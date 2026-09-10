Tecno

El consejo del CEO de Nvidia a los jóvenes para triunfar en el futuro laboral: “Aprender a usar IA”

Jensen Huang alentó a los estudiantes a dominar la inteligencia artificial para resolver desafíos del mundo real, automatizar procesos y crear la próxima generación de herramientas laborales

Jensen Huang fundó Nvidia, empresa que hoy soporta el avance de la inteligencia artificial global. (Foto: REUTERS/Manami Yamada/File Photo)
Jensen Huang fundó Nvidia, empresa que hoy soporta el avance de la inteligencia artificial global. (Foto: REUTERS/Manami Yamada/File Photo)
Guardar

Si hoy volviera a empezar, Jensen Huang aprendería inteligencia artificial (IA) desde el primer día: el director ejecutivo de Nvidia sostuvo que formarse en IA ofrece una ventaja que atraviesa casi cualquier profesión, en un escenario marcado por el riesgo de automatización sobre empleos de entrada y de nivel intermedio.

Huang planteó esa idea en una entrevista con la periodista Cleo Abram en el programa ‘Huge If True’. Allí sintetizó su posición con una frase directa: “Si yo fuera estudiante hoy, lo primero que haría sería aprender IA”.

PUBLICIDAD

La advertencia no se limita a una salida laboral inmediata. Bill Gates ubicó entre los trabajos más expuestos a la sustitución por inteligencia artificial a ventas, atención al cliente, ingeniería de software y asistencia jurídica, con un impacto mayor sobre los puestos básicos e intermedios, donde suelen comenzar los jóvenes.

Especialista en informática trabajando con una iMac, aplicando inteligencia artificial en tareas de diseño y programación. La fotografía captura un ambiente de trabajo moderno, donde el uso de tecnología de punta en computación y software destaca su habilidad profesional. (Imagen ilustrativa Infobae)
Aprender IA es un factor que marca la diferencia en el campo laboral. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué consejo lanzó Jensen Huang a los estudiantes

El ejecutivo no redujo su consejo a estudiar programación o robótica. Su énfasis estuvo en otra capacidad: comprender cómo utilizar modelos de inteligencia artificial para resolver problemas reales, automatizar tareas y crear nuevas herramientas de trabajo.

PUBLICIDAD

La comparación que propuso remite al inicio de la computación personal. A su juicio, así como dominar el uso de los ordenadores daba entonces una gran ventaja, ahora esa diferencia puede ser todavía mayor para quienes sepan interactuar con sistemas de IA de manera eficaz.

Ese planteo se apoya en el lugar que ocupa Nvidia dentro de la industria tecnológica. Tras años de liderazgo en el mercado de tarjetas gráficas, la empresa se consolidó como uno de los principales referentes del desarrollo de inteligencia artificial porque sus GPU se usan para entrenar sistemas de última generación.

Jensen Huang cree que es clave que los jóvenes aprendan a dar órdenes correctas a la IA. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
Jensen Huang cree que es clave que los jóvenes aprendan a dar órdenes correctas a la IA. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Además, el consejo no pasa solo por acceder a la tecnología, sino por mejorar la relación práctica con ella. Huang lo formuló como una pregunta de trabajo: “¿Cómo puedo usar la IA para mejorar mi trabajo?”.

Ese es, en términos directos, el núcleo de su mensaje: aprender inteligencia artificial no significa únicamente saber programarla, sino adquirir la capacidad de obtener resultados útiles con ella en tareas concretas, incluso en áreas que no pertenecen al sector tecnológico.

Mujer caucásica con camisa azul, preocupada, en una oficina con portátil; un robot blanco con ojos azules trabaja en un escritorio detrás de ella.
El avance de la robótica provocará la desaparición de varios puestos de trabajo por ahorro de costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué empleos tienen mayor probabilidad de desaparecer

El telón de fondo de esa propuesta educativa es el impacto laboral de la automatización. Gates escribió en su blog que “muchos empleos desaparecerán para siempre” y vinculó ese proceso tanto al avance de la IA generativa como al desarrollo de robots capaces de competir en tareas físicas en los próximos años.

Entre las funciones que consideró más vulnerables aparecen ventas y atención al cliente, tanto por internet como por teléfono. Son tareas en las que los sistemas actuales ya pueden responder consultas, clasificar pedidos, orientar usuarios y procesar información comercial con un alto grado de autonomía.

Bill Gates ha lanzado advertencias sobre los riesgos de la IA en la fuerza laboral humana. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton/Pool)
Bill Gates ha lanzado advertencias sobre los riesgos de la IA en la fuerza laboral humana. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton/Pool)

Asimismo, Gates señaló que los efectos empezaron a aparecer en tareas de oficina, aunque de forma todavía moderada. Tras la expansión de la IA generativa, dijo, la caída del empleo fue más visible entre trabajadores jóvenes en ocupaciones expuestas a la sustitución, mientras que ese mismo fenómeno no se observó con igual intensidad entre empleados de mayor edad.

En ese marco, Huang trazó una diferencia entre usar una herramienta y saber extraer valor de ella. “No puedes hacer un montón de preguntas al azar, así que pedirle a una IA que te ayude requiere experiencia y habilidad para dar indicaciones”, afirmó.

La habilidad a la que se refirió es el llamado prompt engineering, es decir, la capacidad de formular instrucciones útiles para que un modelo produzca respuestas orientadas a objetivos concretos. Para el CEO de Nvidia, ese aprendizaje será decisivo para los futuros profesionales de cualquier disciplina.

Temas Relacionados

NvidiaJensen HuangInteligencia artificialAutomatizaciónJóvenesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo cargar rápidamente el iPhone 18 Pro y aprovechar al máximo su batería

El iPhone 18 Pro puede pasar del 0 al 50 % de batería en unos 15 minutos con los accesorios compatibles y alcanzar su máxima velocidad de carga por cable

Cómo cargar rápidamente el iPhone 18 Pro y aprovechar al máximo su batería

iPhone 18 Pro vs, iPhone 17 Pro y 16 Pro: principales diferencias con el nuevo dispositivo de Apple

Las dimensiones y el formato permanecen prácticamente intactos, mientras los principales avances se concentran en el chip, la memoria, la conectividad, la fotografía y el procesamiento inteligente

iPhone 18 Pro vs, iPhone 17 Pro y 16 Pro: principales diferencias con el nuevo dispositivo de Apple

Apple regala un iPhone Duo a iShowSpeed en pleno evento de lanzamiento: John Ternus como nuevo CEO lo hizo posible

Este es el primer celular plegable de Apple. Su pantalla interior de 7,6 pulgadas ofrece espacio para ver contenidos, jugar y realizar varias tareas

Apple regala un iPhone Duo a iShowSpeed en pleno evento de lanzamiento: John Ternus como nuevo CEO lo hizo posible

Elon Musk arremete contra documental de HBO sobre su vida: “es una pieza difamatoria y aburrida”

La película de casi cuatro horas estrenada en Venecia, reúne testimonios sobre sus relaciones personales, sus compañías y su peso político

Elon Musk arremete contra documental de HBO sobre su vida: “es una pieza difamatoria y aburrida”

iPhone 18 Pro y Pro Max: conoce cuánta batería tienen y si hay grandes diferencias

La batería del iPhone 18 Pro apenas crece frente al modelo anterior, mientras que el Pro Max registra un aumento del 11,7 %

iPhone 18 Pro y Pro Max: conoce cuánta batería tienen y si hay grandes diferencias

DEPORTES

Franco Colapinto planteó cuál es su mayor preocupación de cara al estreno del circuito de Madrid de Fórmula 1: “Son traicioneras”

Franco Colapinto planteó cuál es su mayor preocupación de cara al estreno del circuito de Madrid de Fórmula 1: “Son traicioneras”

Estremecedora carta de una leyenda del fútbol para anunciar su salida de un club por problemas de salud: “La probabilidad de un mal desenlace es muy alta”

“Bombonera”: la divertida “corrección” de Franco Colapinto a Pierre Gasly antes del Gran Premio de España de Fórmula 1

Boca Juniors cerró la venta de uno de sus futbolistas al Atlas de México: los detalles de la operación

El video del show de Neymar en el palco durante la victoria de Santos: las frases hilarantes que le dedicó a los fanáticos rivales

TELESHOW

Oriana Sabatini reveló su particular hábito nocturno que asusta a Paulo Dybala: “Es un mal viaje”

Oriana Sabatini reveló su particular hábito nocturno que asusta a Paulo Dybala: “Es un mal viaje”

Alex Anwandter desafía los límites estéticos del pop chileno: “Me gusta hablar de cosas reales”

Luana Fernández habló de la causa de Yao Cabrera: "Yo no tenía nada que ver"

Mariana Nannis lloró a Chiche Gelblung: “No me importa ser abuela, me importa que no tengo más a un amigo”

Nicki Nicole cruzó a una seguidora que la criticó por su manera de hablar: “Soy de Rosario, disculpame”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala dará dos días de asueto al sector público por el 15 de septiembre de 2026 y mantendrá un solo feriado para el sector privado

Guatemala dará dos días de asueto al sector público por el 15 de septiembre de 2026 y mantendrá un solo feriado para el sector privado

De reina universal a mentora: Fátima Bosch conquista San Pedro Sula en la antesala del Miss Universe Honduras 2026

La Corte IDH celebra una audiencia por la denuncia de un médico contra Nicaragua

Guatemala acumuló 125 bloqueos de carreteras entre enero y agosto de 2026, con 64 cierres concentrados solo en agosto, según estudio del CIEN

Falta de capacidad obliga al principal hospital público de Panamá a renovar su morgue por $4.8 millones