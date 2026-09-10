Cómo cargar rápidamente el iPhone 18 Pro y aprovechar al máximo su batería

El nuevo iPhone 18 Pro incorpora una carga por cable más rápida que la de sus predecesores. Apple asegura que el teléfono puede pasar del 0 al 50 % de batería en aproximadamente 15 minutos cuando se utiliza un cargador compatible de hasta 60 vatios y los accesorios adecuados.
Para conseguir esta velocidad, Apple recomienda utilizar su adaptador de corriente dinámico de 40 vatios, que puede alcanzar una potencia máxima de 60 vatios, junto con un cable USB-C. Con esta combinación, el iPhone 18 Pro puede cargar hasta un 33 % más rápido que los modelos Pro anteriores.
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Qué se necesita para conseguir la carga más rápida
No basta con conectar el iPhone 18 Pro a cualquier cargador potente. Apple establece unos requisitos específicos para alcanzar la máxima velocidad de carga.
El adaptador debe ser compatible con el estándar USB Power Delivery 3.1 y contar con una función de suministro de voltaje ajustable. Actualmente, el adaptador de corriente dinámico de 40 W de Apple es el cargador de la compañía que cumple con estas condiciones y puede entregar hasta 60 W cuando el teléfono lo necesita.
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El cable USB-C también es necesario para realizar la carga por cable. Apple ya no incluye un adaptador de corriente en la caja de sus iPhone, por lo que quienes no tengan uno compatible deberán adquirirlo por separado.
El iPhone 18 Pro puede recuperar horas de autonomía en minutos
La mejora no solo se nota al cargar hasta la mitad de la batería. Apple afirma que una carga rápida de apenas cinco minutos puede proporcionar aproximadamente seis horas de reproducción de vídeo.
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Esto puede resultar especialmente útil cuando el usuario necesita salir de casa y tiene poco tiempo para conectar el teléfono. En lugar de esperar durante un periodo prolongado, unos minutos conectados a un cargador compatible pueden recuperar una cantidad considerable de autonomía.
El salto también es visible frente al iPhone 17 Pro. Mientras el modelo anterior necesitaba alrededor de 20 minutos para alcanzar el 50 %, el iPhone 18 Pro puede conseguirlo en unos 15 minutos bajo las condiciones de carga rápida indicadas por Apple.
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¿Se puede utilizar un cargador de más de 60 vatios?
Sí, aunque tener un cargador con una potencia nominal superior no significa necesariamente que el iPhone 18 Pro vaya a cargarse más rápido.
Por ejemplo, algunos cargadores de MacBook alcanzan 96 o incluso 140 W. Sin embargo, la potencia máxima no es el único requisito: también deben cumplir con las especificaciones de USB PD 3.1 y suministro de voltaje ajustable necesarias para alcanzar la velocidad anunciada por Apple.
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Lo mismo ocurre con cargadores de terceros. Existen modelos de 45 W y superiores que podrían ofrecer una carga rápida, pero será necesario realizar pruebas con el iPhone 18 Pro para comprobar qué velocidades alcanzan en la práctica.
La carga inalámbrica también permite llegar al 50 % rápidamente
Quienes prefieran no utilizar cables también podrán cargar el iPhone 18 Pro a una velocidad considerable. Apple indica que el teléfono puede pasar del 0 al 50 % en aproximadamente 30 minutos mediante MagSafe y un adaptador de corriente de 35 W.
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Aunque es más lento que la carga por cable, puede resultar conveniente para quienes utilizan el teléfono mientras trabajan o prefieren dejarlo sobre una base de carga.
El iPhone Duo también tendrá carga rápida
La tecnología de carga rápida no será exclusiva del iPhone 18 Pro. El nuevo iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, también será compatible con las mismas velocidades de carga rápida, siempre que se utilicen los accesorios que cumplen con los requisitos establecidos.
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El iPhone 18 Pro estará disponible para reservar desde el 12 de septiembre y llegará a las tiendas el 18 de septiembre. Con esta generación, Apple apuesta por reducir considerablemente el tiempo necesario para recuperar batería, aunque para aprovechar al máximo esta característica será necesario contar con un cargador compatible, ya que el adaptador de corriente no viene incluido con el teléfono.
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