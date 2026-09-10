Banfield eliminó por penales a Riestra y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Ambos se midieron por los cuartos de final de la Copa Argentina

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Banfield se impuso 7-6 en los penales a Deportivo Riestra después de igualar 1-1 en los 90 minutos y sacó su boleto a la semifinal de la Copa Argentina, instancia en la que se enfrentará al ganador del cotejo entre Racing y Boca Juniors. De esta forma, el conjunto de Pedro Troglio quedó a solo dos partidos de levantar un título y clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

El Malevo rompió la paridad a los 44 minutos del primer tiempo en la cancha de Temperley a través de Ángel Stringa. El extremo izquierdo de 30 años capitalizó un cabezazo de Antony Alonso en el área para acomodar la pelota y sacar un disparo en la periferia del rectángulo menor, que selló el 1-0 en la provincia de Buenos Aires.

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A partir de la obligación, el Taladro mostró una cara renovada en el segundo tiempo y emparejó la contienda con rapidez: a los 4 minutos de la parte final, Tomás Adoryán se despachó con una excelente tijera a centímetros del área chica para fusilar al arquero Marino Arzamendia y devolver las tablas al resultado.

Sin emociones en lo que restó del complemento, la definición se postergó a los tiros desde los doce pasos y el protagonismo absoluto le quedó al arquero Diego Ruso Rodríguez, quien se fue de Argentinos en este mercado de pases y fue el héroe del día: anotó su ejecución y le atajó el disparo a Carlos Quintana en el séptimo turno de la serie para concretar el triunfo de su equipo, luego de 13 penales acertados en la red de manera consecutiva.

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El encuentro se jugó en el estadio Alfredo Beranger de Temperley (Créditos: Fotobaires)

Cabe recordar que Deportivo Riestra inició su participación en la competencia el pasado 5 de febrero con una victoria 1-0 ante Deportivo Maipú (Primera B Nacional, segunda categoría) en los 32avos de final y alcanzó la instancia de cuartos tras superar sendas tandas de penales contra San Lorenzo y Gimnasia La Plata, ambas después de igualar 1-1 en los 90 minutos. A partir de esto, superó su mejor performance, que había sido el año pasado en los octavos (lo eliminó Racing por 3-0).

Por otro lado, Banfield afrontó su primer compromiso en esta edición de la Copa Argentina ante un rival de la Primera División. Inició su camino el 25 de marzo pasado con una goleada 3-0 sobre Real Pilar (Primera B Metropolitana, tercera categoría). Más tarde, sacó por penales a dos contrincantes de la Primera B Nacional: derrotó desde los doce pasos a San Martín de Tucumán (1-1 en el tiempo reglamentario) y Ferrocarril Midland (2-2 en los 90 minutos). Alcanzó las semifinales por segunda vez en la historia. La última vez había sido en 2022, cuando fue eliminado por Talleres en esa ronda.

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El primer semifinalista se medirá al vencedor de la eliminatoria entre Racing y Boca Juniors, que figura programada para el domingo 27 de septiembre, con hora y estadio a confirmar, a pesar del reclamo de Vélez por alineación indebida en la derrota contra el Xeneize. El otro finalista saldrá de los encuentros entre el vigente campeón Independiente Rivadavia ante Atlético Tucumán y Platense frente a Estudiantes de La Plata.

FORMACIONES

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Pablo Dóvalo

Estadio: Alfredo Beranger (Temperley)

LA AGENDA DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA ARGENTINA

Miércoles 9 de septiembre

Banfield 1-1 (7-6) Deportivo Riestra

Miércoles 16 de septiembre

19:00 - Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

Domingo 27 de septiembre

Hora y estadio a confirmar - Racing Club vs. Boca Juniors

Jueves 01 de octubre

Hora y estadio a confirmar - Platense vs. Estudiantes de La Plata

El cuadro de la Copa Argentina

Así está el cuadro de la Copa Argentina tras la clasificación de Banfield (Imagen Ilustrativa Infobae)