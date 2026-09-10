Crimen y Justicia

Juicio por Loan: postergaron a las dos testigos citadas y este jueves solo declarará el ex comisario Walter Maciel

La audiencia tendrá una duración reducida y finalizará antes del mediodía. Dos mujeres que debían comparecer fueron reprogramadas luego de que el acusado pidiera tomar la palabra la semana pasada

Walter Maciel Juicio Loan Corrientes
El ex comisario Walter Maciel
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El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará hoy con una jornada atípica, más corta que lo habitual y con una sola declaración prevista: la del ex comisario Walter Maciel.

Para este jueves estaban programados inicialmente dos testimonios. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes los postergó para dar lugar a la declaración que el imputado había solicitado la semana pasada y porque la audiencia deberá finalizar antes del mediodía.

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La decisión fue comunicada por el juez Fermín Amado Ceroleni al cierre de la audiencia de este miércoles. “El tribunal ha tomado una decisión para el día de mañana debido al pedido que formulara el comisario Maciel para declarar y el tiempo requerido. Se suspendieron las declaraciones de los testigos de mañana, entonces va a declarar él exclusivamente”, explicó.

Ceroleni precisó que la audiencia tendrá una duración acotada. “A las 12 del mediodía el tribunal tiene una actividad impostergable”, señaló. Por ese motivo, el debate concluirá a las 11:45 como plazo máximo.

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Juez Fermín Ceroleni Juicio Loan
El presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni

Maciel está acusado como partícipe necesario de la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en 9 de Julio.

La fiscalía le atribuye irregularidades en las primeras horas de la búsqueda, entre ellas una demora en el inicio del operativo, el presunto cambio de información en el libro de guardia, el repliegue de rastrillajes después de una falsa alarma y el manejo de la escena donde apareció una zapatilla del niño.

La semana pasada, el ex jefe de la comisaría de 9 de Julio tomó la palabra antes de una audiencia para plantear cuestiones vinculadas con su defensa. En esa ocasión, anticipó su intención de colaborar en el proceso. “Soy imputado y perjudicado, pero voy a colaborar en todo”, afirmó.

Retrato de un hombre adulto con camisa verde oliva y un niño de cabello castaño claro con camiseta azul. El niño tiene la mano en la barbilla
Maciel está acusado como partícipe necesario de la desaparición de Loan

Para este jueves estaban convocadas dos testigos. Una de ellas es una integrante de la Sección K9 que trabajó con una perra rastreadora durante los primeros días de la búsqueda. Su declaración iba a abordar, entre otros puntos, el hallazgo del botín de Loan.

También debía declarar una enfermera del Hospital de 9 de Julio que atendió a María Victoria Caillava durante la noche del 13 de junio de 2024, cuando la imputada acudió al centro de salud por tos.

Según estaba previsto, la trabajadora de salud iba a referirse a comentarios que Caillava habría realizado de forma espontánea sobre el almuerzo en el campo y la búsqueda del niño. Además, declararía sobre su participación voluntaria en los rastrillajes y sobre una presunta presión de Maciel para que fotografiara al personal de guardia, sin que le explicara el motivo.

Ambas declaraciones quedaron reprogramadas, a la espera de una nueva fecha que deberá definir el tribunal.

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