Guatemala

Guatemala dará dos días de asueto al sector público por el 15 de septiembre de 2026 y mantendrá un solo feriado para el sector privado

La disposición del Acuerdo Gubernativo 149-2026 concede descanso con goce de salario para el lunes 14 y el martes 15, mientras el empleo privado mantiene únicamente el feriado inamovible

Mujer, niño, empleados, escritorios, computadoras, escáner, papeles, sillas y un cartel azul con la inscripción CATEMI en una oficina
Foto de archivo:El Gobierno de Guatemala otorga dos días de asueto al sector público por el 15 de septiembre(Noticias IGSS)
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Guatemala dará dos días de asueto al sector público por el 15 de septiembre de 2026, cuando el país conmemorará 205 años de la Independencia de Centroamérica: el Gobierno concedió descanso con goce de salario también para el lunes 14, mientras el sector privado mantendrá solo el feriado inamovible del martes 15.

La medida quedó establecida en el Acuerdo Gubernativo Número 149-2026, publicado el 4 de septiembre. La disposición entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

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Para los trabajadores estatales, la ampliación implica dos jornadas consecutivas de descanso: el lunes 14 por decisión del Ejecutivo y el martes 15 por el asueto oficial previsto desde hace décadas en el Decreto Número 1748 del Congreso, Ley de Servicio Civil.

Documento impreso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala correspondiente al Acuerdo Gubernativo número 149-2026
El Ministerio de Trabajo de Guatemala emite el Acuerdo Gubernativo 149-2026 que concede permiso laboral con goce de salario a los servidores públicos. (Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala)

El acuerdo declara inhábil el 14 de septiembre dentro de la administración pública

El acuerdo, firmado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, concede permiso laboral con goce de salario a los servidores públicos de las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública.

La norma también fija excepciones. Quedan fuera los empleados de instituciones que, por su Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, disfruten del asueto en una fecha distinta, así como el personal de entidades que presten servicios esenciales o tengan actividades programadas consideradas impostergables.

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En esos casos, las autoridades nominadoras deberán organizar los turnos necesarios para asegurar la continuidad de la atención. El artículo 3 añade que el 14 de septiembre será día inhábil para el cómputo de plazos dentro de la administración pública, salvo en las instituciones que presten servicios esenciales.

La diferencia central entre sectores es directa: los servidores públicos descansarán lunes y martes, pero los empleados privados solo tendrán libre el martes 15 de septiembre.

El sector privado conserva un solo feriado y los bancos podrán definir cierres

Para el sector privado, el asueto se rige por otra normativa. El Ministerio de Educación confirmó al fijar el calendario de suspensión de actividades lectivas que el descanso corresponde únicamente al martes 15 y no se traslada al lunes 14 para formar un fin de semana largo.

La razón está en el Decreto 42-2016, Ley que Promueve el Turismo Interno, que excluye de forma expresa la conmemoración de la Independencia Patria de la posibilidad de mover feriados. Esa ley contempló originalmente el traslado de los asuetos del 1 de mayo, el 30 de junio y el 20 de octubre.

Esa posibilidad cambió después de una acción de amparo presentada ante la Corte de Constitucionalidad. Tras esa resolución, el 1 de mayo y el 20 de octubre dejaron de poder trasladarse y se sumaron al grupo de fechas inamovibles, entre ellas el 15 de septiembre.

Aun con esa regla, algunas instituciones extenderán el cierre de sus operaciones. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social informó que sus oficinas administrativas y clínicas de consulta externa permanecerán cerradas el lunes 14 y el martes 15 en todo el país, mientras los hospitales y servicios de emergencia funcionarán con normalidad durante las 24 horas.

La Superintendencia de Bancos autorizó, por disposición de la Junta Monetaria, que los bancos del sistema, agencias financieras, aseguradoras, almacenadoras y casas de cambio puedan cerrar el 15 de septiembre. Cada institución podrá decidir si mantiene agencias especiales en funcionamiento.

La capital tendrá un desfile con 130 bandas y un recorrido de más de dos kilómetros

El acto central en la Ciudad de Guatemala será el Desfile Cívico Escolar, programado para las 7:15 horas del martes 15 de septiembre. La Gobernación Departamental de Guatemala informó que participarán 130 bandas, diez más que en 2025, distribuidas en diez bloques según su tipo: tradicionales, marciales, latin band y marching band.

El recorrido superará los dos kilómetros. Comenzará en la Séptima Avenida y 18 calle de la zona 1, junto al edificio de la Tipografía Nacional, y avanzará hacia la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional de la Cultura, para luego girar hacia la Sexta Avenida en dirección a la zona 2, donde concluirá en el parque Jocotenango.

Entre las agrupaciones anunciadas figuran las bandas de la Escuela Politécnica, el Instituto Rafael Landívar y el Instituto Normal para Señoritas Belén. Los actos oficiales terminarán con la arriada de la bandera nacional a las 17:45 horas en la Plaza de la Constitución.

Fuera de la capital, Quetzaltenango celebrará la fecha en paralelo con los 142 años de la Feria Centroamericana de Independencia, Xelafer, que se desarrollará del 13 al 19 de septiembre con conciertos, encendido de antorchas, juramentación de nuevos ciudadanos y un desfile de carrozas.

En Retalhuleu, el parque de diversiones Xetulul programó actividades del 13 al 15 de septiembre con actos cívicos y desfiles alegóricos con bandas escolares.

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