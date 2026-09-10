Tini Stoessel se despidió de México con postales de sus shows y una foto desafiante: la reacción de Rodrigo De Paul

En medio de sus tensos problemas personales, Tini Stoessel regresó a los escenarios de México y compartió los mejores momentos de sus shows (Instagram)

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En medio de una etapa personal compleja y tras retomar su actividad musical arriba de los escenarios, Tini Stoessel cerró la primera parte de su gira FUTTTURA con una publicación dedicada a su paso por México. Luego de presentarse en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, la cantante compartió una selección de fotos y videos de sus shows, del contacto con sus seguidores y de distintos momentos que vivió fuera del escenario. Entre las reacciones apareció un mensaje de Rodrigo De Paul, quien sorprendió con un comentario en una foto muy significativa que eligió la artista para abrir el álbum.

“MÉXICO, FUERON SHOWS INOLVIDABLES, ¡NOS HICIERON MUY FELICES! LXS AMO MUCHO MUCHOOO”, escribió Tini en sus redes sociales. La frase acompañó una serie de registros que resumieron su paso por Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, tres de las ciudades que formaron parte de esta etapa de la gira. En las publicaciones aparecieron fragmentos de sus espectáculos, imágenes del público y distintos momentos de preparación antes de salir al escenario.

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La cantante recorrió parte de su experiencia en México a través de una publicación que reunió escenas de su actividad profesional y fotografías de su vida cotidiana durante el viaje. La selección incluyó retratos, registros de los ensayos, cambios de vestuario, maquillajes y postales tomadas en los espacios que visitó durante su estadía. Cada imagen aportó un aspecto diferente de una gira que la llevó a reencontrarse con sus seguidores y a presentar las canciones de su etapa actual.

La foto que eligió Tini Stoessel para cerrar su aventura en México y se llevó la atención de su pareja, Rodrigo De Paul

Tini repasó su paso por México con imágenes de sus conciertos, cambios de vestuario y escenas fuera del escenario

La cantante compartió diferentes momentos de sus shows en México, con un vestuario negro y detalles plateados

Entre las fotografías apareció un retrato de Tini con un vestuario negro, compuesto por un top con detalles plateados, mangas con tiras y prendas con flecos. La artista posó frente a la cámara con una expresión seria y el cabello suelto, en una imagen que destacó por la combinación de las prendas oscuras con los brillos del conjunto. En otras postales mostró parte de la preparación previa a sus presentaciones, con distintos cambios de ropa y estilos de maquillaje.

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El escenario también ocupó un lugar central en la publicación. En una de las imágenes, Tini apareció frente a una pantalla roja, con el micrófono en la mano y una expresión abierta hacia el público. La puesta estuvo acompañada por una iluminación intensa y un fondo dominado por tonos cálidos. En otra fotografía se la vio de espaldas, frente a una fila de luces, con un vestido claro y una falda amplia que se extendía sobre el escenario.

En medio de los tensos momentos personales, Stoessel eligió destacar su paso por los escenarios mexicanos

La cantante mostró parte de la preparación previa a sus conciertos, con cambios de vestuario y maquillaje

“MÉXICO, FUERON SHOWS INOLVIDABLES, ¡NOS HICIERON MUY FELICES! LXS AMO MUCHO MUCHOOO”, escribió Tini ante sus seguidores

La artista también incluyó una postal en la que lució otro vestuario durante uno de sus shows. Las prendas, las luces y la disposición del escenario permitieron observar parte de la propuesta visual que presentó durante sus conciertos en México. Las imágenes reflejaron los distintos cambios que formaron parte del espectáculo, tanto en la ropa como en el maquillaje y la iluminación.

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El público tuvo un lugar destacado dentro del álbum. Tini mostró a una multitud con los brazos en alto, mientras muchas personas registraban el recital con sus teléfonos celulares. En una fotografía tomada en blanco y negro, varios espectadores aparecieron sentados y de pie frente al escenario, atentos a la presentación. Otra imagen permitió observar el recinto iluminado por las pantallas de los celulares, con cientos de luces distribuidas entre las butacas y el campo.

La artista lució un vestuario de vinilo negro en su regreso a los escenarios de México

Con un look inspirado en sus días en Violetta, Tini apareció de espaldas frente a una fila de luces, con un vestido claro y una falda amplia

El público mexicano acompañó a Tini Stoessel durante sus recitales y registró cada momento con sus teléfonos celulares

Con una sonrisa, la cantante posó con un arreglo floral luego de dar por finalizada la primera parte de su tour (Instagram)

La cantante también compartió momentos alejados de la puesta artística. En una de las fotos posó junto a otra persona dentro de un espacio cubierto de espejos y paredes rojas. En otra apareció rodeada de flores dentro de una habitación, con una expresión relajada y un entorno diferente al de los recitales. Estas escenas se sumaron a los registros de camerinos, vestuarios y espacios de descanso que integraron la publicación.

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Con esta serie de imágenes, Tini reunió en un mismo posteo distintas escenas de su paso por México. Las presentaciones en vivo, la respuesta de sus seguidores, los preparativos y algunos momentos personales formaron parte de un recorrido visual por Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. La publicación funcionó como un repaso de la primera etapa de la gira FUTTURA y como una despedida de las fechas que realizó en el país.

La reacción de Rodrigo De Paul al posteo de Tini Stoessel

El posteo superó los 500.000 “me gusta” y recibió una gran cantidad de comentarios. Entre las respuestas se destacó la de De Paul, quien reaccionó a una imagen en la que Tini flexionó los brazos y mostró su fuerza física. “Epaaaaa esos tubosssss”, escribió el futbolista, junto a emojis de fuego y corazones rojos.

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El comentario de De Paul se sumó a los mensajes que recibió la cantante después de compartir las postales de sus conciertos. La publicación permitió observar el vínculo que Tini mantiene con sus seguidores, así como el acompañamiento que recibió durante una etapa de exposición pública y de regreso a los escenarios. Tras sus presentaciones en México, la artista cerró este tramo de la gira con imágenes de los shows, del público y de los momentos que marcaron su estadía en el país.