GPT-6 Astra finaliza el videojuego Portal de principio a fin con un costo de 571 dólares en tokens

Una característica de GPT-6 Astra es su capacidad para utilizar un ordenador de manera autónoma, lo que le permite realizar tareas interactuando directamente con apps. (OpenAI)

Guardar

Un modelo de inteligencia artificial completó el videojuego Portal sin intervención humana, aunque el proceso implicó un gasto de 571,18 dólares en llamadas a la API. El hito corresponde a GPT-6 Astra, el sistema más reciente de OpenAI, y fue documentado por el usuario de Twitter cozyblazex, según reportó el sitio VideoCardz.

El episodio invita a comparar el estado actual de la inteligencia artificial aplicada a videojuegos con lo que ocurría hace apenas un año y medio, cuando Claude protagonizaba intentos frustrantes y llenos de retrocesos en el canal de Twitch ClaudePlaysPokemon.

PUBLICIDAD

Cómo GPT-6 Astra completó Portal sin ayuda humana

El registro publicado por cozyblazex muestra a GPT-6 Astra resolviendo de principio a fin los desafíos de Portal, el videojuego de Valve conocido por su mecánica de puzles basada en portales espaciales.

El videojuego de la imagen es Portal 2, desarrollado por Valve.

GPT-6 Astra es, según se describe, el modelo más avanzado que ha lanzado OpenAI hasta el momento. La compañía apuesta a que este tipo de sistemas representen un paso hacia la inteligencia artificial general, aunque esa clasificación todavía genera dudas fuera del entorno corporativo.

PUBLICIDAD

En el video que circuló en redes, los movimientos del personaje resultan llamativos por su precisión y velocidad, al punto de asemejarse al comportamiento de un aimbot, la herramienta que en videojuegos de disparos automatiza la puntería del jugador.

Ese estilo de juego responde a que el modelo ejecuta acciones con exactitud milimétrica, sin los tiempos de reacción ni los errores propios de un jugador humano.

PUBLICIDAD

El videojuego se detenía cada vez que GPT-6 Astra necesitaba procesar información y decidir su próximo movimiento. REUTERS/Dado Ruvic

El verdadero tiempo detrás de la partida perfecta

Pese a que el material difundido presenta la partida como si hubiera durado dos horas continuas, esa duración no refleja el proceso real. El videojuego se detenía cada vez que GPT-6 Astra necesitaba procesar información y decidir su próximo movimiento.

Esas pausas, generadas por el tiempo de cómputo del modelo, fueron eliminadas en la edición final del video. El resultado es una secuencia que aparenta fluidez total, aunque en la práctica incluyó múltiples interrupciones vinculadas al funcionamiento interno del sistema.

PUBLICIDAD

Este detalle resulta relevante para dimensionar el desempeño real de la inteligencia artificial: la velocidad de ejecución dentro del juego no equivale a la velocidad de razonamiento del modelo.

Escenario de juego Portal 2 con personaje, láser y portales activos. (YouTube:@Valve)

El costo en tokens que dejó la hazaña de la inteligencia artificial

Completar Portal con GPT-6 Astra no fue solo un logro técnico: también representó un gasto económico considerable. Según los datos difundidos, cozyblazex debió afrontar 571,18 dólares en consumo de tokens durante el proceso.

PUBLICIDAD

Esa cifra evidencia que, al menos por ahora, utilizar modelos de lenguaje avanzados para resolver videojuegos de manera autónoma dista de ser una alternativa económica. El costo elevado se explica por la cantidad de llamadas a la API necesarias para que el sistema analizara cada escena y determinara la acción siguiente.

De los tropiezos de Claude al salto de GPT-6 Astra

La comparación con lo sucedido hace un año y medio en ClaudePlaysPokemon permite trazar una línea de evolución dentro de la industria. En aquel entonces, Claude enfrentaba dificultades constantes para avanzar en un videojuego de Pokémon, con momentos en los que deshacía su propio progreso frente a la audiencia del canal de Twitch.

PUBLICIDAD

GPT‑6 Astra marca un nuevo hito en la velocidad, la precisión y la seguridad del uso de computadoras. OPENAI

Ese contraste entre un modelo que se atascaba de manera reiterada y otro capaz de finalizar un título completo como Portal ilustra el ritmo con el que avanzan estos sistemas en tareas de razonamiento y ejecución dentro de entornos de videojuegos.

La pregunta que queda abierta, de cara a los próximos años, es cómo seguirá evolucionando esta capacidad de los modelos de lenguaje para completar videojuegos de forma autónoma, y si ese progreso logrará equilibrarse con una reducción en los costos operativos que hoy implica cada intento.

PUBLICIDAD