ChatGPT podría aprender el estilo de escritura del usuario a través de Gmail o Slack

OpenAI prueba la función en un grupo reducido antes de definir su lanzamiento general. (Reuters)

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OpenAI prueba en un grupo reducido de usuarios una nueva función que permite a ChatGPT leer el contenido de aplicaciones personales como Slack, Gmail, Google Drive o Notion para replicar el tono de escritura de cada persona. La herramienta, bautizada Writing Style, busca que el asistente redacte textos con la voz propia del usuario sin necesidad de explicarle el estilo cada vez que se lo solicita.

De acuerdo con el medio especializado BleepingComputer, la interfaz que ha comenzado a aparecer a algunos usuarios divide las aplicaciones conectadas en tres categorías: mensajería, documentos y correo electrónico. OpenAI ubicó Slack en el primer grupo, Google Drive y Notion en el segundo, y Gmail en el tercero.

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Una vez conectadas estas apps, ChatGPT podría analizar cómo escribe el usuario en cada contexto —más informal en un chat de trabajo, más cuidado en un correo electrónico— y aplicar esas diferencias al momento de redactar nuevos textos. La compañía confirmó que está probando la función, aunque no dio fecha de lanzamiento para el resto de los usuarios.

Slack, Gmail, Google Drive y Notion forman parte de las fuentes que ChatGPT podría consultar. (Reuters)

Un enfoque distinto al de la personalización manual

Hasta ahora, quienes querían que ChatGPT sonara como ellos debían recurrir a las instrucciones personalizadas, donde se explica el contexto y las preferencias de tono, o esperar a que la memoria del asistente fuera aprendiendo de forma gradual a partir de conversaciones anteriores. Anthropic ya había explorado un camino similar con Styles, una función que permite subir o pegar ejemplos de texto para generar un patrón de escritura propio a partir de esas muestras.

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Writing Style propone un método diferente: en lugar de pedir que el usuario aporte ejemplos de forma manual, deja que el modelo consulte directamente lo que ya escribió en sus aplicaciones conectadas. Ese acceso directo le otorga a ChatGPT un volumen de ejemplos reales mucho mayor y le permite distinguir registros, dado que el tono de un mensaje rápido en Slack no es el mismo que el de un correo formal en Gmail. Al tratarse de una prueba limitada a un grupo reducido de usuarios, OpenAI todavía no precisó cuándo estaría disponible de forma general.

Su lugar dentro de ChatGPT Work y las aplicaciones conectadas

La función no llega de forma aislada. En julio de 2026, OpenAI lanzó ChatGPT Work, un agente capaz de generar presentaciones, hojas de cálculo y otros documentos a partir de la información de las aplicaciones conectadas. Writing Style añadiría una capa distinta dentro de ese mismo terreno: ya no se trataría solo de que el asistente sintetice datos, sino de que redacte con el tono de quien lo usa.

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ChatGPT Work, lanzado en julio de 2026, sienta las bases para esta nueva capa de personalización. (OpenAI)

La plataforma ya ofrece un menú de complementos con Gmail, Google Drive, Slack, Notion y Outlook, pensado para que los usuarios busquen información y trabajen con ella sin salir de la conversación. Con Writing Style, esa misma infraestructura de conexiones pasaría a alimentar también el estilo de los textos que genera ChatGPT, y no solo su contenido.

Ese enfoque encaja con la línea que siguió OpenAI en los últimos meses, centrada en que el asistente trabaje directamente sobre las herramientas habituales del usuario en lugar de depender de que este copie y pegue texto en el chat.

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Qué implica dar acceso a ChatGPT a correos y mensajes privados

Conectar Slack, Gmail o Notion a ChatGPT supone entregarle al asistente acceso a comunicaciones que, en muchos casos, incluyen información sensible tanto personal como corporativa. El hecho de que la inteligencia artificial analice bandejas de entrada y documentos completos hace recomendable revisar con atención los permisos de cada aplicación antes de activar la función, sobre todo en cuentas corporativas donde circulan datos de terceros.

El acceso a correos y mensajes privados plantea interrogantes sobre el manejo de información sensible. (Europa Press)

OpenAI mantiene la función en pruebas cerradas y no compartió un calendario de despliegue. Mientras tanto, quienes quieran mantener su tono personal en los textos que genera ChatGPT pueden seguir configurando instrucciones personalizadas o dejar que la memoria del asistente recoja pistas de sus conversaciones previas. La compañía tampoco detalló cómo se almacena o protege el contenido leído de estas aplicaciones una vez analizado, un aspecto que previsiblemente se aclarará si la función avanza hacia un lanzamiento más amplio.

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