iPhone 18 Pro vs, iPhone 17 Pro y 16 Pro: principales diferencias con el nuevo dispositivo de Apple

El iPhone 18 Pro amplía el almacenamiento y refuerza sus cámaras - (Apple)

Guardar

El iPhone 18 Pro llega con cambios en procesador, cámaras, capacidad de almacenamiento, conectividad y diseño frente al iPhone 17 Pro y al iPhone 16 Pro. El nuevo modelo conserva varios elementos de la generación anterior, como la pantalla de 6,3 pulgadas y la certificación IP68, pero incorpora ajustes que apuntan a mejorar el rendimiento, la inteligencia artificial y la creación de fotos y videos.

La comparación importa para quienes evalúan renovar su teléfono. El salto entre el iPhone 17 Pro y el 18 Pro se concentra en componentes internos y funciones de imagen, mientras que el contraste con el iPhone 16 Pro también incluye modificaciones en materiales, cámara frontal, autonomía y opciones de almacenamiento.

PUBLICIDAD

El iPhone 18 Pro aumenta la capacidad hasta 2 TB

El nuevo iPhone 18 Pro estará disponible con 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB de almacenamiento. El iPhone 17 Pro partía igualmente desde 256 GB, aunque su capacidad máxima era de 1 TB. El iPhone 16 Pro, por su parte, comenzaba en 128 GB y llegaba hasta 1 TB.

La versión de 2 TB representa una diferencia para usuarios que almacenan videos en alta resolución, fotografías ProRAW o proyectos capturados con el teléfono. Apple mantiene el puerto USB-C compatible con USB 3 y transferencias de hasta 10 Gb/s, una función útil para mover archivos pesados a ordenadores o unidades externas.

PUBLICIDAD

El diseño deja atrás el titanio del iPhone 16 Pro

El iPhone 18 Pro incorpora un cuerpo unibody de aluminio, parte frontal Ceramic Shield 2 y trasera Ceramic Shield. El iPhone 17 Pro ya utilizaba aluminio y una combinación similar de protecciones. El cambio más claro se observa frente al iPhone 16 Pro, que tenía una estructura de titanio y parte trasera de vidrio mate texturizado.

El modelo nuevo mide 150 milímetros de alto, 71,9 milímetros de ancho y 8,75 milímetros de grosor. Son las mismas dimensiones del iPhone 17 Pro. El iPhone 16 Pro era algo más bajo y delgado, con 149,6 milímetros de alto y 8,25 milímetros de grosor.

PUBLICIDAD

También aumenta el peso. El iPhone 18 Pro pesa 211 gramos, frente a los 206 gramos del iPhone 17 Pro y los 199 gramos del iPhone 16 Pro. En colores, Apple ofrece negro, plata, glaciar y borgoña. El modelo anterior tenía plata, naranja cósmico y azul profundo, mientras que el iPhone 16 Pro se vendía en titanio negro, blanco, natural y desierto.

La comparación entre generaciones revela una actualización gradual

La pantalla mantiene tamaño, pero mejora frente al modelo de 2024

Los tres teléfonos tienen una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, resolución de 2.622 por 1.206 píxeles y densidad de 460 píxeles por pulgada. También conservan Dynamic Island, pantalla siempre activa, tecnología ProMotion de hasta 120 hercios, HDR, True Tone y gama cromática P3.

PUBLICIDAD

La diferencia frente al iPhone 16 Pro está en el brillo máximo para exteriores. El iPhone 18 Pro y el iPhone 17 Pro alcanzan 3.000 nits, mientras que el modelo de 2024 llega a 2.000 nits. La resistencia al agua y al polvo no cambia: los tres cuentan con certificación IP68 para inmersiones de hasta seis metros durante 30 minutos.

El A20 Pro refuerza la inteligencia artificial

El iPhone 18 Pro integra el chip A20 Pro, con una CPU de seis núcleos, siete núcleos gráficos con Neural Accelerators y dos Neural Engine de 16 núcleos. El iPhone 17 Pro utiliza el A19 Pro, con CPU de seis núcleos, GPU de seis núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos.

PUBLICIDAD

El iPhone 16 Pro Max - El nuevo modelo se distancia del iPhone 16 Pro en materiales y autonomía - (Apple)

El iPhone 16 Pro cuenta con el A18 Pro, también con CPU y GPU de seis núcleos, además de Neural Engine de 16 núcleos. La nueva versión incorpora trazado de rayos acelerado por hardware y ejecuta iOS 27, con Apple Intelligence y Siri AI.

En conectividad, el iPhone 18 Pro estrena el módem Apple C2 y mantiene Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, NFC y banda ultraancha de segunda generación. El iPhone 16 Pro dispone de Bluetooth 5.3, aunque también es compatible con Wi-Fi 7.

PUBLICIDAD

La cámara incorpora apertura variable y más funciones de video

El iPhone 18 Pro conserva el sistema Pro Fusion de 48 megapíxeles, con cámara principal, ultra gran angular y teleobjetivo. La principal suma una apertura variable, que permite ajustar la entrada de luz según la escena. El teleobjetivo ofrece zoom óptico 4x, zoom de calidad óptica hasta 8x y zoom digital hasta 40x.

El iPhone 18 Pro recupera protagonismo con una cámara más versátil (Captura Apple)

El iPhone 17 Pro también cuenta con tres cámaras de 48 megapíxeles y zoom digital de hasta 40x. Frente al iPhone 16 Pro, el cambio es mayor: aquel modelo tenía cámara principal y ultra gran angular de 48 megapíxeles, pero teleobjetivo de 12 megapíxeles y zoom óptico 5x.

PUBLICIDAD

El iPhone 18 Pro mejora el modo Cine hasta 4K Dolby Vision a 60 fotogramas por segundo, frente a los 30 fps del iPhone 17 Pro y el iPhone 16 Pro. La cámara frontal Center Stage mantiene 18 megapíxeles respecto al 17 Pro, pero supera los 12 megapíxeles de la cámara TrueDepth del 16 Pro.

El iPhone 18 Pro no cambia el tamaño de pantalla ni el formato general de su antecesor, pero amplía la memoria, actualiza el chip y ajusta herramientas para fotografía, video e inteligencia artificial. Frente al iPhone 16 Pro, el salto resulta más visible por la evolución del hardware, las cámaras y la conectividad.

PUBLICIDAD