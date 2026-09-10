Las canasta básica subió casi un punto por sobre la inflación y una familia tipo ya necesita $1,6 millones por mes para no ser pobre

La CBA subió 39,6% en los últimos doce meses .(Reuters)

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La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) tuvieron en agosto un ritmo de aumento más acelerado que el de los precios en general, según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato golpea de manera directa en la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades básicas, en un contexto donde el poder adquisitivo de los ingresos sigue bajo presión.

En concreto, la CBT registró una variación del 2,6% en el octavo mes del año, un valor que superó por 0,9 puntos porcentuales al IPC de ese mes. Con esta suba, el costo de no caer en la pobreza para un hogar compuesto por cuatro integrantes llegó a 1.605.497 pesos. Se trata de un umbral que marca, mes a mes, cuánto necesita ganar una familia tipo para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

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De acuerdo con el informe, también la CBA registró en agosto una suba mensual de 2,6%. De esta manera, un hogar tipo 2 debe gastar $726.469 por mes para cubrir el 100% de sus necesidades alimenticias. Si los ingresos del hogar están por debajo de ese monto, es técnicamente considerado “indigente”.

Los valores por tipo de hogar

El hogar de referencia que se utiliza para la medición de la CBA y la CBT (hogar tipo 2) está compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8. Sin embargo, el organismo comparte mensualmente el ejemplo de ambas canastas para otros grupos familiares con diferente composición.

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Para un hogar de tres integrantes —una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61—, la CBA fue de $578.354,27 en agosto y la CBT llegó a 1.278.162,94 pesos.

La CBT para una familia de tres integrantes alcanzó los $1.278.163 en agosto. (Reuters)

En el caso de un hogar de cinco integrantes —un varón y una mujer, ambos de 30 años, con tres hijos de 1, 3 y 5 años—, la CBA llegó a $764.085,92 y la CBT a $1.688.629,90 en el octavo mes del año. Para un adulto equivalente, tomado como unidad de medida individual, la línea de indigencia se ubicó en $235.103,36 y la línea de pobreza en 519.578,43 pesos.

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Por arriba del IPC

Al observar la evolución acumulada de las diferentes variables durante los primeros ocho meses del año, se observa que la brecha entre las canastas y la inflación general se mantiene. Entre enero y agosto, la CBA acumuló una suba de 23,2% y la CBT de 22,7%, mientras que el IPC general acumuló en el mismo período un alza de 21,3 por ciento. En los dos casos, el costo de no ser pobre o indigente avanzó por encima del nivel general de precios.

La misma tendencia se repite en la comparación interanual. Frente a agosto de 2025, la CBA trepó 39,6% y la CBT 38,3%, contra un IPC interanual de 33,5%, siempre comparando agosto de 2025 contra igual mes de este año. Esto significa que, a lo largo de los últimos doce meses, el costo de las canastas básicas creció varios puntos porcentuales por encima de la inflación general, lo que erosiona de manera particular el poder de compra de los sectores que destinan una proporción mayor de sus ingresos a alimentos y a bienes y servicios de primera necesidad.

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Qué mide cada canasta

La CBA agrupa el conjunto de alimentos considerados necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales de una persona durante un mes. Su valor determina la línea de indigencia: quienes tienen ingresos por debajo de ese monto no logran cubrir sus necesidades alimentarias mínimas. La CBT, en cambio, incluye además bienes y servicios no alimentarios —como vestimenta, transporte, salud o vivienda— y es la que fija la línea de pobreza.

La CBT mide la línea de la pobreza y la CBA determina el límite de la indigencia. (Reuters)

Ambos indicadores se construyen a partir de los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) y se actualizan todos los meses.

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Qué pasó en los últimos meses

El detalle mensual de las variaciones registradas en los últimos 12 meses, permite sacar algunas conclusiones interesantes. Desde agosto de 2025 hasta hoy, el mayor salto para la CBA se dio en enero de 2026, cuando registró un aumento 5,8% respecto del mes anterior. En el caso de la CBT, la variación más pronunciada fue en diciembre de 2025, cuando el costo de vida subió 4,1% en un solo mes.

Desde entonces, las subas mensuales oscilaron entre valores cercanos a 1% y poco más de 3%, hasta llegar al 2,6% registrado tanto en julio como en agosto para ambas canastas.

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