Crimen y Justicia

La trampa a una chofer de aplicación en La Matanza que terminó en choque y tiroteo: 4 detenidos y una menor en la banda

Los arrestos fueron realizados por personal de la Comisaría 4° de San Carlos de la Policía Bonaerense. Cómo fue la secuencia del asalto

Video: detención de ladrones de autos a cargo del personal de la comisaría de San Carlos, La Matanza
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Un feroz robo de auto ocurrió ayer martes en la zona de Altos de Laferrere, La Matanza. Una mujer de 52 años fue víctima de un asalto en donde cuatro delincuentes le quitaron su Peugeot 208 a punta de pistola; la víctima trabajaba como chofer para una aplicación. Los ladrones abordaron el auto como pasajeros, para tenderle una trampa. La mujer, aterrada, pidió ayuda a vecinos. El hecho fue notificado al 911.

Así, se irradió una alerta que fue recibida por patrulleros de la Comisaría Centro 4° San Carlos de la Policía Bonaerense: el Peugeot 208 negro de la víctima fue visto en el cruce de Casares y Ruta 3. Entonces, los policías comenzaron a perseguirlo. Los delincuentes chocaron llegar a la calle Luis Vernet contra otro auto en movimiento; el Peugeot robado quedó fuera de juego.

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Uno de los ladrones -luego identificado como Facundo Manjón, de 30 años, oriundo de Isidro Casanova, descendió con un revolver calibre .22, que, según el sumario policial de la noche, apuntó a los policías. Un oficial que era parte del operativo le disparó en la pierna izquierda, causándole una herida leve.

Detención de ladrones de autos a cargo del personal de la comisaría de San Carlos, La Matanza
Los cuatro sospechosos detenidos

Así, los cuatro delincuentes fueron detenidos. Se les secuestró el revolver y los celulares. Se trató de tres varones y una mujer, menor de edad, de 17 años. El caso quedó en manos del fiscal Juan Volpicina, que los acusó del delito de robo agravado con resistencia a la autoridad y portación legal de arma, todo agravado por la participación de una menor. El revolver incautado tenía pedido de captura: había sido robado 19 años atrás en Mar del Plata.

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Un hecho similar ocurrió el viernes 4 de este mes por la noche. La Policía Bonaerense arrestó a dos sospechosos en La Matanza acusados de robarle el auto, un Fiat Argo, a una mujer de 54 años. Ambos delincuentes cruzaron a la víctima en el cruce de Charrúa y Balbastro. Una alerta rápida llevó a una persecución, que terminó pocas cuadras después.

Uno de los detenidos resultó ser menor de edad, pero punible por su edad, 17 años. El otro ya es mayor: se trata de Jeremías Aaron Domínguez, con su pelo teñido de rubio, edad 18. Tenía una tobillera y estaba bajo prisión domiciliaria. El delito: homicidio, matar a un chofer de aplicación en su barrio.

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