“Esto también va a pasar”: un encuentro de jóvenes empresarios celebró la fortaleza de la industria

El festival Fabricando Futuro se planteó como un punto de encuentro entre industria, creatividad y tecnología (Jaime Olivos)

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Empresarios de la moda, el vino y la construcción naval coincidieron en un diagnóstico común sobre la economía argentina: la planificación a largo plazo y la pasión por el oficio son las herramientas para atravesar la coyuntura. El encuentro, denominado Fabricando Futuro 2026 y organizado por el Movimiento Industrial junto con La Fábrica Podcast, reunió en un mismo escenario a referentes de sectores productivos distintos que compartieron su experiencia frente a la crisis económica.

El diseñador Ricky Sarkany, entrevistado por la conductora del podcast “La Fórmula”, Milagros Hadad, relató el origen de su familia como marco para relativizar el momento económico actualm, duro para el sector industrial y de indumentaria. Sus padres escaparon de Hungría durante el régimen comunista tras la Segunda Guerra Mundial, luego de que su madre sobreviviera al campo de concentración de Auschwitz y su padre lograra escapar de un campo de exterminio. La familia perdió la fábrica que había pertenecido a su bisabuelo, su abuelo y su padre, confiscada por el Estado húngaro, y finalmente emigró en barco hacia la Argentina con apenas sesenta dólares producto de la venta de un juego de vajilla.

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“Crisis la que vivieron mis viejos”, afirmó Sarkany al comparar ese pasado familiar con las dificultades del presente. El empresario trazó un paralelismo entre la actualidad y otros episodios críticos de la historia económica argentina reciente, como la pandemia de covid-19 y el corralito de 2001, para sostener que la coyuntura actual también es transitoria.

El encuentro Fabricando Futuso: Industriales de Corazón reunió a 200 líderes del sector industrial en Villa Crespo (Jaime Olivos)

“Hay que ver lo que todos ven y pensar lo que nadie piensa”, sostuvo Sarkany, al citar una frase que, según explicó, le repetía su padre. El diseñador señaló que la sociedad actual demanda respuestas inmediatas y tiene cada vez menos paciencia para los procesos, lo cual dificulta la capacidad de detenerse a buscar oportunidades en medio de la crisis.

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Sarkany reconoció que, por primera vez, su empresa debió trabajar sobre una reducción de costos, algo que calificó como una decisión “durísima” cuando implica afectar a los equipos de trabajo. “La gente para mí no es una variable de ajuste, pero hoy hay que subsistir”, explicó. El empresario cerró su intervención con un llamado a mantener la esperanza y a “mirar de frente y sonreír” pese a las dificultades del contexto.

El enólogo Sebastián Zuccardi y la diseñadora María Cher participaron de una mesa industrial (Jaime Olivos)

La Mesa Industrial, que integraron la diseñadora María Cher, el empresario naval Vito Contessi y el enólogo Sebastián Zuccardi, profundizó sobre los tiempos de producción que exigen sus respectivos rubros. Zuccardi explicó que un viñedo demora entre cuatro y cinco años en producir desde que se planta, mientras que Contessi señaló que la industria naval requiere insumos, como motores, que pueden demorar hasta dos años en entregarse desde su compra. “La foto de mi empresa hoy es la realidad de hace dos o tres años”, indicó el empresario naval.

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María Cher, por su parte, detalló que su compañía trabaja con un año y medio de anticipación sobre sus colecciones, lo cual la obliga a proyectar el negocio en plazos que exceden la coyuntura inmediata. La empresaria remarcó que la identidad de marca y el conocimiento acumulado durante años sobre las preferencias de la clienta argentina constituyen una ventaja frente a la competencia internacional.

Por su parte, Contessi advirtió sobre la pérdida de oficios calificados en su industria, como soldadores, torneros y calderos navales, que requieren al menos un lustro de formación para alcanzar un nivel profesional. El empresario explicó que, ante las bajas del sector, buena parte de esos trabajadores migra hacia otros rubros o hacia el exterior, lo que obliga a la industria naval a formar nuevamente a su personal cuando se produce un repunte de la actividad.

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Milagros Hadad entrevistó al empresario y diseñador de moda Ricky Sarkany (Jaime Olivos)

El empresario destacó también la relevancia estratégica del sector para la Argentina, un país que cuenta con 2,8 millones de kilómetros cuadrados de territorio continental y una superficie marítima de similar extensión. Mencionó como antecedente internacional la Ley Jones de Estados Unidos, una norma centenaria que exige que los buques que operan en ese país sean construidos allí, y recordó que el gobierno de Donald Trump lanzó recientemente un plan de impulso a la construcción naval estadounidense.

Zuccardi, en tanto, sostuvo que las empresas familiares cuentan con una ventaja en la toma de decisiones frente a otras estructuras corporativas, dado que la búsqueda de rentabilidad convive con un componente vocacional que permite pensar en plazos más largos. “La toma de decisiones excede a un planning de corto plazo y eso nos da sostenibilidad”, explicó el ejecutivo cuya bodega exporta a más de 70 países.

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María Cher coincidió en que la innovación constante y la diversificación de líneas de negocio, como la incorporación de ropa interior y de una división de fragancias, permiten sostener la competitividad frente a las marcas internacionales sin resignar calidad. La empresaria señaló además que su compañía divide roles con su marido, quien está a cargo del área administrativa y comercial, mientras ella conduce la dirección creativa de la firma.

Jorge Brito, dueño de Banco Macro, fue uno de los oradores (Jaime Olivos)

Durante el encuentro, también, hubo tiempo para una conversación con el dueño de Banco Macro, Jorge Brito, quien desde el escenario reflexionó sobre la mora crediticia, además del rol de del sector financiero y del crédito en el crecimiento económico.

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Pero, más allá del sector bancario, el empresario resaltó la posibilidad de generar un crecimiento que cree empleo registrado. “Como empresarios y como país tenemos la oportunidad de generar empleo creando valor”, sostuvo.

El encuentro, además, tuvo como uno de sus momentos principales la entrega del Premio Emprendedor Industrial, que distinguió Carmelo Dezeo, un emprendedor industrial de 26 años de edad que creó Boogie’s Bakery, una empresa que produce panificados de papa.

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