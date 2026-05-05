“Lo creé en los aviones”: Juan Pablo Raba revela el ‘realismo mágico’ tras su papel en La Casa de los Espíritus de Prime Video

Entrevista a Juan Pablo Raba, quien interpreta al tío Marcos en la serie 'La Casa de los Espíritus'.

“Confía en ti, Clara. Eres mucho más poderosa de lo que te imaginas”, le dijo el tío Marcos al personaje principal de ‘La Casa de los Espíritus’, una niña que se caracterizaba por su naturaleza visionaria y espiritual. Estaba dotada de poderes sobrenaturales, como adivinar los números ganadores para los empleados. Además, tenía premoniciones, entre las cuales destacó la de su propia hermana mayor, Rosa.

Sus poderes debían ayudar a la gente, una consigna que tenía siempre presente luego de que el tío Marcos le dijera que todos tenemos un don, y que cuando lo compartimos con los demás, no solo iluminamos su vida, sino que también iluminamos la nuestra.

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Aquel hombre con bigotes de filibustero no presenció los acontecimientos aciagos ni los infortunios familiares; tampoco vio correr lágrimas por las mejillas de Clara, ya convertida en esposa de Esteban Trueba. Su cadáver llegó a la casa familiar en un carruaje, lo cual desató un escándalo en los patios. Aquel personaje, que para Clara representó la aventura, la imaginación y la conexión con lo inusual en su infancia, fue interpretado por Juan Pablo Raba, con quien Infobae tuvo una entrevista.

Juan Pablo Raba interpreta al tío Marcos en la adaptación en serie de 'La Casa de los Espíritus' (2026) producida por Amazon Prime Video. (Composición Infobae: Instagram/Juan Pablo Raba)

“El tío Marcos era simplemente como un faro, una pequeña luz que aparecía para darle a Clara la tranquilidad de poder convivir con sus poderes en calma. Creo que su participación es perfecta para eso”, dijo el actor colombiano, quien señaló además que la presencia de su personaje trasciende la memoria histórica de la serie.

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Este hombre aventurero y soñador es una de las representaciones del realismo mágico que puede apreciarse en ‘La Casa de los Espíritus’. Sin embargo, no se pudo plasmar en su verdadera dimensión si se compara con la novela ‘La casa de los espíritus’, de Isabel Allende.

Por ejemplo, en la novela se narra que de uno de sus viajes regresó trayendo piezas de madera, metal y tela. Con ellas construyó un avión semejante a un pájaro prehistórico con el propósito de volar. Contra toda lógica, logró elevarse frente a una multitud maravillada y se perdió entre las nubes.

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'La Casa de los Espíritus' es una saga familiar y drama de época de 8 episodios basada en la novela de Isabel Allende. (Amazon Prime)

Si bien se omitieron varios pasajes de realismo mágico en esta primera adaptación en español de la novela de Allende, la llegada de Juan Pablo Raba al set de filmación tuvo sus propios matices de ese género, según el propio actor.

“Mi llegada fue parte del realismo mágico de la misma historia, por cómo se dio todo, cómo me fui y por el poco tiempo que tuvimos para construir al tío Marcos. Cuando aterricé, me puse el vestuario y automáticamente él estaba ahí. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar mis papeles durante meses. No sabes la cantidad de cosas que hago para encarnar un personaje, pero para este no tenía ese tiempo. Casi que lo creé en los aviones de camino a Chile”, contó el también productor.

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Tras esa declaración, recordó una frase de su padre que cobró sentido cuando ya estaba inmerso en el proyecto: “No te tomes tan en serio”.

Rosa toca el piano mientras la niña Clara tiene la mirada perdida. (Maximiliano Merino)

“Yo creo que el tío Marcos no se toma tan en serio. Sé que suena extraño decirlo así, porque pareciera que no es profesional, pero lo que hice fue crearlo desde la libertad, desde el juego. Cuando entré a filmar mi escena no había nada muy definido y lo construimos todo en el momento. Jugué y me retroalimenté completamente del trabajo de Francesca Turco (Clara), quien es una actriz fenomenal”, sostuvo.

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Esa ligereza habría estado presente también cuando Juan Pablo leía su libreto, una actitud que contrasta con la seriedad que sí se cristalizó cuando narró el audiolibro de ‘Cien años de soledad’, de Gabriel García Márquez.

Durante ese trabajo descubrió pasajes como el de Remedios la bella, quien, mientras ayuda a doblar unas sábanas en el patio, simplemente comienza a levitar y se eleva hacia el cielo en cuerpo y alma, llevándose las sábanas con ella. O el de la muerte de José Arcadio Buendía, el patriarca y fundador del pueblo, tras la cual el cielo hace su propio duelo y llueven diminutas flores amarillas durante toda la noche.

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Obras literarias 'La casa de los espíritus' y 'Cien años de soledad'. (Composición Infobae: Penguin Libros)

Muchos elementos del realismo mágico sí se trasladaron al audiolibro, situación que no se repitió en la producción de Prime Video. Al respecto, resulta pertinente dar a conocer una declaración de Isabel Allende: “Hay ciertas cosas que son muy difíciles de reproducir en la imagen. Por ejemplo, el realismo mágico, que funciona bien en la literatura, pero no en una imagen”.

Para el actor colombiano, la adaptación no tiene una deuda pendiente con el libro original. “Yo creo que una novela tan amplia siempre va a dejar algunas interrogantes y no podemos contarla desde todos los puntos de vista”, aseveró.

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Conforme uno avanza en la serie, es probable que más de uno se plantee preguntas sobre el accionar de los personajes. Por ejemplo, surge la duda de por qué no se tomaron ciertas medidas ante una escena de violencia contra la mujer. “Pensemos en los traumas generacionales que ha traído el patriarcado, el machismo. Creo que si bien parte de algo local, se vuelve universal, porque los dolores y los miedos se parecen mucho”, dijo Juan Pablo a este medio.

“Ojalá que esta producción nos abra los ojos. Nosotros, como región, tenemos muchas historias que contar, pero pareciera que siempre nos dejamos llevar por los regionalismos y pensamos que un colombiano no va a entender a un peruano y un peruano no va a entender a un argentino. ¿Cómo no? Si hablamos el mismo idioma, ¿por qué no nos vamos a entender? Por supuesto que podemos entendernos. Tenemos mucho que contar y nos parecemos mucho”, agregó.

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