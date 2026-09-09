iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los nuevos celulares de Apple

La distinción más relevante entre ambos dispositivos aparece en la autonomía. (Composición Infobae: Apple)

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Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos que incorporan el sistema de cámara profesional más avanzado creado por la compañía hasta el momento. Los equipos incluyen una cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable, el chip A20 Pro fabricado con tecnología de 2 nanómetros y una nueva cámara de vapor que mejora el rendimiento sostenido.

La diferencia principal entre ambos modelos radica en la duración de batería: mientras el iPhone 18 Pro alcanza hasta 36 horas de reproducción de video, el iPhone 18 Pro Max llega hasta 45 horas, el mayor incremento visto en la historia del iPhone.

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Diferencias clave entre iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

La distinción más relevante entre ambos dispositivos aparece en la autonomía. El iPhone 18 Pro Max ofrece el mayor salto en duración de batería registrado en un iPhone, resultado de avances en el silicio de Apple combinados con una batería de mayor tamaño física.

Los nuevos iPhone de Apple llegarán en cuatro colores, siendo el borgoña el color diferente para este año. (Apple)

En términos concretos, los modelos solo con eSIM alcanzan hasta 36 horas de reproducción de video en el iPhone 18 Pro, cifra que se extiende hasta 45 horas en la versión Pro Max.

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Esta diferencia se explica en parte porque los modelos sin ranura para SIM física aprovechan ese espacio interno para instalar una batería más grande, lo que suma dos horas adicionales de reproducción respecto a las versiones con SIM tradicional.

La velocidad de carga también presenta matices entre ambos equipos. El iPhone 18 Pro se carga hasta el 50% en unos 15 minutos mediante cable, o en 30 minutos de forma inalámbrica. El iPhone 18 Pro Max, en cambio, ofrece un rendimiento distinto en cargas breves: cinco minutos conectado al cargador proporcionan alrededor de siete horas de reproducción de video.

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La función Imagen de Referencia de Apple ofrece una foto sin modificaciones que permite comprobar visualmente lo que registró el sensor al tomarla. (Captura Apple)

Apple incorporó además un nuevo modelo de estimación de batería basado en datos de uso real, que en el caso del iPhone 18 Pro Max proyecta hasta 30 horas de uso con una carga completa. Fuera de estas variaciones en autonomía y carga, ambos modelos comparten idéntico procesador, sistema de cámaras, pantalla Dynamic Island rediseñada y el resto de funciones de software.

Cámara Fusion de 48 MP con apertura variable

El sistema de cámaras constituye el eje central de esta generación. La nueva cámara principal Fusion de 48 megapíxeles introduce por primera vez en un iPhone el control de apertura variable, con seis láminas cortadas con láser que permiten transiciones fluidas entre distintas configuraciones de apertura.

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Esta tecnología ajusta de forma automática la profundidad de campo y la iluminación para facilitar la mejor toma posible, aunque también habilita el control manual: los usuarios pueden fijar cualquiera de las cuatro configuraciones de apertura disponibles desde la app Cámara. Los desarrolladores, por su parte, acceden a una API que permite manejar todo el rango de apertura dentro de sus propias aplicaciones.

El iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se empezarán a vender desde el 18 de setiembre. (Apple)

Sumado a un nuevo sensor que mejora la calidad de imagen general, el conjunto produce mejores resultados con poca luz, detalles más definidos en el fondo de fotografías grupales y mayor margen para tomas creativas. Un nuevo sistema de procesamiento de imágenes computacional refuerza la nitidez y el detalle en cada captura.

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Los Estilos Fotográficos también reciben mejoras, con controles de textura y grano que amplían el margen de personalización visual. En video, los efectos cinematográficos ahora pueden aplicarse después de la grabación en clips de hasta 60 fotogramas por segundo, mientras que el modo de lapso de tiempo suma grabación en 4K y Dolby Vision HDR.

Es menester señalar que la mezcla de audio incorpora algoritmos que mejoran la calidad de las voces y permiten aislar la música de fondo.

Para quienes buscan mayor control manual, los nuevos controles Pro rediseñan la experiencia dentro de la app Cámara. El sistema facilita el acceso a los ajustes más utilizados e incorpora opciones de manejo manual sobre apertura del objetivo, velocidad de obturación y balance de blancos, además de un histograma para verificar los niveles de exposición en toda la escena.

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Apple dio a conocer las características del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. (Apple)

Imagen de Referencia y autenticidad fotográfica

Apple introdujo la Imagen de Referencia como respuesta a la necesidad de verificar la autenticidad de las fotografías. El nuevo sensor de la cámara principal tiene la capacidad de firmar cada píxel capturado, lo que permite comprobar si una imagen fue editada tras su captura.

Al activar el modo Referencia, la cámara registra datos firmados del sensor que la Computación en la Nube Privada convierte en una imagen de referencia inalterable. Esa imagen queda disponible en la app Fotos junto al archivo principal, funcionando como una suerte de negativo digital que permite comparar visualmente ambas versiones y detectar posibles ediciones.

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Apple también habilitó API en iOS, iPadOS y macOS 27 para que aplicaciones de terceros puedan visualizar estas imágenes de referencia. En paralelo, los metadatos de las imágenes y la futura compatibilidad con el estándar SynthID sumarán herramientas para identificar contenido generado o editado con inteligencia artificial, un conjunto de funciones orientado a fotoperiodistas, fotógrafos y usuarios en general.

El iPhone 18 Pro y 18 Pro Max fueron presentados de manera oficial en el Apple Event. (Apple)

Chip A20 Pro y sistema de refrigeración

El procesador A20 Pro, fabricado con tecnología de 2 nanómetros, marca un nuevo estándar de rendimiento móvil según Apple. La CPU de seis núcleos ofrece un 50% más de ancho de banda de memoria que el A19 Pro e incorpora aceleradores neuronales integrados, mientras que la GPU de siete núcleos alcanza hasta un 40% más de velocidad que su antecesor.

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El chip suma un motor neuronal dual de 16 núcleos y un total de 32 núcleos dedicados a inteligencia artificial, con el doble de potencia de procesamiento respecto al A19 Pro.

Esa cámara de vapor triplica la superficie respecto a la del iPhone 17 Pro y mejora el rendimiento sostenido hasta en un 40%, la cifra más alta registrada en un iPhone hasta la fecha.

En conectividad, ambos modelos incorporan el chip N1 diseñado por Apple, que habilita Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. El iPhone 18 Pro suma además el módem C2, que mejora la calidad y fiabilidad de la conexión celular mediante inteligencia artificial, ofrece velocidades de carga más rápidas que su predecesor C1X con un 15% menos de consumo energético, y agrega compatibilidad con mmWave en Estados Unidos.

(Composición Infobae: Europa Press / Apple Event)

Por otro lado, la Isla Dinámica de los nuevos modelos reduce su tamaño físico gracias a avanzada tecnología de visualización, lo que libera espacio adicional en pantalla sin restar funcionalidad. El rediseño permite mostrar hasta tres Actividades en Vivo de forma simultánea, mientras mantiene intacto el funcionamiento de Face ID para desbloquear el equipo, autenticar compras e iniciar sesión en aplicaciones.

Apple Intelligence y la nueva Siri

Los modelos iPhone 18 Pro llegan con iOS 27 y acceso a Siri AI, disponible en versión beta. Se trata de una versión completamente nueva del asistente, impulsada por Apple Intelligence, orientada a ofrecer interacciones más personales, conversacionales y potentes.

Siri AI puede utilizar el contexto personal del usuario para localizar información en mensajes, correos electrónicos y fotos, además de interpretar lo que aparece en pantalla para ejecutar acciones relacionadas con ese contenido.

El iPhone 18 Pro se carga hasta el 50% en unos 15 minutos mediante cable. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

El modo Siri dentro de la app Cámara permite obtener información y realizar acciones sobre lo que el usuario tiene delante, mientras que la escritura asistida facilita redactar textos con solo describir lo que se necesita.

Apple Intelligence también potencia otras funciones nativas. Reencuadre espacial, Ampliar y una versión mejorada de Limpiar permiten ajustar la composición de una foto después de haberla tomado. Image Playground suma generación de imágenes fotorrealistas, y en Safari la función Notificarme permite monitorizar páginas web para detectar cambios como reposiciones de stock o bajadas de precio.

Toda esta capa de inteligencia artificial se apoya en procesamiento en el dispositivo y en la Computación en la Nube Privada, que según Apple extiende la privacidad y seguridad del iPhone hacia los servicios en la nube.