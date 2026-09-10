Guatemala

Las cámaras empresariales de Guatemala alertan que los bloqueos comprometen mercancías por USD 150 millones al día

Las organizaciones privadas pidieron al Estado actuar para asegurar el tránsito en las rutas, en medio de cierres que completan una segunda semana y que, según el sector, agravan las pérdidas económicas

Fuego y neumáticos quemados sobre el asfalto de una carretera con personas, automóviles y camiones detenidos al fondo
Un grupo de personas bloquea el paso en una carretera con neumáticos en llamas e impide la circulación de los vehículos. (Redes Sociales)
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Las cámaras empresariales de Guatemala rechazaron este miércoles la continuidad de los bloqueos por el precio de los combustibles y reclamaron a las autoridades medidas para garantizar la libre circulación.

El sector advirtió que las interrupciones ponen en riesgo el traslado diario de mercancías valuadas en unos US$150 millones y podrían reducir la recaudación aduanera en alrededor de Q100 millones (USD 13 millones) por jornada.

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La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) calificó de insostenible la segunda semana consecutiva de cierres en rutas del país. Según los cálculos de su Observatorio de Políticas Industriales, cada día de paralización compromete unos Q1,134 millones (USD 148.63 millones) en mercaderías que pasan por las aduanas, entre importaciones y exportaciones.

La entidad añadió que el impacto no se limita al comercio exterior. Las restricciones en las carreteras también afectan la productividad, el abastecimiento y la movilidad de trabajadores, familias, empresas y micro, pequeñas y medianas empresas.

Autobuses azules y blancos circulan por una carretera con vallas publicitarias, cables de electricidad y montañas al fondo
Varias unidades de transporte público transitan por una calzada en Guatemala con pancartas sobre el costo del diésel. (Redes Sociales)

La CIG reconoció la preocupación de los transportistas por el alza de los combustibles y la presión que genera sobre la cadena productiva. Aun así, sostuvo que los cierres profundizan las pérdidas económicas.

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Los bloqueos no son la solución, solo incrementan el gasto de gasolina”, afirmó en un pronunciamiento.

La Cámara de Comercio pidió intervención de la fuerza pública

La Cámara de Comercio de Guatemala también cuestionó los bloqueos y exigió una respuesta inmediata para liberar las vías. En un comunicado, afirmó que estas acciones “generan pobreza, miseria y anarquía”.

La organización solicitó que las autoridades empleen la fuerza pública para restablecer el tránsito, identifiquen a los responsables y promuevan acciones penales contra quienes organicen o ejecuten los cierres. “Guatemala no puede seguir así”, señaló la entidad.

Las protestas mantienen bloqueos en puntos relevantes para el transporte de carga y pasajeros. Entre ellos figuran el kilómetro 168, en Cuyotenango, Suchitepéquez, sobre la ruta al suroccidente, y el kilómetro 126, en Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa, en la ruta al Atlántico.

Los bloqueos en Guatemala interrumpieron rutas principales este 7 de septiembre en la segunda semana de protestas por el alza de los combustibles y la canasta básica.
Provial reportó cierres en el Centro Histórico, la ruta Interamericana, la ruta al Atlántico, la carretera a El Salvador y varios puntos de Zacapa, Cobán y Escuintla. (Redes sociales)

En la capital, se informaron cierres en la Octava Avenida, entre Novena y Décima calles de la zona 1, y en la Séptima Avenida y Sexta Calle de la misma zona. Además, el paso permanece cerrado en ambos sentidos en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico.

Exportadores alertaron por amenazas contra el aeropuerto

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) rechazó las amenazas de bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora, la principal terminal aérea del país. La entidad sostuvo que impedir su funcionamiento afectaría la conectividad, el comercio, el turismo y el empleo.

Agexport respaldó el derecho a manifestarse, aunque señaló que debe ejercerse sin vulnerar las garantías de terceros ni poner en riesgo servicios esenciales. También pidió investigar las amenazas y adoptar medidas preventivas para asegurar el acceso y la operación continua del aeropuerto.

El subsidio a los combustibles abre otro frente

La CIG también se pronunció sobre la Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles. Consideró que el mecanismo puede ofrecer un alivio temporal, aunque no resuelve las causas estructurales del incremento de precios.

En una reunión con la Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República, alcaldes indígenas de Sololá y representantes de 48 Cantones de Totonicapán advirtieron sobre el cierre del Aeropuerto Internacional La Aurora si no hay una solución al alza de los combustibles en Guatemala.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estima que los Q2 mil 500 millones(USD 325 millones) aprobados para subsidiar el diésel y las gasolinas regular y superior alcanzarían para al menos tres meses. El plazo dependerá de la evolución de los precios internacionales.

Mientras las cámaras reclaman el fin de los bloqueos, transportistas buscan una reunión con el presidente Bernardo Arévalo para solicitarle que vete el decreto sobre precios máximos de los combustibles aprobado por el Congreso.

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