Nicaragua

La Corte IDH celebra una audiencia por la denuncia de un médico contra Nicaragua

La sesión virtual incluyó el testimonio del cirujano y exdirigente gremial de un hospital de Managua, mientras una ausencia inesperada alteró el equilibrio del debate en el tribunal interamericano

El caso de Elio Artola Navarrete se originó por las trabas que enfrentó tras su elección en 2014 como presidente del sindicato Movimiento Médico Pro Salario./ (La Mesa Redonda)
El caso de Elio Artola Navarrete se originó por las trabas que enfrentó tras su elección en 2014 como presidente del sindicato Movimiento Médico Pro Salario./ (La Mesa Redonda)
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró una audiencia pública por el caso del médico nicaragüense Elio Artola Navarrete, quien denunció al Estado de Nicaragua por presuntas violaciones a sus derechos sindicales, judiciales y laborales. El Estado no acreditó representantes para intervenir en la sesión virtual, según informó el medio La Mesa Redonda.

La audiencia tuvo lugar el 9 de septiembre, dentro del 194° Período Ordinario de Sesiones del tribunal interamericano. Durante la jornada, los jueces escucharon la declaración de Artola Navarrete, cirujano plástico y exdirigente gremial del Hospital Antonio Lenín Fonseca, en Managua.

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El expediente se centra en la presunta responsabilidad estatal por las trabas que enfrentó el médico luego de su elección, en 2014, como presidente de la junta directiva del sindicato Movimiento Médico Pro Salario. De acuerdo con los antecedentes presentados ante la Corte IDH, las autoridades nicaragüenses habrían impedido que la conducción sindical obtuviera la certificación correspondiente.

La falta de certificación habría limitado el funcionamiento del sindicato y la capacidad de Elio Artola Navarrete para ejercer sus funciones como representante de los trabajadores. La demanda sostiene que esa decisión afectó la libertad sindical y la libertad de asociación, derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Según la publicación de La Mesa Redonda, el proceso excede una controversia laboral puntual. La Corte deberá determinar si el Estado recurrió a mecanismos administrativos y judiciales para obstaculizar de forma ilegítima el ejercicio de derechos sindicales y laborales.

Nicaragua no acreditó representantes para intervenir en la audiencia virtual del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos./ ( Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos)
Nicaragua no acreditó representantes para intervenir en la audiencia virtual del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos./ ( Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinó previamente la denuncia y presentó el caso ante la jurisdicción de la Corte en octubre de 2024. En su Informe de Admisibilidad y Fondo N° 308/23, el organismo concluyó que existían elementos relacionados con posibles violaciones de derechos humanos en perjuicio del médico.

El litigio plantea además cuestionamientos sobre las garantías judiciales y la protección judicial que recibió Artola Navarrete frente a las decisiones que, según su denuncia, le impidieron desarrollar su actividad gremial.

Los antecedentes del caso describen consecuencias personales y profesionales para el médico durante el conflicto. Artola Navarrete habría sufrido un deterioro de su salud física y mental, con episodios de depresión e ideas suicidas, además de otras afecciones.

Entre los problemas de salud mencionados figuran hipotiroidismo, dolencias en la columna lumbar y enfermedad de Dupuytren en ambas manos. El expediente también señala que el médico habría tenido dificultades para acceder a hospitales públicos nicaragüenses, una situación que habría afectado tanto su actividad profesional como la posibilidad de recibir atención médica dentro del sistema estatal.

La información recogida por La Mesa Redonda indica que la presunta persecución laboral y política derivó en su salida de Nicaragua. Artola Navarrete reside actualmente en México, de acuerdo con la documentación difundida sobre la causa.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
La denuncia de Elio Artola Navarrete también cuestiona las garantías judiciales y la protección judicial que recibió frente a decisiones del régimen liderado por Daniel Ortega, que afectaron su actividad gremial. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

La audiencia permitió que los magistrados escucharan de manera directa el relato de la persona que se considera afectada por las actuaciones estatales. La ausencia de una representación de Nicaragua dejó sin exposición oral la posición oficial del Estado en esa instancia del proceso.

La Corte IDH deberá resolver sobre el fondo y las reparaciones

El caso llegó a la Corte después de la etapa desarrollada ante la CIDH, que tiene a su cargo el análisis inicial de denuncias por presuntas vulneraciones de derechos protegidos en el sistema interamericano.

Ahora, el tribunal deberá estudiar el fondo de la demanda, valorar las pruebas presentadas por las partes y establecer si Nicaragua incurrió en responsabilidad internacional. Si concluye que existieron violaciones, la Corte podrá ordenar medidas de reparación para la presunta víctima.

Entre esas medidas pueden figurar disposiciones de restitución, indemnizaciones, atención médica, garantías de no repetición o cambios normativos e institucionales. La eventual definición dependerá de la sentencia que emita el tribunal tras la evaluación integral del expediente.

La audiencia del caso Artola Navarrete se suma a otros procesos impulsados ante el sistema interamericano por denuncias vinculadas con restricciones a derechos civiles, políticos, laborales y de asociación en Nicaragua.

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