República Dominicana

Reo prófugo vinculado a secuestro y homicidio muere en operativo policial en República Dominicana

Dargenis de Jesús, conocido como “El Sicario” o “Doble Filo”, había escapado de la cárcel de Najayo en junio y era buscado por su presunta participación en el secuestro de una pareja y el homicidio de un hombre en Pedro Brand

Los operativos de búsqueda de Dargenis de Jesús se concentraron en La Cuaba y Pedro Brand, donde unidades especializadas usaron drones en zonas boscosas. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))
Los operativos de búsqueda de Dargenis de Jesús se concentraron en La Cuaba y Pedro Brand, donde unidades especializadas usaron drones en zonas boscosas. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))
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Dargenis de Jesús, un hombre que había escapado de la cárcel de Najayo mientras enfrentaba acusaciones por secuestro y homicidio, murió durante un presunto intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional en Dajabón, en el noroeste de República Dominicana.

Las autoridades identificaron al fallecido también con los alias de “El Sicario” y “Doble Filo”. Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) lo localizaron luego de varios meses de búsqueda, según la información oficial conocida sobre el caso.

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La Policía no ha precisado el punto exacto de Dajabón donde ocurrió el operativo ni ha divulgado detalles sobre la secuencia de los hechos. Tampoco informó si hubo agentes heridos, otras personas detenidas o armas incautadas en el lugar. La institución señaló que durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado.

Dargenis de Jesús murió en Dajabón durante un presunto intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional de República Dominicana. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))
Dargenis de Jesús murió en Dajabón durante un presunto intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional de República Dominicana. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))

La fuga de Najayo activó una búsqueda que duró varios meses

De Jesús estaba recluido en la cárcel de Najayo bajo una medida de coerción, a la espera de ser procesado por su presunta participación en un secuestro y por asociación de malhechores. Para el 15 de junio de 2026, las autoridades ya habían informado que había escapado del centro penitenciario.

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Hasta ahora, no se ha dado a conocer cómo logró salir de la prisión, si recibió ayuda desde dentro o fuera del penal, aún se esperan los resultados de la investigación. La información oficial se ha limitado a confirmar que abandonó el recinto y que se convirtió en objetivo de operativos policiales.

Tras la evasión, los investigadores concentraron las búsquedas en las zonas montañosas de La Cuaba y Pedro Brand, lugares vinculados a los hechos por los que De Jesús era requerido. El 20 de agosto, unidades especializadas utilizaron drones para rastrear áreas boscosas de difícil acceso, pero el hombre logró evadir el cerco.

Durante esos operativos, Confesora de Jesús Montaño, madre del prófugo, denunció abusos de integrantes de organismos de seguridad contra ella y otro de sus hijos, menor de edad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestionó las actuaciones señaladas, aunque no se conocieron resultados de alguna investigación posterior.

Cinta amarilla con la inscripción ESCENA DEL CRIMEN - PROHIBIDO PASAR en primer plano frente a viviendas y patrullas con luces encendidas.
Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acusado había sido detenido después del rescate de una pareja

El expediente contra Dargenis de Jesús se remonta a noviembre de 2025. La Policía lo buscaba mediante la orden de arresto número 2025-AJ0045087 por su presunta relación con el homicidio de Luisín de la Cruz Sepúlveda, ocurrido en junio de ese año, y con el secuestro de una pareja en Pedro Brand.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Nayleny Rossel, de 28 años, y Wilmy Contreras de los Santos, de 23 años. Ambos fueron interceptados en la zona del río La Cuaba y permanecieron retenidos durante varios días en áreas boscosas, de acuerdo con la investigación policial.

Los captores exigían $125.000 pesos dominicanos para liberar a la pareja. Las víctimas fueron rescatadas el 25 de noviembre de 2025, durante un operativo en el que murió Rafi Miguel García, conocido como “Flaco Diente”, señalado por las autoridades como otro de los involucrados en el secuestro.

La Policía Nacional no informó el lugar exacto del operativo en Dajabón ni precisó si hubo heridos, detenidos o armas incautadas. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))
La Policía Nacional no informó el lugar exacto del operativo en Dajabón ni precisó si hubo heridos, detenidos o armas incautadas. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))

De Jesús logró escapar en ese momento, pero fue detenido cuatro días después cerca del cementerio de Villa Altagracia. La Policía informó que le decomisó una mochila con un arma blanca, teléfonos, lámparas LED, un panel solar, una cámara con conexión wifi y otros accesorios.

Los investigadores también localizaron dos cartuchos para escopeta ocultos entre la vegetación de La Cuaba. Tras esa captura, fue enviado a Najayo bajo medida de coerción.

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