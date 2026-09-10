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Marcela Morelo reveló el origen de “Corazón salvaje”, su gran hit: “La hice en el colectivo 160 de Lanús a Capital”

La cantante participó como jurado de Este es mi sueño, destacó la actuación de Natalia Pastorutti en el programa de su tema y recordó la historia detrás de uno de sus éxitos

La cantante fue jurado en el ciclo de Guido Kaczka y recordó el origen de su hit (Video: Es mi sueño/ Eltrece)
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Es mi sueño (Eltrece) recibió a Marcela Morelo como jurado invitada. En su participación en el ciclo que conduce Guido Kaczka contó que compuso “Corazón salvaje” durante un viaje en colectivo y recordó esa historia después de escuchar la interpretación de Natalia Pastorutti junto a Silvina Agüero, una de las participantes de la competencia musical.

En la segunda temporada del ciclo, las participantes eligieron uno de los temas más conocidos de la artista para su presentación. La actuación se produjo en el debut de Morelo como jurado este miércoles, y derivó en un momento en el que la cantante repasó el origen de la canción. Después de la presentación, la artista destacó la versión que hicieron las concursantes y expresó su reconocimiento por haber elegido una composición de su repertorio.

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Marcela Morelo
Marcela Morelo recordó que compuso “Corazón salvaje” durante un viaje en colectivo entre Lanús y Capital

Primero, gracias por elegir una canción que yo hice. Para mí es un honor escuchar una canción que canto hace tantos años en otras voces. A mí siempre me llena de orgullo. No puedo criticar, solo disfruto”, dijo la artista al dar su devolución en el programa. Consultada por Guido Kaczka sobre la historia detrás del tema, Morelo relató que la idea surgió hace años mientras viajaba en colectivo entre su Lanús natal y la ciudad de Buenos Aires. “La hice en un colectivo, en el 160, de Lanús a Capital. Hace muchos años de esto, no había celulares ni nada. Yo iba en el colectivo y se me vino ‘ay, corazón, corazón’”, recordó la cantante.

Según explicó, en ese trayecto apareció buena parte de la letra. “Casi toda la canción, menos el estribillo, y no me la saqué nunca más de encima”, afirmó, sobre uno de sus hits más populares. En su relato, la artista contó que conservó la melodía y la registró apenas terminó el viaje. También vinculó ese momento creativo con una experiencia personal atravesada por el desamor.

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El hit de la cantante que la catapultó a la fama (Video: BMG)

Llegué a mi casa y la grabé en un portaestudio que tenía. Viajaba sentada, mirando por la ventana, con un desamor total. Me apareció todo y no me lo olvidé nunca más”, señaló. La cantante también se refirió al recorrido posterior del tema dentro de su carrera y lo ubicó como una pieza decisiva en su proyección artística.

Al cierre de su intervención, Marcela Morelo sostuvo que la canción mantiene un lugar central en sus shows y en su historia profesional. “Yo la sigo cantando y es la canción que me abrió las puertas en el mundo. Así que tengo que subirme al 160 a ver si hago otro tema”, dijo.

Marcela Morelo en una entrevista con Infobae en 2024 reflexionó sobre su repertorio musical que conquistó el mercado argentino como el internacional. “Soy feliz porque, después de tantos años, es maravilloso tener una lista de temas abundantes que se conocen y que han sido exitosos en tantos países”, aseguró.

Marcela Morelo
La cantante debutó como jurado invitada en Es mi sueño y repasó el origen de uno de sus mayores éxitos

“Cada una representa muchas cosas para mí. ‘Corazón salvaje’ me abrió las puertas. Es un tema que llegó y me mandó a todo el mundo a cantar, porque empezó a sonar en un montón de otros países que nunca jamás me hubiese imaginado. Yo soñaba con ser cantante, grabar un disco, tener mis canciones y todo eso, pero de ahí a con el primer disco salir a otros países era impensado. Así que tiene un lugar destacado. Pero también me gusta ‘Ponernos de acuerdo’, ‘Tormento de amor’, ‘Manantial’, ‘Para toda la vida’... Cada canción tiene su historia y yo recuerdo la situación que me inspiró, cómo fue hecha, qué pasó ese día. Así que también me gustan ‘Sin un beso’, ‘Dulce espera’...”, enumeró.

“Es imposible olvidarme de mí cuando escribo. O no poner mi sentimiento en lo que estoy diciendo. ‘Te está pasando lo mismo que a mí’, por ejemplo, tenía que ver con dos historias de amor cercanas a las que estaban sucediendo las mismas cosas y que me pegaron mucho. Pero, inevitablemente, yo puse parte de mi historia también como en todas las canciones”, compartió.

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