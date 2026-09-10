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La llamativa foto que compartió Felipe Fort con su novia en la cama después de un momento íntimo

A casi dos meses de confirmar el romance, el joven compartió una nueva postal con la modelo rusa

Felipe Fort compartió nuevas imágenes junto a su novia en Instagram
Felipe Fort compartió nuevas imágenes junto a su novia en Instagram
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A casi dos meses de presentar a su pareja en redes sociales, Felipe Fort volvió a mostrarse junto a su novia, la modelo rusa Mary Di, en una publicación de alto voltaje que compartió en su perfil de Instagram. Así, el hijo de Ricardo Fort volvió a abrir la puerta de su intimidad y a mostrar cómo florece su romance con la joven.

La foto fue subida a sus historias de Instagram y los muestra a ambos recostados en la cama, sin ropa y cubiertos en parte por las sábanas blancas. En la imagen, Mary Di aparece abrazándolo, mientras Felipe Fort posa en primer plano, mostrando su espalda y sus tatuajes.

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La elección musical para acompañar la publicación también sumó repercusión. El joven utilizó “Nude”, de Radiohead, como fondo de la historia. No es la primera vez que Felipe Fort expone momentos de intimidad con su pareja en redes sociales. Desde que oficializaron el romance, ambos comenzaron a mostrarse juntos con mayor frecuencia en distintas publicaciones.

A finales de julio, a pocos días de haber oficializado la relación en Instagram, el hijo de Ricardo Fort publicó imágenes de un momento de relax en pareja.

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La foto íntima que compartió Felipe Fort junto a su novia en la cama
La foto íntima que compartió Felipe Fort junto a su novia en la cama

En el clip, Felipe Fort aparece recostado al sol junto a la joven. Durante los primeros segundos del video, ella le besa la mejilla y, luego, él responde con otro beso y un abrazo. Más tarde, el empresario sumó una selfie en la que ambos se muestran distendidos durante la tarde.

La imagen fue acompañada por “Nutshell”, de Alice in Chains, tema que eligió para musicalizar la publicación. En esa foto, Mary Di aparece apoyada sobre la espalda de su novio.

El vínculo entre Felipe Fort y Mary Di comenzó a tomar visibilidad días atrás, cuando el joven compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram. La más comentada lo mostraba de espaldas, abrazado a una mujer que sostenía un ramo de rosas rojas en una calle nocturna de Málaga, en España.

Aquel posteo no incluía texto, sino apenas un emoji de gato negro, un detalle que alimentó las especulaciones sobre la identidad de la joven antes de que trascendiera su nombre.

Poco después se conoció que la acompañante era Mary Di, una modelo de origen ruso radicada en Madrid. En Instagram figura con el usuario @merneis y comparte imágenes vinculadas con producciones de moda, tanto en estudio como en exteriores.

La reacción de Marta Fort al conocer que su hermano estaba de novio
La reacción de Marta Fort al conocer que su hermano estaba de novio

En las publicaciones difundidas por Fort, la pareja aparece tomada de la mano durante un viaje en auto, recostada sobre rocas frente al mar y recorriendo distintos puntos del litoral mediterráneo.

La publicación con la que Felipe Fort presentó a su nueva pareja superó los 30.000 “me gusta” en apenas dos horas y generó una gran cantidad de reacciones. Entre ellas, una de las más comentadas fue la de Marta Fort, hermana melliza del joven.

Me enteré igual que ustedes”, escribió. El mensaje acumuló más de 10.000 “me gusta” y cerca de 200 respuestas, y se convirtió en uno de los comentarios más replicados de la publicación.

Según muestra en su perfil de Instagram, Mary Di reside en España y mantiene un perfil orientado a su trabajo como modelo. Sus publicaciones muestran sesiones con una estética cuidada y postales al aire libre, en línea con su actividad dentro del circuito de moda europeo.

Por su parte, Felipe Fort, que tiene 22 años y es hijo de Ricardo Fort, mantiene una presencia activa en redes sociales desde hace años. Sus publicaciones suelen mezclar imágenes de viajes, tatuajes y momentos cotidianos, con una audiencia fiel que sigue de cerca cada movimiento de los mellizos Fort.

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