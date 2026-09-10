Honduras

Gobierno de Asfura prevé inversiones por $400 millones y asegura que 10 empresas extranjeras preparan proyectos en Honduras

El ministro de Inversión, Epaminondas Marinakys, afirmó que una decena de compañías extranjeras tiene proyectos en preparación para instalarse en el país

Unas 10 empresas extranjeras preparan proyectos de inversión en Honduras, de acuerdo con las proyecciones expuestas por Epaminondas Marinakys.
Unas 10 empresas extranjeras preparan proyectos de inversión en Honduras, de acuerdo con las proyecciones expuestas por Epaminondas Marinakys.
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Honduras podría recibir una nueva ola de capital extranjero si las reformas al subsector eléctrico aprobadas recientemente son publicadas en el diario oficial La Gaceta, según las proyecciones expuestas este martes por el ministro de Inversión, Epaminondas Marinakys.

El funcionario aseguró que actualmente existen alrededor de 10 empresas extranjeras que preparan proyectos de inversión en el país. “Tenemos como 10 empresas que están empezando un proyecto grande en Choloma, que son cerca de 400 millones de dólares de inversión en manufactura textil”, declaró Marinakys a periodistas.

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Marinakys explicó que las empresas interesadas pertenecen a distintos sectores de la economía. Además de la manufactura, mencionó compañías vinculadas con la producción de cemento y la agricultura.

La expectativa del Gobierno es que las reformas aprobadas generen condiciones que incentiven la llegada de nuevos capitales y faciliten la ejecución de proyectos que, de acuerdo con el funcionario, ya se encuentran en distintas etapas de preparación.

El sector eléctrico es estratégico para atraer nuevas inversiones, especialmente para empresas que requieren condiciones de suministro y estabilidad energética para establecer o ampliar sus operaciones.

Uno de los puntos centrales para concretar estas expectativas es la entrada en vigencia de las reformas al subsector eléctrico.

Marinakys manifestó su deseo de que las modificaciones sean publicadas próximamente en el diario oficial La Gaceta, paso necesario para que las disposiciones puedan comenzar a aplicarse.

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Reformas e inversión extranjera

El ministro consideró que la publicación de las reformas enviaría una señal favorable a las empresas que actualmente analizan sus posibilidades de inversión en Honduras.

Unas 10 empresas extranjeras preparan proyectos de inversión en Honduras, de acuerdo con las proyecciones expuestas por Epaminondas Marinakys.
Unas 10 empresas extranjeras preparan proyectos de inversión en Honduras, de acuerdo con las proyecciones expuestas por Epaminondas Marinakys.

Según explicó, durante los últimos seis meses desarrolló acciones para promocionar al país como destino de inversión y, en paralelo, facilitar los trámites para compañías que ya tenían proyectos definidos.

La estrategia, según el funcionario, busca atraer nuevos inversionistas y agilizar los procesos de empresas que ya han mostrado interés concreto en instalarse o ampliar sus operaciones en el territorio hondureño.

Marinakys aseguró que varias empresas de ese país están pendientes de la publicación de las reformas y podrían tomar decisiones de inversión una vez que estas entren en vigor. El interés, de acuerdo con el ministro, no se limita a la generación de energía.

Entre las áreas que podrían beneficiarse mencionó los ecoparques, el turismo y las exportaciones de productos como café y tabaco.

Choloma concentra una de las principales apuestas

La inversión proyectada en Choloma, departamento de Córtes, al norte de Honduras representa uno de los anuncios de mayor dimensión realizados por el funcionario.

El sector privado hondureño enfatizó la necesidad de reducir tiempos de trámites para incrementar la inversión y la generación de empleo.
El Gobierno de Honduras espera que las reformas al subsector eléctrico incentiven nuevos capitales y faciliten la ejecución de proyectos de inversión.

Marinakys no detalló el nombre de las empresas involucradas ni proporcionó un calendario específico para el inicio de las operaciones, pero sostuvo que los proyectos forman parte del grupo de inversiones que avanzan.

El ministro reconoció que existe una diferencia entre el interés inicial de los inversionistas y la concreción de los proyectos. Por ello, señaló que las oportunidades identificadas deben transformarse en inversiones reales.

El Gobierno apuesta a que la aprobación y posterior publicación de las reformas eléctricas contribuya a despejar parte de las condiciones que las empresas consideran antes de tomar decisiones de inversión.

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