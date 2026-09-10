El percance de Flor Vigna en vivo en la TV mexicana que casi la dejó desnuda: “Estoy desesperada”

Flor Vigna vivió un percance en vivo en la televisión mexicana cuando se rompió su vestido durante una entrevista de La Casa de los Famosos México (Video: X)

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Flor Vigna protagonizó un momento de tensión durante una entrevista en la televisión mexicana. La bailarina y cantante argentina, recién eliminada de La Casa de los Famosos México, se sometió a la sección “Interrogatorio del Eliminado” del programa que conducen Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, cuando el vestido rojo que llevaba puesto se rompió y dejó al descubierto parte de su cuerpo frente a las cámaras.

El incidente ocurrió durante la transmisión en vivo de ViX, un espacio donde los participantes eliminados repasan su paso por la competencia. Vigna había llegado a la entrevista para hablar sobre las razones de su salida del programa y sobre los episodios que marcaron su estadía en la casa.

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El percance de Flor Vigna en vivo en la televisión mexicana que casi la dejó desnuda: “Se me rompió”

La conversación comenzó con preguntas sobre su juego dentro del reality. Wendy le consultó de manera directa cuál había sido su mayor error dentro de la competencia, y sugirió que enamorarse pudo haber influido en su eliminación. “Involucrarme sentimentalmente definitivamente fue mi peor error”, respondió, en referencia al vínculo que había desarrollado con otro de los participantes durante su estadía en la casa.

El clima de la entrevista se mantuvo distendido con bromas y risas entre los conductores y la invitada. Margaleff le consultó sobre sus sentimientos al ver ciertos segmentos del programa, a lo que Vigna respondió con una descripción emotiva de esos momentos. “Me ardía la piel, la verdad es que en ese momento quería ocultar todas mis emociones, pero no podía porque se me brotaban por los ojos”, explicó la exparticipante durante la charla.

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Fue en medio de ese intercambio cuando ocurrió el percance. La unión del vestido que llevaba puesto la cantante cedió de manera repentina, un episodio que la tomó por sorpresa frente a las cámaras. “¡Ay, se me rompió!”, exclamó la influencer en el momento en que notó lo sucedido, mientras intentaba cubrirse con las manos ante la situación imprevista.

Flor Vigna afirmó que involucrarse sentimentalmente fue su mayor error dentro de La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla)

La reacción de los conductores fue inmediata. Wendy le ofreció su propio abrigo para que pudiera cubrirse mientras continuaba la entrevista. “Chicos, estoy desesperada”, repitió Vigna en varias ocasiones mientras intentaba recomponer la prenda con la ayuda de quienes la rodeaban en el estudio.

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Este no fue el único episodio de este tipo que protagonizó la bailarina durante su paso por el certamen mexicano. Días antes de su eliminación, Vigna había sufrido un descuido similar durante una fiesta temática dentro de la casa, cuando bailaba junto a su compañero Moisés Peñaloza. En esa ocasión, una acrobacia entre ambos derivó en que la prenda que llevaba puesta se desacomodara.

La salida de Vigna del programa se había producido el domingo 6 de septiembre, tras una gala en la que el público definió su eliminación en un mano a mano con el influencer mexicano Ese Pérez. La votación, que superó los 14 millones de participaciones según los datos difundidos por la producción, llegó luego de una semana marcada por cruces entre ambos participantes dentro de la casa.

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La influencer fue elegida por la gente para abandonar el reality (Video: La casa de los famosos México/ Las estrellas)

El conflicto entre ambos se había desatado después de que Vigna hiciera comentarios despectivos sobre Pérez durante la convivencia. La cantante llegó a afirmar que no tenía ganas de estar cerca del influencer por un motivo vinculado a su higiene personal, una frase que generó malestar entre los seguidores de su compañero y que terminó por inclinar la balanza en su contra durante la votación del público. Cuando Pérez la encaró dentro del programa al enterarse de esos dichos, Vigna reconoció que había hablado en un momento de enojo.

Antes de que se confirmara su eliminación, la argentina había intentado mantener un tono conciliador frente a la definición. “Gracias mi gente por todo, los amo, fue lindo mientras duró”, expresó minutos antes de que la conductora Galilea Montijo anunciara el resultado de la votación. Tras 43 días de permanencia en la casa, Vigna abandonó el reality y se mostró agradecida por el acompañamiento recibido durante su estadía. “Yo pensaba que me iba a ir la primera semana. Estoy muy agradecida”, sostuvo la cantante al dejar el programa, y agregó que había ingresado al certamen con expectativas de prejuicios por parte del público mexicano.

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