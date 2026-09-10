Tecno

Apple Reference Image: la función del iPhone 18 Pro contra las fotos con IA

Al tomar una fotografía, la cámara registra datos autenticados del sensor. Luego, Private Cloud Compute procesa esa información y genera una imagen de referencia que no puede ser modificada

iPhone 18 Pro - Apple - Siri AI - Siri IA - Apple Intelligence - tecnología - 9 de septiembre
Apple incorpora una función para comprobar el origen de las fotos tomadas con sus nuevos modelos Pro. (Apple)
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Apple presentó una nueva función llamada Apple Reference Image, diseñada para verificar que una fotografía fue tomada con un iPhone 18 Pro o iPhone 18 Pro Max y evitar que se la confunda con una imagen generada por inteligencia artificial.

Cuando se toma una foto en el nuevo modo Reference, la cámara captura datos firmados del sensor. Private Cloud Compute procesa esa información y crea una imagen de referencia que no puede modificarse.

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Esa imagen puede consultarse en la aplicación Fotos junto a la imagen principal, como si fuera un negativo digital, para comparar ambos archivos y detectar posibles ediciones.

El modo Reference genera un archivo adicional con información del sensor que no puede alterarse. (Apple)
El modo Reference genera un archivo adicional con información del sensor que no puede alterarse. (Apple)

Apple también habilitó API para que aplicaciones de terceros permitan visualizar estas imágenes de referencia en iOS, iPadOS y macOS 27.

Además, los metadatos de las imágenes y la futura compatibilidad con el estándar SynthID ayudarán a identificar fotografías generadas o editadas con inteligencia artificial. La función busca reforzar la autenticidad de las imágenes, una herramienta relevante para fotoperiodistas, fotógrafos y usuarios.

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“En la Unión Europea, la captura de Apple Reference Image no estará disponible en el lanzamiento de los modelos iPhone 18 Pro. Sin embargo, los usuarios con iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27 podrán procesar y ver imágenes de referencia”, agregó Apple.

La nueva cámara Fusion de 48 MP incorpora apertura variable para ampliar las opciones de captura. (Apple)
La nueva cámara Fusion de 48 MP incorpora apertura variable para ampliar las opciones de captura. (Apple)

Qué otras funciones de fotografía y video llegan a iPhone 18 Pro

Otras funciones de fotografía y video que llegarán al iPhone 18 Pro y al iPhone 18 Pro Max incluyen una cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable, que permitirá controlar la apertura en el iPhone por primera vez y ofrecerá más opciones creativas.

El sistema incorpora seis láminas cortadas con láser que cambian de forma fluida entre distintas aperturas. La cámara ajustará automáticamente la profundidad de campo y la iluminación para facilitar la toma de fotografías.

Junto con un nuevo sensor que mejora la calidad de imagen, la función promete mejores resultados con poca luz, mayor nitidez en el fondo de las fotos grupales y capturas más variadas.

El iPhone 18 Pro suma grabación Time-lapse en 4K con Dolby Vision HDR y mejoras en Audio Mix. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo/File Photo
El iPhone 18 Pro suma grabación Time-lapse en 4K con Dolby Vision HDR y mejoras en Audio Mix. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo/File Photo

La apertura variable también permitirá a los usuarios ajustar manualmente cualquiera de las cuatro configuraciones de apertura disponibles en la aplicación Cámara.

Además, Apple pondrá a disposición de los desarrolladores una API para que incorporen controles adicionales sobre el rango de apertura en sus aplicaciones.

La cámara principal también contará con un nuevo sistema de procesamiento de imágenes, orientado a obtener fotos más nítidas y detalladas. Los Estilos Fotográficos incorporarán controles de textura y grano para que los usuarios puedan definir con mayor precisión el aspecto de sus imágenes.

Un sistema de seis láminas ajusta la apertura según la luz y la profundidad de campo necesarias. (Apple)
Un sistema de seis láminas ajusta la apertura según la luz y la profundidad de campo necesarias. (Apple)

Las funciones de video también sumarán nuevas opciones. Los usuarios podrán aplicar efectos Cinematic después de grabar videos de hasta 60 fps.

El modo Time-lapse permitirá registrar videos en 4K y Dolby Vision HDR, mientras que Audio Mix incorporará nuevos algoritmos para mejorar la calidad de las voces y aislar la música.

Pro Controls será una nueva experiencia personalizable dentro de la aplicación Cámara para los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

Permitirá acceder más fácilmente a los ajustes más utilizados e incluirá opciones de control manual, como la apertura del lente, la velocidad de obturación y el balance de blancos. También se podrá utilizar un histograma para revisar los niveles de exposición de una escena.

El iPhone Duo combina una pantalla interna de 7,6 pulgadas con otra externa de 5,4 pulgadas en un diseño plegable. REUTERS/Carlos Barria
El iPhone Duo combina una pantalla interna de 7,6 pulgadas con otra externa de 5,4 pulgadas en un diseño plegable. REUTERS/Carlos Barria

Qué características trae el iPhone Duo

El iPhone Duo es el primer iPhone plegable. Al desplegarse, cuenta con una pantalla interna de 7,6 pulgadas que ofrece más espacio para ver contenido, jugar y realizar varias tareas a la vez. Además, incluye un acabado especial de nanotextura que reduce los reflejos.

Cerrado, el dispositivo tiene una pantalla externa de 5,4 pulgadas, equivalente al 90% del área de visualización del iPhone 18 Pro, en un formato compacto que cabe en un bolsillo.

Ambas pantallas comparten la misma relación de aspecto, por lo que el contenido se adapta de forma proporcional al pasar de una a otra.

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