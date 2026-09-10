Economía

Las canasta básica subió casi un punto por sobre la inflación y una familia tipo ya necesita $1,6 millones por mes para no ser pobre

Los precios de los insumos de primer necesidad siguen aumentando a mayor ritmo que el IPC general. El detalle para cad grupo familiar

La CBA subió 39,6% en los últimos doce meses .(Reuters)
La CBA subió 39,6% en los últimos doce meses .(Reuters)
Guardar

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) tuvieron en agosto un ritmo de aumento más acelerado que el de los precios en general, según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato golpea de manera directa en la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades básicas, en un contexto donde el poder adquisitivo de los ingresos sigue bajo presión.

En concreto, la CBT registró una variación del 2,6% en el octavo mes del año, un valor que superó por 0,9 puntos porcentuales al IPC de ese mes. Con esta suba, el costo de no caer en la pobreza para un hogar compuesto por cuatro integrantes llegó a 1.605.497 pesos. Se trata de un umbral que marca, mes a mes, cuánto necesita ganar una familia tipo para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el informe, también la CBA registró en agosto una suba mensual de 2,6%. De esta manera, un hogar tipo 2 debe gastar $726.469 por mes para cubrir el 100% de sus necesidades alimenticias. Si los ingresos del hogar están por debajo de ese monto, es técnicamente considerado “indigente”.

Los valores por tipo de hogar

El hogar de referencia que se utiliza para la medición de la CBA y la CBT (hogar tipo 2) está compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8. Sin embargo, el organismo comparte mensualmente el ejemplo de ambas canastas para otros grupos familiares con diferente composición.

PUBLICIDAD

Para un hogar de tres integrantes —una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61—, la CBA fue de $578.354,27 en agosto y la CBT llegó a 1.278.162,94 pesos.

La CBT para una familia de tres integrantes alcanzó los $1.278.163 en agosto. (Reuters)
La CBT para una familia de tres integrantes alcanzó los $1.278.163 en agosto. (Reuters)

En el caso de un hogar de cinco integrantes —un varón y una mujer, ambos de 30 años, con tres hijos de 1, 3 y 5 años—, la CBA llegó a $764.085,92 y la CBT a $1.688.629,90 en el octavo mes del año. Para un adulto equivalente, tomado como unidad de medida individual, la línea de indigencia se ubicó en $235.103,36 y la línea de pobreza en 519.578,43 pesos.

Por arriba del IPC

Al observar la evolución acumulada de las diferentes variables durante los primeros ocho meses del año, se observa que la brecha entre las canastas y la inflación general se mantiene. Entre enero y agosto, la CBA acumuló una suba de 23,2% y la CBT de 22,7%, mientras que el IPC general acumuló en el mismo período un alza de 21,3 por ciento. En los dos casos, el costo de no ser pobre o indigente avanzó por encima del nivel general de precios.

La misma tendencia se repite en la comparación interanual. Frente a agosto de 2025, la CBA trepó 39,6% y la CBT 38,3%, contra un IPC interanual de 33,5%, siempre comparando agosto de 2025 contra igual mes de este año. Esto significa que, a lo largo de los últimos doce meses, el costo de las canastas básicas creció varios puntos porcentuales por encima de la inflación general, lo que erosiona de manera particular el poder de compra de los sectores que destinan una proporción mayor de sus ingresos a alimentos y a bienes y servicios de primera necesidad.

Qué mide cada canasta

La CBA agrupa el conjunto de alimentos considerados necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales de una persona durante un mes. Su valor determina la línea de indigencia: quienes tienen ingresos por debajo de ese monto no logran cubrir sus necesidades alimentarias mínimas. La CBT, en cambio, incluye además bienes y servicios no alimentarios —como vestimenta, transporte, salud o vivienda— y es la que fija la línea de pobreza.

La CBT mide la línea de la pobreza y la CBA determina el límite de la indigencia. (Reuters)
La CBT mide la línea de la pobreza y la CBA determina el límite de la indigencia. (Reuters)

Ambos indicadores se construyen a partir de los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) y se actualizan todos los meses.

Qué pasó en los últimos meses

El detalle mensual de las variaciones registradas en los últimos 12 meses, permite sacar algunas conclusiones interesantes. Desde agosto de 2025 hasta hoy, el mayor salto para la CBA se dio en enero de 2026, cuando registró un aumento 5,8% respecto del mes anterior. En el caso de la CBT, la variación más pronunciada fue en diciembre de 2025, cuando el costo de vida subió 4,1% en un solo mes.

Desde entonces, las subas mensuales oscilaron entre valores cercanos a 1% y poco más de 3%, hasta llegar al 2,6% registrado tanto en julio como en agosto para ambas canastas.

Temas Relacionados

CBACBTPobrezaIndigenciaPreciosCosto de vidaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El banco digital más grande de América Latina lanza una cuenta global y no descarta un desembarco en la Argentina

Con 140 millones de clientes, Nu lanza un servicio para usuarios con actividad financiera internacional que permite operar desde una única app. Su fundador, David Vélez, explicó las chances que existen para un llegada al mercado argentino que se sume a las operaciones en Brasil, Colombia, México y, desde ahora, EEUU

El banco digital más grande de América Latina lanza una cuenta global y no descarta un desembarco en la Argentina

Milei, Caputo y Sturzenegger celebraron “el dato de inflación más bajo en 14 meses”

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que se trata del dato más bajo para el mes desde 2017 y el presidente Javier Milei lo felicitó. También lo comentó el ministro, Federico Sturzenegger y el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos

Milei, Caputo y Sturzenegger celebraron “el dato de inflación más bajo en 14 meses”

El dólar operó estable en la rueda previa a la licitación de deuda del Tesoro

El dólar mayorista cerró a $1.513 y una brecha de 25,1% con el techo de las bandas. Al público siguió a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal

El dólar operó estable en la rueda previa a la licitación de deuda del Tesoro

La inflación en agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos doce meses

La cifra implicó una desaceleración respecto del 2,1% marcado en julio. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que se tratara del número más bajo en 14 meses

La inflación en agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos doce meses

El Banco Ciudad bajó la tasa de sus créditos hipotecarios y ahora tiene la más baja del mercado: cómo acceder

El gobierno porteño busca que más familias de clase media puedan adquirir su primera vivienda

El Banco Ciudad bajó la tasa de sus créditos hipotecarios y ahora tiene la más baja del mercado: cómo acceder

DEPORTES

El concluyente respaldo de Lautaro Martínez a Messi al hablar sobre las chances que tiene de ganar el Balón de Oro 2026

El concluyente respaldo de Lautaro Martínez a Messi al hablar sobre las chances que tiene de ganar el Balón de Oro 2026

El Como de Nico Paz vence al RB Leipzig de Demichelis en su debut en la Champions League: la agenda completa de la jornada

"Fue una ejecución": el contundente relato del investigador sobre el crimen del Puma Federico Aramburu

El dato sobre el extremo despiste de Franco Colapinto en Monza que destaca más su remontada: “Pensé que iba a tener que retirarme”

El desafío de Max Verstappen en un videojuego que despertó dudas sobre el circuito de Madrid en la Fórmula 1: “Es terrible”

TELESHOW

Paula Chaves se refugió en sus amigas y viajó a Mar del Plata para unas minivacaciones

Paula Chaves se refugió en sus amigas y viajó a Mar del Plata para unas minivacaciones

Cuándo será la gran final de Gran Hermano Generación Dorada: todos los detalles

Melody Luz salió al cruce de Mariana Nannis: “Algunas ni volviendo a nacer aprenden a decir perdón”

La pasión desconocida de Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Fabbiani, a los 18 años

Oriana Sabatini reveló su particular hábito nocturno que asusta a Paulo Dybala: “Es un mal viaje”

INFOBAE AMÉRICA

Estudio detecta los mayores niveles de mercurio en sedimentos costeros de Cuba en la Bahía de La Habana y el río Sagua la Grande

Estudio detecta los mayores niveles de mercurio en sedimentos costeros de Cuba en la Bahía de La Habana y el río Sagua la Grande

Irán capturó un submarino autónomo de Estados Unidos en Ormuz: qué revela sobre la nueva guerra tecnológica

Rocky Balboa, una superestrella del K-Pop y el regreso de Zack Snyder: lo que debes tener en cuenta en el Festival de Cine de Toronto de este año

Operativo antinarcótico en Guatemala deja un soldado muerto, dos heridos y dos agentes retenidos al norte del país

Italia se convierte en el sexto país de Migración Laboral: Casi 100 salvadoreños viajarán para ejercer sus carreras