El iPhone 18 Pro y el 17 Pro se enfrentan en una comparativa de similitudes y diferencias

En materia de procesamiento, el salto se traduce en un chip A20 Pro para el modelo nuevo. (Composición Infobae: Apple)

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Apple presenta la generación 2026 de sus teléfonos de gama alta con el iPhone 18 Pro, un modelo que sucede al iPhone 17 Pro con cambios centrados en la cámara principal, la batería y el rendimiento del chip. La comparación entre ambos equipos permite entender qué se mantiene y qué se transforma en la línea Pro de la compañía.

Mientras el iPhone 17 Pro se apoyó en el chip A19 Pro y un sistema de triple cámara de 48 megapíxeles fijo, el iPhone 18 Pro incorpora el chip A20 Pro y una apertura variable en su cámara Fusion principal, un componente inédito en la serie. Esa apertura ajustable es, según la información difundida, el diferencial más relevante entre ambas generaciones.

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Comparativa entre iPhone 18 Pro y 17 Pro: qué cambia y qué se mantiene

La diferencia central entre los dos modelos radica en la cámara principal. El iPhone 17 Pro trabaja con una apertura fija en su sensor Fusion de 48 megapíxeles, mientras que el iPhone 18 Pro suma una apertura variable con cuatro valores posibles: ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 y ƒ/4.0.

En diseño, el iPhone 18 Pro conserva la estructura unibody de aluminio que introdujo su antecesor. (Composición Infobae: Apple)

Esa variación permite ajustar automáticamente la iluminación y la profundidad de campo según la escena. En condiciones de poca luz, la apertura ƒ/1.48 ofrece un rendimiento hasta un 50% superior en captura lumínica, lo que favorece las tomas nocturnas y de interiores.

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El resto del sistema de cámaras mantiene continuidad entre generaciones. Ambos modelos incluyen tres cámaras traseras de 48 megapíxeles: una principal, una ultra gran angular y una teleobjetivo, con capacidad de zoom óptico de hasta 8x en el caso del iPhone 18 Pro y zoom periscópico equivalente en el iPhone 17 Pro.

En materia de procesamiento, el salto se traduce en un chip A20 Pro para el modelo nuevo, con una CPU de 6 núcleos hasta un 50% más rápida y una GPU de 7 núcleos hasta 2.1 veces más veloz respecto a su antecesor. El iPhone 18 Pro también añade dos Neural Engine de 16 núcleos, orientados a tareas de inteligencia artificial, y una cámara de vapor para gestionar la disipación térmica del equipo.

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El iPhone 17 Pro, en cambio, alcanza el 50% de carga en 20 minutos con un adaptador de 40W o superior por USB-C. REUTERS/Maxim Shemetov

Batería y carga: autonomía extendida en el modelo 2026

Uno de los puntos que marca distancia entre ambas generaciones es la duración de la batería. El iPhone 18 Pro Max alcanza hasta 43 horas de reproducción de video, mientras que los modelos solo con eSIM del iPhone 18 Pro llegan a 36 horas en la misma prueba.

La velocidad de carga también se posiciona como un atributo destacado del nuevo modelo. El iPhone 18 Pro se carga hasta el 50% en unos 15 minutos mediante cable, o en 30 minutos mediante carga inalámbrica.

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El iPhone 17 Pro, en cambio, alcanza el 50% de carga en 20 minutos con un adaptador de 40W o superior por USB-C, y admite carga MagSafe o Qi2 de hasta 25W. La diferencia de tiempos ubica al modelo más reciente con una recarga más veloz en ambas modalidades.

Los nuevos iPhone de Apple llegarán en cuatro colores, siendo el borgoña el color diferente para este año. (Apple)

Diseño, pantalla y resistencia de los modelos Pro

En diseño, el iPhone 18 Pro conserva la estructura unibody de aluminio que introdujo su antecesor, aunque suma un frente de Ceramic Shield 2 con una resistencia a los rayones tres veces mayor que la del iPhone 16 Pro. El equipo está disponible en cuatro colores y dos tamaños de pantalla.

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La pantalla del iPhone 18 Pro mide 6.3 pulgadas, con tecnología Super Retina XDR y ProMotion, la misma dimensión y tecnología de panel que ya ofrecía el iPhone 17 Pro, que además incorporaba un brillo pico de 3.000 nits y un revestimiento antirreflejo mejorado.

En cuanto a controles físicos, ambos modelos comparten el Botón de Acción programable y el Control de la Cámara, que permite tomar fotos, grabar video y ajustar configuraciones con el movimiento de un dedo.

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Tim Cook estuvo como CEO de Apple durante 15 años, desde agosto de 2011 hasta septiembre de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El iPhone 18 Pro suma una Dynamic Island rediseñada, capaz de mostrar hasta tres Actividades en Vivo de forma simultánea con información adicional, como noticias o indicaciones de ruta.

Siri AI y las funciones de inteligencia artificial

El iPhone 18 Pro incorpora Siri AI, un asistente descrito como más personal y capaz que sus versiones previas. Según la información oficial, esta funcionalidad estará disponible inicialmente en inglés y llegará al español más adelante en el año.

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El iPhone 17 Pro, por su parte, ya integraba Apple Intelligence de forma nativa a través de iOS 26, con procesamiento en el dispositivo para tareas de generación de texto, herramientas fotográficas y asistencia personalizada. Esa base de inteligencia artificial en el equipo antecesor sienta el terreno sobre el que se monta ahora Siri AI en el modelo más reciente.

En fotografía computacional, el iPhone 18 Pro suma funciones como Reencuadre Espacial para modificar el encuadre después de tomar la foto, la herramienta Extender para ampliar el área visible y una versión mejorada del Borrador para eliminar objetos de mayor tamaño en la imagen, todas ellas impulsadas por Apple Intelligence.

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