Julia Varela seguirá ocho años más como magistrada de la Sala Segunda pese al rechazo del oficialismo en Costa Rica

Julia Varela fue reelegida por ocho años más como magistrada de la Sala Segunda luego de que sus opositores no alcanzaran los 38 votos necesarios para impedir su continuidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

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La magistrada Julia Varela Araya continuará durante ocho años más en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, luego de que la Asamblea Legislativa no alcanzara este miércoles los 38 votos necesarios para impedir su reelección.

La votación terminó con 25 diputados a favor de su continuidad y 31 en contra. Aunque una mayoría se manifestó contra la permanencia de Varela, la Constitución Política establece que para rechazar la reelección de una persona magistrada se requiere una mayoría calificada de 38 votos, por lo que la falta de siete adhesiones adicionales permitió su permanencia en el cargo.

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La decisión estuvo marcada por un nuevo enfrentamiento entre el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y las bancadas que integran el denominado bloque democrático, que defendieron la continuidad de Varela y acusaron al oficialismo de intentar debilitar o generar condiciones para paralizar distintas instancias del Poder Judicial.

A favor de la permanencia se pronunciaron diputados de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Uno de los argumentos centrales fue que, en condiciones ordinarias, la salida de una magistrada debería ir acompañada de la designación oportuna de una persona sustituta. Sin embargo, legisladores opositores aseguraron que la situación actual dentro del Poder Judicial obliga a valorar el riesgo de dejar vacantes.

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El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, afirmó que la falta de nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional constituye una “anomalía” y sostuvo que ese antecedente debía tomarse en cuenta al decidir sobre la continuidad de Varela.

Villalta acusó al oficialismo de utilizar una “táctica para paralizar al Poder Judicial” y sostuvo que la falta de suplentes podría impedir que la Corte atienda determinados asuntos relacionados con integrantes de los Supremos Poderes.

“Se trata de una táctica para paralizar al Poder Judicial, para que la Corte Plena no pueda conocer los casos que están en trámite de miembros de los Supremos Poderes que tienen acusaciones”, afirmó el legislador.

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La votación terminó con 25 legisladores a favor y 31 en contra de la reelección de Varela, quien podrá mantenerse en el cargo hasta 2034.

Oficialismo cuestionó sus años en el cargo

La bancada de Pueblo Soberano, por su parte, reconoció durante el debate la trayectoria y experiencia de Varela, pero centró su oposición en la necesidad de una renovación dentro del Poder Judicial.

La diputada oficialista Marta Esquivel sostuvo que la experiencia no debería convertirse en un argumento para hacer permanente un puesto que constitucionalmente tiene periodos definidos.

“La renovación institucional del Poder Judicial debe ser un elemento legítimo dentro de la valoración que corresponde hacer por parte de esta Asamblea Legislativa”, afirmó Esquivel, quien defendió el principio de alternancia y rechazó que la independencia judicial pueda entenderse como “inamovilidad”.

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La magistrada podrá permanecer en el puesto hasta 2034, cuando tendría 83 años.

La magistrada defendió su permanencia y afirmó que “no hay edad” para servir al país cuando una persona conserva sus capacidades y compromiso. Cortesía: Diario Extra

Defensores destacan reducción de expedientes pendientes

Los diputados que respaldaron la reelección también utilizaron cifras sobre el desempeño de la Sala Segunda para justificar su voto.

La legisladora liberacionista Janice Sandí destacó que el circulante general de esa Sala pasó de 5.180 expedientes en 2021 a 1.666 en julio de 2026, lo que representa una reducción del 68%.

La trayectoria de la magistrada se remonta a 1977, cuando inició su carrera dentro del Poder Judicial. Ha ocupado cargos en juzgados laborales, tribunales de trabajo y otras dependencias judiciales antes de llegar a la magistratura.

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Durante su gestión también participó en la construcción y consolidación del proyecto que dio origen al Código Procesal de Familia y colaboró en la Reforma Procesal Laboral, además de liderar procesos de capacitación para su implementación.

Pueblo Soberano cuestionó principalmente los años de permanencia y la edad de la magistrada, mientras las bancadas opositoras defendieron su experiencia y resultados. Cortesía: El Observador

Varela es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica (UCR), notaria pública desde 1985, cuenta con especialización y maestría en Derecho Público y realiza estudios de doctorado en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

La magistrada ocupa el puesto desde septiembre de 2002 y esta votación representa su cuarta reelección.