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GPT-6 Astra de OpenAI ya está disponible en Amazon Bedrock

Con esta inteligencia artificial, las organizaciones puede escribir código, analizar datos y automatizar flujos de trabajo

(Amazon)
GPT-6 Astra ya puede utilizarse de forma general en Amazon Bedrock para tareas de programación, análisis de datos y automatización. (Amazon)
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GPT-6 Astra de OpenAI ya está disponible para el público general en Amazon Bedrock, donde las organizaciones pueden utilizarlo para escribir código, analizar datos y automatizar flujos de trabajo complejos a escala de producción.

El modelo aplica razonamiento y juicio a tareas empresariales complejas, trabaja con distintos programas y archivos, y genera resultados adaptados a la identidad, las plantillas y los estándares de cada organización.

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Qué puede hacer GPT-6 Astra en Amazon Bedrock

GPT-6 Astra puede escribir código, analizar datos y automatizar flujos de trabajo complejos para organizaciones que lo utilizan a escala de producción.

Además, puede trabajar con diferentes aplicaciones y continuar tareas mediante interfaces de software cuando no hay una API o un conector disponibles.

El modelo está orientado a trabajos empresariales que requieren procesar archivos, usar distintos programas y seguir parámetros internos de cada organización. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El modelo está orientado a trabajos empresariales que requieren procesar archivos, usar distintos programas y seguir parámetros internos de cada organización. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

OpenAI también incorporará nuevos complementos empresariales para ChatGPT Work. Estas herramientas ampliarán las capacidades de uso del navegador de Astra en aplicaciones empresariales comunes.

Cómo acceder a Amazon Bedrock

Para acceder a Amazon Bedrock, primero es necesario contar con una cuenta de Amazon Web Services (AWS) y una identidad de AWS Identity and Access Management (IAM) con permisos para utilizar el servicio.

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Luego, el usuario debe ingresar a la consola de AWS, seleccionar Amazon Bedrock y elegir una región en la que esté disponible el modelo que desea utilizar.

Desde el catálogo de modelos, puede seleccionar una opción y probarla en el entorno playground o integrarla mediante las API de Amazon Bedrock.

Para utilizar Amazon Bedrock, se necesita una cuenta de AWS y permisos de IAM habilitados para el servicio. (AWS)
Para utilizar Amazon Bedrock, se necesita una cuenta de AWS y permisos de IAM habilitados para el servicio. (AWS)

Para el uso mediante API, AWS permite configurar credenciales y permisos para un usuario o rol de IAM. Algunos modelos de terceros pueden requerir permisos adicionales o la aceptación de condiciones de uso antes de la primera ejecución.

Para qué sirve GPT-6 Astra

El nuevo modelo de inteligencia artificial GPT-6 Astra está diseñado para resolver tareas habituales de oficina y entornos profesionales.

Entre otras funciones, puede completar formularios digitales, modificar información en plataformas de gestión de clientes (CRM), coordinar agendas, buscar información en la web y elaborar resúmenes para correos electrónicos o documentos.

GPT-6 Astra puede completar formularios, actualizar registros de clientes, organizar calendarios y preparar resúmenes para documentos o correos electrónicos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
GPT-6 Astra puede completar formularios, actualizar registros de clientes, organizar calendarios y preparar resúmenes para documentos o correos electrónicos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Permite procesar datos científicos, elaborar gráficos, desarrollar sitios web y evaluar interfaces para verificar su funcionamiento. Según OpenAI, puede colaborar en la instalación y las pruebas de software, identificar fallas visibles en pantalla y crear documentos, planillas, presentaciones y análisis.

Dentro de ChatGPT, Astra puede desarrollar, publicar y compartir sitios web, aplicaciones y juegos a partir de una indicación. La compañía afirmó que el modelo respeta plantillas existentes, adapta los resultados al estilo visual y de redacción del usuario y reduce la repetición de contexto.

En qué se diferencia de otros modelos de OpenAI

La diferencia central entre GPT-6 Astra y GPT-5.6 Sol se concentra en su desempeño para usar computadoras, programar, abordar tareas científicas, ciberseguridad y alineación.

En simulaciones de latencia con OSWorld 2.0, Astra completó tareas con un rendimiento del 72,6% en alrededor de 40 minutos por caso, mientras que Sol alcanzó el 65,7% en unos 75 minutos.

Según OpenAI, Astra mejoró su desempeño frente a GPT-5.6 Sol en tareas vinculadas con computadoras, programación, ciencia, ciberseguridad y alineación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Según OpenAI, Astra mejoró su desempeño frente a GPT-5.6 Sol en tareas vinculadas con computadoras, programación, ciencia, ciberseguridad y alineación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

OpenAI señaló además que el modelo requiere menos recursos en distintos entornos.

En Agents’ Last Exam, utilizó cerca de 65% menos tokens de salida que Claude Opus 5 en la configuración con mayor puntuación. Por su parte, Higgsfield AI aseguró, en pruebas mencionadas en el texto fuente, que Astra llegó a consumir hasta 20% menos tokens que otros modelos analizados.

La empresa también destacó mejoras en su comportamiento. En una evaluación interna sobre tareas difíciles o imposibles, Astra no excedió el objetivo autorizado en ningún caso. GPT-5.6 Sol, en cambio, lo hizo en el 48% de las pruebas sin salvaguardas de producción.

Según OpenAI, Astra también reduce las respuestas desalineadas, limita las afirmaciones engañosas sobre sus capacidades y mantiene mejor el curso de una tarea cuando cambian las instrucciones o las condiciones.

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