamiento.

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Desde el patio de su casa, Catherine Fulop se mostró durante una jornada de ejercicio y explicó que continúa entrenando, aunque con una exigencia muy distinta a la de otros años. “Sigo entrenando y sigo haciendo mis cosas, pero no hago mucho peso porque he tenido muchas lesiones”, afirmó.

La conductora señaló que el desgaste acumulado estuvo relacionado tanto con la exigencia física sostenida como con la falta de cuidados. “Uno es muy loco y cree que puede hacer todo”, expresó, al reconocer que en distintas etapas se esforzó más de lo que su cuerpo podía tolerar.

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Fulop afirmó que hoy adapta su entrenamiento para mantener la movilidad, la fuerza y la tonicidad

En ese sentido, detalló algunas de las secuelas que le dejaron los ejercicios de alto impacto que sostuvo durante mucho tiempo sin reducir su intensidad. “Yo antes hacía ejercicios en los que saltaba, corría, trotaba. Entonces, ahora tengo las rodillas hechas bolsas, estoy mal de los hombros. Y, ahora, cargo poquito peso”, dijo.

Fulop explicó que actualmente presta más atención a las señales de su cuerpo y modifica sus entrenamientos de acuerdo con su estado físico. “Lo hago para mantener mi movilidad, mi fuerza y tonicidad”, sostuvo.

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Además, contó que no suele ejercitarse sola y que trabaja junto a un entrenador personal, quien la acompaña para evitar nuevas lesiones y proteger las zonas más afectadas. “La verdad es que le estoy muy agradecida. Y, así como estoy, estoy feliz”, señaló.

Catherine Fulop atribuyó el desgaste de su cuerpo a la exigencia física sostenida y a la falta de cuidados (Franco Fafasuli)

En el tramo final de su mensaje, precisó que en ocasiones incorpora algo de peso para ganar fuerza, aunque su rutina está basada principalmente en ejercicios de baja carga y repeticiones. “A veces, hacemos un poco de peso para agarrar fuerza, pero él me entrena a través del tiempo con muy poco peso, repeticiones, y a eso yo le llamo: rutinas”, concluyó.

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En cuanto a su vida familiar, a principios de agosto, Fulop compartió una carta dedicada a su nieta Gia al cumplirse sus primeros cinco meses de vida. A comienzos de agosto, la actriz publicó en Instagram una foto en la que aparece con la beba en brazos y acompañó la imagen con uno de los textos más personales de su vida pública.

Bajo el título “Cinco meses de Gia”, Catherine Fulop escribió una reflexión centrada en el vínculo con su nieta, la experiencia de la abuela y la distancia que se aproxima con el regreso de la beba a Roma, donde vive junto a su madre, Oriana Sabatini, y al futbolista Paulo Dybala.

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Catherine Fulop publicó en Instagram una carta abierta por los cinco meses de Gia y definió que “abuelar es un amor distinto”

En el mensaje, la actriz sostuvo que la llegada de Gia le abrió una dimensión afectiva distinta. “Dicen que los nietos llegan para enseñarnos que el amor siempre puede crecer un poco más. Y es verdad”, escribió.

A partir de esa idea, definió qué representa para ella este nuevo vínculo. “Porque abuelar es un amor distinto. Más sereno, más consciente, más agradecido”, expresó. Luego agregó que se trata de una oportunidad para volver a descubrir el mundo a través de “una mirada limpia, unas manos pequeñas” y una sonrisa capaz de alterar cualquier jornada.

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Fulop también se refirió al tiempo compartido con su nieta durante esta etapa inicial. En su publicación, señaló que valora haber podido seguir de cerca sus rutinas, avances y descubrimientos cotidianos durante estos primeros meses.

“Qué regalo ha sido poder verte crecer tan de cerca durante estos primeros cinco meses”, escribió la actriz. El posteo fue acompañado por varias imágenes familiares: en una se la ve con Gia en brazos; en otra aparece su esposo, Ova Sabatini, sosteniendo a la beba; y una tercera foto, en blanco y negro, las muestra juntas en un espacio al aire libre.

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