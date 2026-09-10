Independiente cerró el mercado de pases con un fichaje y una venta al fútbol ruso: la lista de salidas del Rojo

Maximiliano Gutiérrez, que había arribado en febrero de este año, emigró a Rusia

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Independiente cerró la ventana de transferencias con un movimiento doble: confirmó la venta del chileno Maximiliano Gutiérrez al Dinamo Moscú por 7.000.000 de euros y sumó al delantero Iván Morales, cedido sin cargo desde Argentinos Juniors hasta junio de 2027.

La salida de Gutiérrez se anunció tras el reconocimiento médico del futbolista en Rusia, con la transferencia del 100% de sus derechos económicos al club moscovita. En simultáneo, el club de Avellaneda anunció la incorporación de Morales bajo un acuerdo de préstamo que incluye opción de compra por 1.500.000 dólares por el 50% del pase, con posibilidad de extender la cesión automáticamente hasta diciembre de 2027.

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Si bien el Rojo no lo detalló en esta ocasión, esa cifra no ingresará limpia al club ya que Guty llegó en febrero de este año desde Huachipato de Chile a préstamo por un año sin cargo y con una obligación de compra de 2 millones de dólares por el 50% del pase que debía abonarse en enero del 2027. Es decir, deberá depositar esos 2 millones pendientes y repartir la mitad de la venta con el combinado chileno.

El Toro Morales, por su lado, tiene 27 años e inició su carrera en su país con la camiseta del Colo Colo antes de pasar por Cruz Azul de México, Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors. En La Paternal, sumó 18 partidos con 2 goles y 1 asistencia.

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Morales llegó a préstamo desde Argentinos Juniors

Estos movimientos se desarrollan en un punto de inflexión del torneo: tras ocho fechas disputadas, restan otras ocho jornadas para definir los ocho clasificados de cada zona que avanzarán a los playoffs, instancia que incluye cuartos de final, semifinales y final. Para el Rojo, eso se traduce en un máximo de once partidos por delante en este 2026.

La situación deportiva del club es ajustada. Independiente acumula 13 puntos y ocupa el sexto lugar en la Zona A, a tres unidades de la punta y apenas tres por encima de Lanús, que marcha noveno y representa la principal amenaza para dejarlo fuera de los puestos de clasificación. En la Tabla Anual, el equipo de Avellaneda figura décimo con 37 puntos, posición que por ahora le garantizaría un lugar en la Copa Sudamericana. Sin embargo, ese panorama podría modificarse: los títulos de la Copa Argentina y el Torneo Clausura habilitarían cupos adicionales en la tabla que eventualmente desplazarían ese umbral de clasificación.

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La situación en Avellaneda política vive horas de interés porque se debe convocar a una Asamblea General para fijar la fecha de las elecciones presidenciales, que deben celebrarse antes de que finalice el año.

En todo este marco, Independiente además viene de cambiar de entrenador. Tras el despido de Gustavo Quinteros —que llegó después de la eliminación 0-4 ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina—, el club sorprendió con la designación del brasileño nacionalizado uruguayo Jadson Viera, un nombre que estaba fuera del radar. El técnico de 45 años, con pasajes como DT en Boston River y Nacional de Uruguay, firmó contrato por un año con una cláusula de rescisión unilateral a fin de 2026, pensada precisamente para facilitar una eventual transición de gestión tras las elecciones institucionales.

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En materia de salidas, Kevin Lomónaco fue transferido al Elche CF de España en una operación que contempló la cesión del 80% de sus derechos económicos y la condonación de la deuda que Independiente mantenía con el club español por la adquisición de Iván Marcone en 2022, con un total neto de 5.500.000 dólares, conservando el 20% restante ante una futura venta. Gabriel Ávalos rescindió su contrato y regresó a Olimpia de Paraguay, acuerdo que además permitió cancelar compromisos pendientes vinculados al pase de Facundo Zabala, por un valor total de 950.000 dólares. A ellos se sumaron Ignacio Malcorra, Milton Valenzuela, Nicolás Freire, Federico Mancuello y Lucas Román, la mayoría desvinculados por vencimiento de contrato o rescisión acordada.

En el plano de los préstamos salientes, el club cedió a cinco jugadores: Mirko Díaz —con contrato renovado hasta 2029— a Juventud Las Piedras de Uruguay; Facundo Valdéz —extendido hasta 2028— a Boston River, también de Uruguay; Ignacio Pussetto y Rodrigo Fernández Cedrés a Huracán; y Luciano Barros Ayala a Plaza Colonia.

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En cuanto a las incorporaciones, el club sumó cinco refuerzos. Ezequiel Chimy Ávila llegó libre tras su paso por el Betis de España y firmó hasta diciembre de 2028. Franco Calderón se incorporó cedido hasta diciembre de 2027, con un cargo de 120.000 dólares y opción de compra del 80% del pase por 1.200.000 dólares. Imanol Machuca, que está suspendido hasta noviembre, fue adquirido en forma definitiva desde el Fortaleza de Brasil, con el 60% de sus derechos económicos, bajo un esquema de pagos escalonados atados a objetivos de rendimiento que van de los 150.000 a los 200.000 dólares por tramos de 15 partidos disputados, hasta un máximo de 700.000 dólares. Santiago Mele llegó cedido por un año, sin cargo y con opción de compra de 3.000.000 dólares por el 80% del pase. Finalmente, Maximiliano Meza regresó al club de manera libre tras su paso por River Plate, con un contrato de 18 meses.

La próxima presentación del Rojo será este domingo 13 de septiembre en el Estadio Libertadores de América ante San Lorenzo desde las 19.15. Será un duelo clave el de la 9ª jornada del Clausura porque el Ciclón tiene diez puntos y en caso de vencerlo igualará la línea de puntos de Independiente.

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