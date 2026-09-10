La revolución de la longevidad: cómo la ciencia y la sociedad están en plena redefinición de la la vejez en el siglo XXI

El libro del día: "La nueva gerontolescencia", de Nora Bär

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“No dejas de reír porque envejeces. Envejeces porque dejas de reír.” Con esa frase arranca La nueva gerontolescencia, el ensayo en el que Nora Bär examina una de las transformaciones demográficas más profundas del siglo XXI: la revolución de la longevidad.

La obra abre con la historia de Ides Kihlen, pintora argentina que a los 108 años se mantuvo en actividad, preparaba un libro sobre su obra reciente y exhibía en muestras de alcance internacional.

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Kihlen trabajó durante décadas en la intimidad, sin buscar reconocimiento público, y realizó su primera muestra individual a los 85 años. Su trayectoria ilustra uno de los ejes del ensayo: la vejez puede ser una segunda oportunidad de realización, ya sin el peso de criar hijos ni sostener una familia.

La obra abre con la historia de Ides Kihlen, pintora argentina que a los 108 años se mantuvo en actividad

Bär construye su argumento desde la divulgación científica, el periodismo de datos y el testimonio directo. A lo largo del libro reúne historias de figuras como Ágnes Keleti, la gimnasta húngara que ganó su primera medalla de oro olímpica a los 31 años, cosechó cuatro oros y dos platas en los Juegos de Melbourne 1956 a los 35, sobrevivió al Holocausto con documentos falsos y falleció en enero de 2025 a los 103 años.

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También aparecen Fortunato Benaím, referente en medicina del quemado, lúcido y activo a los 103 años, y Mario Bunge, físico y filósofo, quien escribió una autobiografía de casi 400 páginas a los 96. Con ejemplos de distintos países y disciplinas, la autora muestra cómo el concepto mismo de vejez se transforma.

Las cifras que recorre el ensayo son elocuentes. En la Argentina, la esperanza de vida pasó de poco más de 61 años en los años cincuenta a más de 71 en 2021. La autora señala que, por primera vez en la historia, la generación “plateada” tiene un peso social inédito, lo que obliga a repensar políticas públicas, roles familiares y el sentido del envejecimiento. “Hoy es posible llegar a edades avanzadas sintiéndonos tan jóvenes como sea posible”, escribe Bär.

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Mario Bunge, físico y filósofo, quien escribió una autobiografía de casi 400 páginas a los 96 (Nicolás Stulberg)

El libro dedica un capítulo central al cerebro y a la longevidad intelectual. A través de entrevistas con neurocientíficos como Agustín Ibáñez y Adolfo García, la autora presenta los últimos hallazgos sobre la plasticidad cerebral y la “reserva cognitiva”. Aunque la velocidad de procesamiento disminuye con los años, muchas funciones intelectuales y lingüísticas pueden mantenerse o mejorar. “Si mantenemos nuestro cerebro activo, todos podemos ser atletas de la mente”, afirma García, quien destaca la lectura sostenida, el multilingüismo y la vida social como factores neuroprotectores.

En el plano de la biología, Bär presenta los aportes de investigadores como Leonard Hayflick, quien descubrió el límite de divisiones celulares, y expone la relevancia de los telómeros y el “reloj epigenético” para comprender por qué y cómo envejecemos. Discute también las hipótesis de Jay Olshansky, quien plantea que la longevidad extrema podría estar condicionada más por efectos secundarios de los programas genéticos que por una “obsolescencia programada”, y describe las investigaciones sobre rejuvenecimiento celular a partir de los genes de Yamanaka y el “reloj epigenético” de Steve Horvath.

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La dimensión social del envejecimiento ocupa una parte sustancial del ensayo. Bär cita estudios regionales que demuestran que, en América Latina, el principal factor de riesgo para un envejecimiento no saludable es la situación socioeconómica, por encima de la edad o el sexo. El texto analiza la influencia de la calidad del aire, la contaminación y los microplásticos, y revisa datos sobre la expectativa de vida de poblaciones vulnerables, entre ellas el colectivo trans en la Argentina.

Nora Bär (Foto: Pablo Barrera Caló)

En la segunda mitad del libro, Bär describe cómo la nueva longevidad desafía las representaciones tradicionales: aparecen nuevos modelos de convivencia, redes de amistad, formas renovadas de sexualidad en la adultez mayor y modalidades distintas de participación social. La escritora Cecilia Absatz, quien a los 83 años publica un newsletter semanal en el que reivindica la vejez como “un arte”, es uno de los casos que recorre el texto.

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El ensayo también aborda la transformación demográfica que subyace a todos estos cambios. La reducción de la mortalidad infantil y los avances en salud pública, antibióticos y vacunas explican el aumento extraordinario de la vida media. El descenso global de la tasa de fecundidad añade otro desafío: una población que crece menos, envejece a mayor velocidad y demanda nuevos sistemas de cuidado.

El libro cierra con la anécdota de Jacobo Fiterman, ingeniero y fundador de arteba, quien a los 96 años sigue organizando reuniones familiares y de amigos. “Lo más importante a esta edad es tener un lugar donde ir, algo que te espera”, dice Fiterman.

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◆ Nora Lía Bär (Banfield, 1951) es una de las pioneras del periodismo científico en la Argentina. Integró la Red Argentina de Periodismo Científico, fue editora de la sección Ciencia/Salud del diario La Nación y dirigió la colección ¿Qué es? de Editorial Paidós. Ha sido jurado de premios nacionales e internacionales en periodismo científico, conduce el programa radial El arcón. Ciencia, salud y tecnología y desde 2021 escribe en El Destape. En 2023 fue columnista en Médico de familia por Canal 9.