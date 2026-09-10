Honduras

De reina universal a mentora: Fátima Bosch conquista San Pedro Sula en la antesala del Miss Universe Honduras 2026

Con un mensaje centrado en la autoconfianza y la resiliencia, la actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, protagonizó este miércoles el conversatorio “Creyendo en ti” en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH)

Mujer con vestido estampado y banda de Miss Universe habla por micrófono ante una pantalla.
La soberana universal Fátima Bosch durante su intervención en el conversatorio “Creyendo en ti”, realizado en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en San Pedro Sula (Cortesía: Diario El Heraldo). (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La capital industrial del país vive una jornada inolvidable vestida de elegancia, inspiración y empoderamiento. El ambiente vibra con un entusiasmo desbordante ante la llegada de una visitante ilustre: Fátima Bosch, la actual Miss Universo 2025. La soberana universal mexicana arribó a suelo hondureño como invitada de honor de la organización Miss Universe Honduras, marcando el inicio de una agenda oficial que combina el compromiso social con el arte de la belleza internacional.

El punto culminante de la jornada de ayer, miércoles 9 de septiembre tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en San Pedro Sula. El auditorio del centro educativo se transformó en un escenario repleto de aplausos, euforia y muestras de profundo cariño desde el instante en que la reina universal hizo su entrada triunfal.

PUBLICIDAD

Programado para las 6:00 de la tarde, el esperado conversatorio titulado “Creyendo en ti” reunió a cientos de asistentes, entre estudiantes, académicos, medios de comunicación y las propias candidatas que aspiran a la corona nacional. Durante el encuentro, Bosch no solo deslumbró por su porte y distinción, sino por la calidez y autenticidad de su mensaje.

A través de una charla cercana y reflexiva, la reina de belleza compartió las vivencias, obstáculos y aprendizajes que marcaron su trayectoria en el exigente mundo de los certámenes hasta lograr la ansiada victoria internacional.

Su intervención se centró en la importancia de la autoconfianza, el trabajo constante y la resiliencia ante la adversidad. Bosch enfatizó que las plataformas de belleza actuales van mucho más allá de la estética visual: representan verdaderos espacios de liderazgo, voz y gestión de cambio para la mujer contemporánea. Su discurso resonó profundamente en las jóvenes hondureñas, inspirándolas a perseguir sus sueños con determinación y autenticidad.

PUBLICIDAD

Un vistazo exclusivo al evento con Fatima Bosch, Miss Universo, en la Universidad Tecnológica de Honduras. Las candidatas de todo el país se reúnen para celebrar la belleza y el talento.

El camino hacia la gran final y el relevo de la corona

La estadía de Fátima Bosch en San Pedro Sula continuará con una agenda rigurosa que culminará el día de mañana, 11 de septiembre. El Centro de Convenciones de San Pedro Sula será el escenario de la gran gala final del Miss Universe Honduras 2026, donde se conocerá a la nueva embajadora de la belleza nacional.

Uno de los momentos más esperados de la velada será la participación activa de Bosch, quien integrará la mesa de honor y tendrá el privilegio de coronar a la sucesora de Alejandra Fuentes, actual soberana hondureña.

Esta visita cobra además una emotividad especial, ya que representa uno de los compromisos internacionales finales de Fátima Bosch antes de entregar su cetro universal. El próximo mes de noviembre, la soberana mexicana cederá su título en la esperada edición de Miss Universo que se celebrará en San Juan, Puerto Rico.

ARCHIVO: La reina mexicana compartió valiosos consejos sobre autoconfianza y liderazgo con la nueva generación de candidatas catrachas. (Crédito especial: Instagram/ @Fátima Bosch).
ARCHIVO: La reina mexicana compartió valiosos consejos sobre autoconfianza y liderazgo con la nueva generación de candidatas catrachas. (Crédito especial: Instagram/ @Fátima Bosch).

Por lo que, la presencia de Bosch en territorio hondureño reviste una importancia estratégica y cultural que trasciende el brillo de una corona. En primer lugar, constituye un hito para la organización del Miss Universe Honduras, posicionando al certamen nacional en el escaparate internacional y fortaleciendo las relaciones de intercambio cultural dentro de la industria.

La visita de la soberana brinda un valor incalculable a la preparación de las candidatas departamentales. Tener un contacto directo con la mujer que ostenta el título de belleza más codiciado del planeta ofrece a las aspirantes catrachas una perspectiva real sobre las exigencias, la disciplina y la mentalidad requeridas para competir en la cima del circuito mundial.

Temas Relacionados

HondurasFátima BoschMiss Universo 2026Miss Universo HondurasEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Asfura prevé inversiones por $400 millones y asegura que 10 empresas extranjeras preparan proyectos en Honduras

El ministro de Inversión, Epaminondas Marinakys, afirmó que una decena de compañías extranjeras tiene proyectos en preparación para instalarse en el país

Gobierno de Asfura prevé inversiones por $400 millones y asegura que 10 empresas extranjeras preparan proyectos en Honduras

“Por si me matan”: el video de Dereck McNeil que vuelve a poner bajo presión la investigación del caso Angie Peña

Sus afirmaciones abren nuevas preguntas sobre qué información entregó formalmente antes de morir y qué medidas tomó el Estado para verificarla.

“Por si me matan”: el video de Dereck McNeil que vuelve a poner bajo presión la investigación del caso Angie Peña

Videos de asaltos reavivan la preocupación por la inseguridad en Honduras

Mientras el Gobierno destaca capturas, recuperación de vehículos y municipios sin homicidios, las imágenes vuelven a mostrar una forma de violencia que las estadísticas de asesinatos no alcanzan a reflejar por completo.

Videos de asaltos reavivan la preocupación por la inseguridad en Honduras

Productores de papa y cebolla en Honduras llaman a frenar el contrabando

Agricultores advierten que el ingreso ilegal de papa y cebolla procedente de otros países está golpeando los precios y dificultando la venta de la producción hondureña

Productores de papa y cebolla en Honduras llaman a frenar el contrabando

Policía alerta por alto reclutamiento criminal de jóvenes en Honduras

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, advirtió sobre el creciente reclutamiento de jóvenes por parte de estructuras criminales

Policía alerta por alto reclutamiento criminal de jóvenes en Honduras

TECNO

Elon Musk arremete contra documental de HBO sobre su vida: “es una pieza difamatoria y aburrida”

Elon Musk arremete contra documental de HBO sobre su vida: “es una pieza difamatoria y aburrida”

iPhone 18 Pro y Pro Max: conoce cuánta batería tienen y si hay grandes diferencias

Un ingeniero de Microsoft advierte sobre la IA: “Escribir código en programación se ha quedado obsoleto”

Meta estaría probando robots para reparar servidores y conectar cables en sus centros de datos

Cómo nació el nuevo iPhone Duo de Apple y qué papel jugó Tim Cook en este lanzamiento histórico

ENTRETENIMIENTO

Bucky Barnes podría tener su propia película: la propuesta que Sebastian Stan le hizo a Marvel

Bucky Barnes podría tener su propia película: la propuesta que Sebastian Stan le hizo a Marvel

Taylor Swift se convierte en la inspiración detrás de un nuevo género de insectos

Harry Styles anuncia 25 nuevas fechas de su gira 2027: ¿qué países visitará?

Michael J. Fox comparte nuevos detalles de su lucha contra el Parkinson: “Las cosas se han vuelto más difíciles”

“No hemos tenido noticias”: Dave Mustaine reveló el silencio de Metallica sobre su versión de Ride the Lightning

MUNDO

La OIEA dijo que Irán se niega a cooperar con las inspecciones nucleares y remitió el caso al Consejo de Seguridad de la ONU

La OIEA dijo que Irán se niega a cooperar con las inspecciones nucleares y remitió el caso al Consejo de Seguridad de la ONU

Rusia rechazó discutir una tregua energética con Ucrania: “No hay conversaciones sustanciales sobre ese tema”

La demanda mundial de carbón alcanzará un récord en 2026 por el impacto de la guerra en el estrecho de Ormuz

Ocho personas desaparecieron en una lancha durante la cobertura de las erupciones del volcán Anak Krakatoa

El barril de petróleo WTI superó los 100 dólares tras la escalada en Medio Oriente