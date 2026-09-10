Ozuna recibió a L-Gante en la previa de su show en Buenos Aires: “Cuando vengo a la Argentina siempre lo veo a él”

Ozuna compartió un encuentro con L-Gante en el camarín del Movistar Arena durante su show en Buenos Aires por la gira Una Aventura World Tour 2026 (Video: Instagram)

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Ozuna compartió un encuentro con L-Gante dentro del camarín del Movistar Arena, durante la escala porteña de su gira mundial Una Aventura World Tour 2026. El cruce entre los dos artistas quedó registrado en un video que circuló en redes sociales, donde se los ve abrazados y con evidente camaradería, tras el show que el puertorriqueño ofreció el martes 8 de septiembre en Buenos Aires.

En las imágenes difundidas a través del Instagram del argentino, Ozuna miró a la cámara y repitió la frase que identifica a Elián Valenzuela: “Cumbia 420”. El intérprete puertorriqueño agregó, además, un comentario sobre la frecuencia de sus encuentros con el músico local: “Ustedes saben que cuando vengo a la Argentina, veo a L-Gante”. En la misma escena, el artista destacó también la presencia de Maxi el Brother,el manager del artista de RKT.

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Por su parte, L-Gante expresó su expectativa sobre el show que Ozuna estaba por ofrecer esa noche en el estadio de Villa Crespo. “La vamos a romper”, aseguró Elián, en una frase que finalmente se cumplió: el recital se convirtió en un éxito que hizo bailar a los miles de asistentes que colmaron el Movistar Arena.

El show de Ozuna en Buenos Aires incluyó más de veinte canciones, entre ellas “Se Preparó”, “Baila Baila Baila”, “Hey Mor”, “Criminal” y “ZIZI” (EFE)

El vínculo entre ambos artistas no es nuevo. Durante los días previos al show, Ozuna ya había mostrado gestos de acercamiento hacia la cultura argentina: probó mate por primera vez en una transmisión en vivo junto al streamer Coker y se mostró abierto a las costumbres locales en distintas apariciones públicas durante su estadía en el país.

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El repaso por la carrera del cantante puertorriqueño incluyó una selección de más de veinte canciones, entre las que se destacaron “Se Preparó”, “Baila Baila Baila”, “Hey Mor”, “Dile que tú me quieres” y “Criminal”. El repertorio combinó los grandes éxitos que lo llevaron a la fama internacional con material más reciente de su carrera, como “ZIZI”, su colaboración con Omar Courtz.

La conexión con el público argentino se profundizó en distintos momentos del show. Tras un cambio de vestuario, Ozuna reapareció en el escenario con una remera con la imagen de Diego Armando Maradona y recibió, desde el sector de campo, una camiseta de la Selección argentina. El cantante la exhibió ante el estadio y lanzó una frase que generó una ovación inmediata: “Como quieras, somos los campeones del mundo”. Minutos después, durante una pausa entre canciones, integrantes de su equipo le acercaron un mate al escenario, gesto que también fue celebrado por los presentes.

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Emanuel Noir fue uno de los invitados del show de Ozuna, que terminó con un agradecimiento al público argentino tras diez años sin presentarse en el país

El show contó, además, con la participación de invitados locales. Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, subió al escenario para interpretar junto a Ozuna una versión en cumbia del tema “Te vas”. Más adelante, sobre el cierre del espectáculo, Luz Gaggi se sumó para cantar a dúo “El Farsante”, la misma canción que la artista había versionado durante su paso por La Voz Argentina en 2021. Aquella interpretación había llegado hasta los oídos del propio Ozuna, quien comenzó a seguir a la cantante en Instagram y llegó a felicitarla públicamente por su versión del tema.

Tras el cierre del show, Ozuna compartió en sus redes sociales un video resumen de la velada y agradeció al público argentino por el recibimiento. “10 años sin venir a la tierra que me convirtió mundialmente reconocido”, escribió el artista, en referencia al tiempo transcurrido desde su última presentación en el país.

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La gira Una Aventura World Tour, que continúa su recorrido por Latinoamérica y Europa, toma su nombre del sencillo homónimo con el que el cantante puertorriqueño marcó su regreso a las raíces del género urbano. El repertorio de la presentación en Buenos Aires combinó una puesta en escena con dos estructuras, cuerpo de bailarines y efectos visuales, en un espectáculo que se extendió con localidades agotadas en el estadio de Villa Crespo.